Du lịch Cần Thơ: Mở rộng không gian, tạo đà bứt phá

Không gian phát triển được mở rộng sau hợp nhất, cùng với lợi thế sông nước, miệt vườn, biển, văn hóa và lịch sử, tạo thêm dư địa để thành phố định vị lại vai trò trung tâm du lịch của vùng Đồng bằng sông Cửu Long. Tuy nhiên, để biến tiềm năng thành lợi thế cạnh tranh, Cần Thơ cần tiếp tục đầu tư hạ tầng, làm mới sản phẩm và nâng cao chất lượng dịch vụ, hướng tới mục tiêu đưa du lịch trở thành ngành kinh tế mũi nhọn vào năm 2030.

Tăng trưởng tích cực, tạo nền tảng cho giai đoạn mới

Những kết quả đạt được trong năm 2026 cho thấy sức bật của ngành du lịch Cần Thơ. Theo báo cáo của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch thành phố, trong 10 tháng đầu năm, Cần Thơ ước đón 12,6 triệu lượt khách, tăng 33% so với cùng kỳ năm 2025. Trong đó, khách quốc tế đạt hơn 600.000 lượt. Khách lưu trú đạt trên 4,6 triệu lượt, tăng 4%; riêng khách quốc tế lưu trú đạt hơn 400.000 lượt, tăng 10%. Tổng thu từ du lịch đạt hơn 11.100 tỷ đồng, tăng 28%.

Lượng khách đến thành phố đã vượt mục tiêu 12,3 triệu lượt của cả năm 2026 ngay trong 10 tháng. Tổng thu cũng đạt gần kế hoạch năm, vốn được đặt ra ở mức trên 11.400 tỷ đồng. Đây là tín hiệu tích cực, phản ánh sức hấp dẫn của điểm đến Cần Thơ, đồng thời cho thấy dư địa phát triển của ngành dịch vụ này trong bối cảnh kinh tế mới.

Du khách nước ngoài đến tham quan TP. Cần Thơ. (Ảnh: Huỳnh Biển)

Nhìn lại năm 2025, tổng lượt khách tham quan, du lịch của Cần Thơ ước đạt hơn 11,18 triệu lượt, tăng 18% so với năm 2024. Khách lưu trú đạt gần 4,95 triệu lượt, trong đó khách quốc tế đạt hơn 444.000 lượt. Tổng thu từ du lịch đạt gần 9.991 tỷ đồng, tăng 20%. Những con số này cho thấy đà tăng trưởng được duy trì, tạo nền tảng để thành phố đặt ra những mục tiêu cao hơn.

Động lực tăng trưởng còn đến từ việc tổ chức các hoạt động văn hóa, thể thao, lễ hội và sự kiện quy mô lớn. Trong năm 2026, Cần Thơ tiếp tục khai thác sức hút của Festival quốc tế ngành hàng lúa gạo Việt Nam lần thứ II, Ngày Văn hóa Việt Nam 24/11, Lễ hội Óoc Om Bóc - Đua ghe Ngo và Lễ hội Văn hóa sông nước lần thứ II. Chuỗi hoạt động này vừa tạo thêm sản phẩm trải nghiệm, vừa góp phần quảng bá hình ảnh thành phố đến du khách trong nước và quốc tế.

Đặc biệt, sau hợp nhất, Cần Thơ có điều kiện mở rộng không gian du lịch, kết nối các tài nguyên vốn thuộc những địa bàn khác nhau thành một hệ thống điểm đến phong phú. Nếu trước đây, hình ảnh du lịch thành phố chủ yếu gắn với sông nước, chợ nổi, miệt vườn và đô thị trung tâm, thì nay không gian phát triển mới còn bổ sung lợi thế về biển, rừng, văn hóa Khmer, di tích lịch sử và các khu vực sinh thái đặc thù.

Theo thông tin từ ngành du lịch, thành phố hiện có hơn 100 khu, điểm, vườn du lịch, cùng hơn 860 cơ sở lưu trú với trên 14.500 phòng. Đây là nguồn lực đáng kể để phát triển các loại hình du lịch đa dạng, đáp ứng nhu cầu của nhiều phân khúc khách hàng. Tuy nhiên, điều quan trọng hơn là khả năng kết nối các tài nguyên thành những hành trình có chiều sâu, thay vì chỉ gia tăng số lượng điểm tham quan.

Khai thác lợi thế đa dạng, định hình sản phẩm đặc trưng

Một trong những lợi thế nổi bật của Cần Thơ là hệ thống tài nguyên du lịch tự nhiên và văn hóa phong phú. Không gian sông Hậu, mạng lưới kênh rạch, vườn cây ăn trái, những cù lao xanh cùng đời sống sinh hoạt của cư dân miền sông nước tạo nên bản sắc riêng khó trộn lẫn.

