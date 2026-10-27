Du lịch âm nhạc: Sức hút mới của điểm đến Bangkok với du khách Việt

Khách du lịch tại Bangkok, Thái Lan. (Nguồn: THX/TTXVN)

Người hâm mộ sẽ không ngần ngại đặt vé máy bay “trong một nốt nhạc,” tìm phòng khách sạn và lên kế hoạch cho chuyến đi xa đôi khi chỉ vì một đêm nhạc. Ngày 14/11/2026, Bangkok sẽ đón khán giả từ nhiều quốc gia đến tham dự đêm chung kết đầu tiên của Eurovision Song Contest Asia. Với họ, hành trình không nhất thiết dừng lại khi chương trình kết thúc, bởi thành phố còn nhiều điều để khám phá.

Theo dữ liệu tìm kiếm chỗ ở trên Agoda, Bangkok đang nhận được sự quan tâm đáng kể của du khách châu Á trong thời gian diễn ra đêm chung kết. Các thị trường có lượng tìm kiếm lưu trú dẫn đầu gồm Thái Lan, Nhật Bản, