Du lịch Cao Bằng - Sức hút với nhà đầu tư Trung Quốc

Từ vẻ đẹp non nước đến cơ hội đầu tư dịch vụ

Theo ông Phan Lâm, Tổng Giám đốc Công ty TNHH Quản lý chuỗi cung ứng Trung Thâm cảng Quảng Tây (Trung Quốc), thời gian tham quan chỉ 5 giờ trong ngày, giới hạn tại khu vực thác Bản Giốc, khiến doanh nghiệp khó xây dựng chương trình đáp ứng nhu cầu khám phá của khách Trung Quốc. Khách du lịch Trung Quốc không chỉ muốn chiêm ngưỡng vẻ đẹp thác Bản Giốc mà còn có nhu cầu khám phá động Ngườm Ngao, làng đá Khuổi Ky, tìm hiểu đời sống đồng bào Tày, Nùng và thưởng thức hát Then, đàn tính, ẩm thực đặc sắc... Vì vậy Cao Bằng cần xem xét tạo thuận lợi về thủ tục, điều kiện lưu trú để khách Trung Quốc trải nghiệm dài ngày hơn.

Doanh nghiệp của ông Lâm dự định đầu tư đón khách từ Đại Tân đến Thạc Long, qua cửa khẩu Lý Vạn tới thác Bản Giốc; phát triển dịch vụ du lịch, nghỉ dưỡng dọc tuyến Lý Vạn - Bản Giốc. Hướng tiếp cận này gắn việc đưa khách qua biên giới với xây dựng chuỗi dịch vụ tại Cao Bằng, tạo thêm lựa chọn về lưu trú, ăn uống, trải nghiệm và nghỉ dưỡng.

Theo ông Lâm, sức hấp dẫn của Cao Bằng nằm ở những giá trị thiên nhiên và văn hóa bổ trợ cho nhau. Thác Bản Giốc nổi bật với cảnh quan hùng vĩ; Ngườm Ngao cuốn hút bởi hệ thống thạch nhũ; Khuổi Ky mang nét riêng của kiến trúc nhà đá và nếp sống bản địa. Kết nối các điểm đến trong hành trình nhiều ngày sẽ giúp khách có thời gian tìm hiểu, cảm nhận sâu hơn về vùng đất, mở rộng cơ hội cung cấp dịch vụ cho người dân.

Ra ngoài không gian du lịch Đàm Thủy, Công viên địa chất Toàn cầu UNESCO Non nước Cao Bằng còn có Mắt Thần núi, hệ thống hồ Thăng Hen, những thung lũng, sông suối và hang động kỳ vĩ. Cảnh quan đa dạng cùng dấu tích địa chất là cơ sở để doanh nghiệp thiết kế chương trình khám phá, giáo dục di sản phù hợp với sở thích và thời gian của từng nhóm khách.

Cảnh quan hùng vĩ của thác Bản Giốc, xã Đàm Thủy.

Chiều sâu văn hóa được tiếp nối qua làng nghề của dân tộc Nùng An với rèn Phúc Sen, làm hương Phja Thắp, giấy bản Dìa Trên, ẩm thực địa phương. Nhiều doanh nhiệp Trung Quốc sau khi tham quan, trải nghiệm đều thấy nhiều tiềm năng, lợi thế về đầu tư du lịch tại Cao Bằng trên mỗi điểm dừng có thể bổ sung một hoạt động riêng. Tổ chức tốt những kết nối này sẽ mở thêm cơ hội kinh doanh cho cơ sở lưu trú, nhà hàng, đơn vị vận chuyển và hộ dân.

Sau khi xem chương trình nghệ thuật và khảo sát cảnh quan thiên nhiên, xem biểu diễn văn hóa đặc sắc dân tộc Tày, Nùng, Mông, Dao… và đời sống người dân vùng biên, một số đạo diễn thực cảnh Quảng Tây (Trung Quốc) nhận thấy tiềm năng tổ chức các show diễn biểu diễn quy mô, thường xuyên tại Cao Bằng để thu hút khách du lịch và tạo thêm sinh kế cho người dân.