Ở khu vực trung tâm, Bến Ninh Kiều, chợ nổi Cái Răng, nhà cổ Bình Thủy, Cồn Sơn và các vườn du lịch sinh thái tiếp tục là những điểm đến thu hút khách. Trong đó, chợ nổi Cái Răng không đơn thuần là điểm tham quan mà còn là không gian lưu giữ tập quán giao thương trên sông, phản ánh lối sống và văn hóa đặc trưng của cư dân vùng hạ lưu sông Mekong.

Cùng với tham quan, trải nghiệm đời sống miệt vườn, thưởng thức ẩm thực địa phương, tìm hiểu nghề truyền thống và tham gia hoạt động cộng đồng đang góp phần tạo thêm sức hấp dẫn cho du lịch Cần Thơ. Những mô hình như du lịch cộng đồng Cồn Sơn cho thấy người dân có thể trực tiếp tham gia cung cấp dịch vụ, giới thiệu văn hóa bản địa và hưởng lợi từ hoạt động du lịch.

Du khách tham quan tại bè cá Bảy Bon, Cồn Sơn. (Ảnh: Kiều Mai)

Không gian phát triển mới còn mở ra cơ hội khai thác các giá trị văn hóa, lịch sử và sinh thái tại các địa bàn thuộc Hậu Giang và Sóc Trăng trước đây. Các di tích lịch sử, công trình kiến trúc, lễ hội truyền thống, văn hóa Khmer Nam Bộ, hệ sinh thái rừng và vùng ven biển có thể trở thành những mắt xích quan trọng trong chuỗi sản phẩm mới.

Đặc biệt, văn hóa Khmer với những ngôi chùa có kiến trúc đặc sắc, lễ hội Óoc Om Bóc, nghệ thuật sân khấu Dù kê và nhạc Ngũ âm mang đến tiềm năng phát triển du lịch văn hóa, tâm linh và trải nghiệm cộng đồng. Việc khai thác các giá trị này cần gắn với bảo tồn di sản, tôn trọng chủ thể văn hóa và bảo đảm sinh kế cho cộng đồng địa phương.

Theo định hướng phát triển, không gian du lịch Cần Thơ được tổ chức thành các khu vực với những thế mạnh riêng: khu vực trung tâm phát triển du lịch đô thị, sông nước và MICE; khu vực ven biển khai thác du lịch nghỉ dưỡng, sinh thái; các khu vực phía Tây và phía Nam chú trọng du lịch nông nghiệp, văn hóa, lịch sử và cộng đồng. Cách tiếp cận này cho phép thành phố xây dựng các tuyến du lịch liên hoàn, thay vì khai thác từng điểm đến riêng lẻ.

Du khách có thể kết hợp trải nghiệm chợ nổi, miệt vườn ở khu vực trung tâm với hành trình tìm hiểu văn hóa Khmer, khám phá di tích lịch sử, sinh thái vùng ven biển và các hoạt động nghỉ dưỡng. Sự đa dạng này tạo điều kiện kéo dài thời gian lưu trú, tăng mức chi tiêu và mở rộng thị trường khách.

Trong cơ cấu sản phẩm, du lịch sông nước tiếp tục được xác định là trụ cột quan trọng. Đây là lợi thế mang tính nhận diện của Cần Thơ, có khả năng tạo dựng thương hiệu điểm đến gắn với văn hóa vùng sông Mekong. Bên cạnh đó, du lịch MICE, du lịch văn hóa - tâm linh, du lịch cộng đồng, du lịch nông nghiệp và nghỉ dưỡng được xác định là những hướng cần ưu tiên.

Thành phố cũng có điều kiện phát triển du lịch gắn với thương mại và y tế, khai thác vai trò trung tâm dịch vụ, giáo dục, chăm sóc sức khỏe của vùng Đồng bằng sông Cửu Long. Việc kết hợp tham quan, mua sắm, chăm sóc sức khỏe và giao thương có thể mở rộng phân khúc khách hàng, tạo thêm giá trị cho ngành dịch vụ.

Hiện thực hóa mục tiêu trở thành ngành kinh tế mũi nhọn

Nghị quyết số 18-NQ/TU của Thành ủy Cần Thơ về đẩy mạnh phát triển du lịch trong tình hình mới xác định mục tiêu đến năm 2030 đưa du lịch trở thành ngành kinh tế mũi nhọn, có sức lan tỏa và đóng góp tích cực vào phát triển kinh tế - xã hội.

Theo các chỉ tiêu đề ra, đến năm 2030, Cần Thơ phấn đấu đón khoảng 18 triệu lượt khách, trong đó khách quốc tế chiếm 10-15% tổng số khách. Tốc độ tăng trưởng bình quân giai đoạn 2026-2030 đạt trên 10% mỗi năm; tổng thu từ du lịch đạt khoảng 20.000-22.000 tỷ đồng. Đặc biệt, ngành du lịch được kỳ vọng sẽ đóng góp từ 10% trở lên vào cơ cấu GRDP của thành phố.

