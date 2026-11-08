Du lịch Cao Bằng tăng tốc hướng tới mục tiêu 3,1 triệu lượt khách

Tăng trưởng tạo đà, chất lượng là thước đo

Cao Bằng tiếp tục khẳng định sức hút trên bản đồ du lịch Việt Nam khi lần thứ 3 lọt Top 10 điểm đến thân thiện nhất Việt Nam thuộc Giải thưởng Traveller Review Awards. Danh hiệu là sự ghi nhận cho nỗ lực xây dựng hình ảnh điểm đến thân thiện, giàu bản sắc của tỉnh. 9 tháng năm 2026, toàn tỉnh đón khoảng 2,6 triệu lượt khách, tăng gần 11% so với cùng kỳ năm 2025, đạt 84% kế hoạch. Trong đó, khách quốc tế gần 110 nghìn lượt, tăng hơn 22%; khách nội địa khoảng 2,5 triệu lượt. Tổng thu từ du lịch gần 3.000 tỷ đồng, tăng 27%.

Doanh thu du lịch tăng nhanh hơn lượng khách cho thấy giá trị kinh tế từ hoạt động du lịch đang có chuyển biến tích cực. Trên cơ sở kết quả đạt được, ngành văn hóa, thể thao và du lịch đặt mục tiêu tham mưu nâng chỉ tiêu đón khách cả năm từ 2,8 triệu lên 3,1 triệu lượt. Trong những tháng cuối năm, tỉnh cần thu hút thêm khoảng 500.000 lượt khách; ngành phối hợp với 110 doanh nghiệp triển khai 160 gói sản phẩm kích cầu, kết nối 5 nhóm tour gồm: 1 ngày, 2 ngày 1 đêm, 3 ngày 2 đêm, giáo dục di sản, trải nghiệm ẩm thực, văn hóa.

Tuy nhiên, du lịch Cao Bằng còn những hạn chế cần sớm khắc phục như: sản phẩm du lịch ban đêm chưa phong phú; dịch vụ tại một số điểm đến còn đơn điệu; bãi đỗ xe, nhà vệ sinh công cộng, biển chỉ dẫn và đường kết nối chưa đồng bộ. Chất lượng nhân lực, kỹ năng phục vụ và ứng dụng công nghệ số ở một số địa bàn còn hạn chế. Cần chuyển tư duy phát triển từ khai thác tài nguyên, tăng số lượng khách sang tạo giá trị từ tài nguyên. Hiệu quả du lịch cần được đánh giá bằng thời gian lưu trú, mức chi tiêu, sự hài lòng của du khách và lợi ích trực tiếp đối với người dân. Tỉnh đặt mục tiêu đến năm 2030, thời gian lưu trú bình quân đạt 2,5 ngày/khách.

Cao Bằng phấn đấu đón 3,1 triệu lượt khách trong năm 2026.

Mở cửa di sản, tạo sức hút du lịch cuối năm

Một trong những điểm nhấn kích cầu du lịch cuối năm là chuỗi hoạt động Ngày Văn hóa Việt Nam năm 2026 với Chủ đề “Cao Bằng mở cửa di sản” diễn ra từ ngày 13 - 24/11. Các hoạt động được tổ chức nhằm kết nối Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc, Ngày Di sản văn hóa Việt Nam và Ngày Văn hóa Việt Nam, đưa những giá trị văn hóa đặc sắc đến gần hơn với người dân và du khách.

Tại trung tâm tỉnh, Phố đi bộ Kim Đồng, phường Thục Phán là không gian giới thiệu, quảng bá văn hóa các dân tộc. Hội thi sáng tạo ẩm thực “Món ngon miền non nước” dự kiến tổ chức ngày 13/11 tại Sân vận động phường, giới thiệu các món ăn đặc trưng và sản phẩm OCOP địa phương. Tối 23/11 diễn ra Chương trình nghệ thuật “Sắc màu văn hóa dân tộc Cao Bằng”; ngày 24/11 diễn ra chương trình nghệ thuật trọng điểm “Hương sắc Non nước Cao Bằng”.

Đáng chú ý, tỉnh lựa chọn 24 điểm trải nghiệm di sản tại 24 xã, phường, mỗi điểm tổ chức ít nhất 1 hoạt động trải nghiệm trực tiếp, phấn đấu thu hút trên 3.000 lượt người tham gia. Du khách có cơ hội tìm hiểu, thực hành các nghề truyền thống như: dệt thổ cẩm, đan nón lá, làm hương Phja Thắp, làm giấy bản, chế tác nhạc cụ, giao lưu, trải nghiệm văn hóa bản địa.

Điểm mới là di sản không chỉ được giới thiệu qua trưng bày mà được đưa vào các hoạt động tương tác. Qua chương trình không gian trải nghiệm tại Phố đi bộ Kim Đồng, người dân và du khách hào hứng với trải nghiệm các món ăn bản địa, sản phẩm làng nghề thủ công truyền thống, giao lưu cùng nghệ nhân hát Then, đàn tính. Theo Giám đốc Bảo tàng và Thư viện tỉnh Ngô Thị Cẩm Châu, những hoạt động trực tiếp này góp phần đưa di sản ra khỏi không gian trưng bày, tạo sự gần gũi và sức hấp dẫn đối với công chúng.

Cùng với tổ chức sự kiện, tỉnh đẩy mạnh số hóa dữ liệu điểm đến, cập nhật thông tin lên Bản đồ số Văn hóa Việt Nam; phát hành “Hộ chiếu văn hóa Cao Bằng” bản điện tử và bản giấy; xây dựng 24 câu chuyện văn hóa song ngữ Việt - Anh, triển khai chiến dịch truyền thông số “Check-in Cao Bằng 2026”. Đây là những công cụ thiết thực giúp du khách tìm kiếm thông tin, lựa chọn hành trình, chủ động khám phá các điểm đến.