Tại cuộc đối thoại với lãnh đạo UBND tỉnh, các nhà đầu tư du lịch Trung Quốc bày tỏ mong muốn đầu tư cho Cao Bằng về biểu diễn thực cảnh du lịch. Ý tưởng này được lãnh đạo tỉnh quan tâm, nghiên cứu, đồng thời gợi mở hướng hợp tác bổ sung trải nghiệm buổi tối. Cùng với hành trình thuận tiện và điều kiện lưu trú phù hợp, những sản phẩm ấy có thể giúp Cao Bằng giữ khách lâu hơn, tạo cơ sở để doanh nghiệp cân nhắc đầu tư lâu dài.

Kết nối du lịch đỏ nối Bách Sắc với Pác Bó

Chuyến thăm Khu di tích Quốc gia đặc biệt Pác Bó để lại ấn tượng sâu sắc với ông Tưởng Vệ Sinh, Bí thư Đảng ủy, Chủ nhiệm Ủy ban Thường vụ Nhân dân thành phố Bách Sắc, Quảng Tây (Trung Quốc). Những dấu tích nơi đây giúp ông hiểu rõ hơn chặng đường Chủ tịch Hồ Chí Minh từ Quảng Tây (Trung Quốc) trở về Cao Bằng (Việt Nam) đã đi qua nhiều địa danh biên giới Trung Quốc. Các địa danh gắn với cuộc đời hoạt động của Người cùng tình cảm gắn bó giữa nhân dân hai bên biên giới là nền tảng để phát triển du lịch đỏ, vun đắp quan hệ hữu nghị Việt Nam - Trung Quốc.

Ông Tưởng Vệ Sinh cho biết: Bách Sắc coi trọng hoạt động về nguồn trong giáo dục lý tưởng cách mạng cho cán bộ, đảng viên trẻ. Nhiều du khách Trung Quốc đến thành phố quan tâm tìm hiểu những địa điểm có di tích cách mạng về Bác Hồ và mong muốn tiếp tục sang Pác Bó. Từ nhu cầu đó, ông đề xuất kết nối hành trình Bách Sắc - Cao Bằng, theo dấu hoạt động của Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Trung Quốc trước năm 1941 và tại Việt Nam sau khi Người trở về nước. Tuyến du lịch này sẽ giúp du khách tiếp cận những câu chuyện lịch sử có sự liên hệ giữa hai vùng đất, hiểu thêm về các thế hệ cách mạng tiền bối và trách nhiệm gìn giữ tình hữu nghị hôm nay.

Từ Pác Bó, hành trình có thể mở rộng tới các điểm di sản trong Công viên địa chất Toàn cầu UNESCO Non nước Cao Bằng, tạo thêm nhu cầu lưu trú, ăn uống và trải nghiệm tại cộng đồng. Sự kết nối ấy vừa làm phong phú chuyến đi, vừa mở rộng cơ hội cung cấp dịch vụ cho người dân trên tuyến.

Để hình thành sản phẩm hấp dẫn, hai bên cần phối hợp khảo sát, lựa chọn điểm dừng, xây dựng nội dung giới thiệu dựa trên tư liệu lịch sử chính xác; đồng thời bồi dưỡng hướng dẫn viên có kiến thức và khả năng thuyết minh phù hợp với khách quốc tế. Việc tổ chức phải tôn trọng không gian di tích, bảo đảm sự trang trọng của hoạt động về nguồn. Được chuẩn bị kỹ lưỡng, hành trình Bách Sắc - Pác Bó sẽ góp phần làm rõ nét riêng của du lịch xuyên biên giới, đưa giá trị lịch sử và tình hữu nghị đến gần hơn với du khách, nhất là thế hệ trẻ.

Đoàn lãnh đạo thành phố Bách Sắc, Quảng Tây (Trung Quốc) và lãnh đạo tỉnh Cao Bằng tham quan Khu di tích Quốc gia đặc biệt Pác Bó, xã Trường Hà.