Để hiện thực hóa mục tiêu này, một trong những nhiệm vụ quan trọng là hoàn thiện hệ thống hạ tầng phục vụ du lịch. Giao thông kết nối các khu, điểm du lịch, hệ thống bến tàu, bến bãi, cơ sở lưu trú và dịch vụ hỗ trợ cần được đầu tư đồng bộ. Đối với một đô thị có thế mạnh sông nước như Cần Thơ, phát triển giao thông đường thủy, nâng cấp bến du lịch và tổ chức các tuyến vận chuyển hành khách an toàn, thuận tiện có ý nghĩa đặc biệt quan trọng.

Cùng với hạ tầng, bài toán phát triển sản phẩm và nâng cao chất lượng dịch vụ cũng cần được giải quyết một cách căn cơ. Thực tế cho thấy, lượng khách tăng nhanh chưa đồng nghĩa với mức độ khai thác hiệu quả tương ứng.

Trong 10 tháng đầu năm 2026, lượng khách tăng 33%, nhưng lượng khách lưu trú chỉ tăng 4%. Khoảng cách này đặt ra yêu cầu phải có thêm những sản phẩm đủ sức hấp dẫn để du khách ở lại lâu hơn, tăng mức chi tiêu và quay lại.

Cần Thơ cần chú trọng phát triển các sản phẩm trải nghiệm chuyên sâu, có khả năng khai thác cả ban ngày và ban đêm; xây dựng thêm không gian vui chơi, giải trí, mua sắm, thưởng thức nghệ thuật và ẩm thực. Các sản phẩm du lịch đường sông cũng cần được đa dạng hóa, từ những chuyến tham quan ngắn đến các hành trình nhiều ngày, kết nối các điểm đến trong thành phố và trên toàn vùng.

Một yêu cầu khác là tăng cường sự liên kết giữa chính quyền, doanh nghiệp và cộng đồng. Việc mở rộng địa giới hành chính tạo thêm tài nguyên nhưng cũng đặt ra thách thức trong quản lý, tổ chức và kết nối sản phẩm. Nếu mỗi địa phương tiếp tục khai thác thế mạnh theo cách riêng, thiếu phối hợp về tuyến, điểm, dịch vụ và quảng bá, thì lợi thế của không gian mới sẽ khó được phát huy đầy đủ.

Bởi vậy, thành phố cần có cơ chế khuyến khích doanh nghiệp đầu tư vào các sản phẩm có giá trị gia tăng cao, hỗ trợ mô hình du lịch cộng đồng, đồng thời tạo điều kiện để người dân tham gia sâu hơn vào chuỗi cung ứng dịch vụ. Phát triển du lịch cũng cần đi đôi với bảo vệ môi trường, gìn giữ cảnh quan sông nước, bảo tồn di sản và kiểm soát các tác động tiêu cực đến đời sống của cộng đồng.

Chợ nổi Cái Răng, nơi thu hút nhiều du khách khi đến Cần Thơ. (Ảnh: Huỳnh Biển)

Chuyển đổi số, quảng bá điểm đến và phát triển nguồn nhân lực cũng là những nhiệm vụ không thể thiếu. Việc ứng dụng công nghệ trong quản lý, cung cấp thông tin, đặt dịch vụ và xây dựng bản đồ du lịch số sẽ giúp nâng cao trải nghiệm của du khách. Đội ngũ lao động cần được đào tạo về nghiệp vụ, ngoại ngữ, kỹ năng giao tiếp và kiến thức văn hóa bản địa, đáp ứng yêu cầu phục vụ những thị trường khách đa dạng hơn.

Với lợi thế về vị trí, tài nguyên và bản sắc văn hóa, Cần Thơ có cơ hội trở thành trung tâm kết nối các hành trình khám phá Đồng bằng sông Cửu Long. Tuy nhiên, sức cạnh tranh của điểm đến không chỉ được quyết định bởi số lượng tài nguyên hay lượt khách, mà còn phụ thuộc chất lượng sản phẩm, tính chuyên nghiệp của dịch vụ và khả năng tạo ra những trải nghiệm khác biệt.

Từ đà tăng trưởng hiện nay, cùng định hướng phát triển đã được xác lập, ngành du lịch Cần Thơ đang đứng trước cơ hội chuyển mình. Kết nối hiệu quả không gian mới, đầu tư có trọng tâm và phát huy vai trò của cộng đồng sẽ là những yếu tố quyết định để thành phố hiện thực hóa mục tiêu trở thành trung tâm du lịch lớn của vùng Đồng bằng sông Cửu Long, đóng góp ngày càng rõ nét vào cơ cấu kinh tế và nâng cao vị thế địa phương trong giai đoạn phát triển mới.