Tỉnh chú trọng các hoạt động trải nghiệm cho du khách.

Phát triển sản phẩm, khơi thông nguồn lực tại cơ sở

Để du lịch tăng trưởng thực chất cần cụ thể hóa bằng sản phẩm và dịch vụ tại từng địa bàn. Thực tế, nhiều địa phương đang chủ động kết nối cảnh quan, di tích, văn hóa và đời sống cộng đồng để tạo thêm trải nghiệm cho du khách.

Tại xã Đàm Thủy, bên cạnh sức hút của thác Bản Giốc và dòng Quây Sơn, xã định hướng kết nối các điểm đến Đàm Thủy - Đình Phong - Ngọc Côn, phát triển sản phẩm trải nghiệm và kinh tế đêm. Bí thư Đảng ủy xã Đàm Thủy Vũ Anh Tuấn cho biết: Địa phương đang hoàn thiện Đề án phát triển kinh tế đêm, đề xuất phương án chiếu sáng nghệ thuật thác Bản Giốc; kiến nghị tháo gỡ vướng mắc trong hoạt động bè mảng du lịch trên sông Quây Sơn. Đây là những vấn đề cần được quan tâm giải quyết để khai thác tốt hơn tiềm năng du lịch khu vực.

Xã Khánh Xuân với điểm ngắm cảnh nhìn ra đèo 15 tầng Khau Cốc Chà, các điểm săn mây: Hò Lù, Lũng Tràm, Lũng Quẩy và bản người Dao xóm Cà Lò đang nỗ lực tìm hướng phát triển sản phẩm mới. Sau khi tổ chức thành công Lễ hội Văn hóa dân tộc Mông thu hút hơn 5.000 lượt khách, địa phương đề xuất tỉnh hỗ trợ về thủ tục pháp lý để triển khai dịch vụ du thuyền trên lòng hồ thủy điện Khánh Xuân. Cảnh quan hẻm núi đá trên lòng hồ được kỳ vọng tạo thêm sản phẩm trải nghiệm đặc sắc, góp phần mở rộng không gian du lịch miền Tây.

Tại xã Tam Kim, du lịch được định hướng gắn kết chặt chẽ với giá trị lịch sử của Khu di tích Quốc gia đặc biệt rừng Trần Hưng Đạo và đời sống cộng đồng. Địa phương giao chỉ tiêu cho 100% cán bộ, công chức thu hút ít nhất một lượt khách du lịch; tổ chức các hoạt động văn hóa, thể thao. Doanh thu du lịch của xã đến tháng 9/2026 đạt gần 400 triệu đồng.

Một trong những điểm nhấn kích cầu du lịch cuối năm là chuỗi hoạt động Ngày Văn hóa Việt Nam năm 2026 với chủ đề “Cao Bằng mở cửa di sản” diễn ra từ ngày 13 - 24/11.

Trong khi đó, phường Thục Phán đang triển khai nhiều giải pháp nhằm phát huy vai trò trung tâm, kết nối các điểm đến trong tỉnh thành chuỗi sản phẩm du lịch liên vùng. Địa phương dự kiến tham mưu kết nối với các điểm du lịch như: thác Bản Giốc (xã Đàm Thủy), Pác Bó (xã Trường Hà), đèo 15 tầng (xã Xuân Trường), đồi cỏ Ba Quáng (xã Vinh Quý), Mắt Thần núi (xã Trà Lĩnh). Qua đó hình thành các hành trình trải nghiệm liên hoàn, đưa những nét văn hóa đặc trưng của các vùng miền về trưng bày, biểu diễn tại Phố đi bộ Kim Đồng, tạo thêm sản phẩm thu hút du khách lưu trú tại trung tâm.

Cùng với kết nối điểm đến, phường phối hợp với các đơn vị lữ hành như Cao Bằng Loop xây dựng điểm du lịch cộng đồng tại tổ dân phố Đức Hạnh. Điểm đến dự kiến đón khoảng 200 khách quốc tế/đợt, với các hoạt động trải nghiệm đời sống nông thôn như: bắt cá dưới ao, hái táo, sinh hoạt cùng người dân và lưu trú tại địa phương; sau đó tiếp tục hành trình đến các điểm du lịch khác trong tỉnh. Nghiên cứu khai thác tuyến du lịch trải nghiệm bằng thuyền trên sông Bằng, kết nối từ khu vực phố đi bộ đến Đền Vua Lê; bước đầu đã khảo sát tuyến và sẽ tiếp tục phối hợp với lực lượng Cảnh sát giao thông đánh giá điều kiện, bảo đảm an toàn trước khi triển khai.

Những hướng đi trên cho thấy nỗ lực làm mới sản phẩm du lịch từ chính lợi thế của từng địa phương. Tuy nhiên, để những ý tưởng trở thành sản phẩm có sức hút, cần sự vào cuộc đồng bộ của các cấp, ngành trong tháo gỡ vướng mắc về cơ chế, thủ tục, đầu tư hạ tầng và kết nối doanh nghiệp lữ hành. Mỗi điểm đến cần được đặt trong tổng thể các tuyến, hành trình trải nghiệm của tỉnh; lấy chất lượng dịch vụ, sự hài lòng của du khách, lợi ích của người dân làm thước đo. Đây cũng là điều kiện quan trọng để tỉnh không chỉ tăng lượng khách trong những tháng cuối năm mà còn từng bước nâng cao giá trị và sức cạnh tranh của du lịch địa phương.