Thúc đẩy cơ chế, chính sách đầu tư thành hợp tác lâu dài

Theo ông Phan Lâm, doanh nghiệp Trung Quốc, việc tổ chức tour khách Trung Quốc được lưu trú 3 ngày 2 đêm, đề nghị phía Việt Nam xem xét tạo thuận lợi về thị thực, điều kiện đi lại và lưu trú. Các doanh nghiệp Quảng Tây cũng mong có điều kiện để khách ở lại Cao Bằng lâu hơn, mở rộng trải nghiệm tới di sản địa chất, địa chỉ đỏ và không gian văn hóa bản địa; đầu tư tổ chức show diễn thực cảnh từ văn hóa đặc sắc và cảnh đẹp của Cao Bằng…

Những kiến nghị này tại cuộc đối thoại và phiên tham luận kết nối du lịch được lãnh đạo UBND tỉnh và các cơ quan chức năng tiếp thu, chỉ đạo các sở, ban, ngành nghiên cứu theo thẩm quyền, phối hợp giữa hai bên để xác định điều kiện triển khai. Đề nghị các nhà đầu tư thông tin rõ ràng về tuyến được tổ chức, phạm vi hoạt động, điều kiện lưu trú, vận chuyển và đầu mối phối hợp là cơ sở tính toán sản phẩm.

Theo định hướng của tỉnh, tăng tốc thi công hoàn thành tuyến đường cao tốc Đồng Đăng (Lạng Sơn) - Trà Lĩnh (Cao Bằng), nâng cao năng lực cửa khẩu, kết nối giao thông, thương mại và du lịch liên vùng sẽ tạo thêm điều kiện hợp tác du lịch với tỉnh Quảng Tây (Trung Quốc). Cùng với hạ tầng, cần chuẩn bị đội ngũ phục vụ, thông tin bằng ngôn ngữ phù hợp, chất lượng lưu trú, ẩm thực và phương án bảo đảm an toàn. Sự thuận tiện phải được thể hiện trong từng khâu của chuyến đi.

Với ý tưởng biểu diễn thực cảnh, cần nghiên cứu nội dung nghệ thuật, vị trí tổ chức, nhu cầu thị trường và tác động đến cảnh quan, đời sống dân cư. Văn hóa bản địa cần có sự tham gia của nghệ nhân, người dân, bảo đảm cách thể hiện phù hợp. Một sản phẩm hấp dẫn và có khả năng vận hành ổn định sẽ tạo thêm việc làm, đầu ra cho dịch vụ địa phương, góp phần kéo dài thời gian lưu trú.

Bảo vệ tài nguyên cũng là giữ nền tảng cho đầu tư lâu dài. Theo phân tích của Phó Giáo sư, Tiến sĩ Trần Tân Văn, hơn 70% lượng khách tập trung trên trục Bản Giốc - Ngườm Ngao, gây áp lực cục bộ đối với cảnh quan và môi trường hang động. Khi mở rộng thị trường, cần tính sức chứa theo điều kiện sinh thái, hạ tầng và khả năng tiếp nhận của cộng đồng, đồng thời phát triển các tuyến khác để phân bố hợp lý dòng khách.

Những đề xuất vé điện tử theo khung giờ, cảnh báo và điều tiết lượng khách cần được nghiên cứu phù hợp từng điểm. Cơ sở lưu trú, công trình, dịch vụ phải hài hòa với cảnh quan, có giải pháp xử lý chất thải. Cùng với đó, việc xây dựng tiêu chuẩn đối tác công viên địa chất và cơ chế tái đầu tư cho bảo tồn, sinh kế sẽ giúp gắn trách nhiệm doanh nghiệp với quyền lợi cộng đồng.

Sức hút của Cao Bằng đã được thể hiện qua những mong muốn hợp tác cụ thể từ phía Trung Quốc. Để đón cơ hội ấy, tỉnh đưa giá trị cảnh quan, văn hóa và lịch sử vào những sản phẩm có chất lượng, tạo điều kiện để doanh nghiệp cùng người dân tham gia. Một điểm đến gìn giữ được bản sắc, phục vụ tốt và chia sẻ lợi ích hợp lý sẽ có sức thuyết phục bền vững với nhà đầu tư và du khách.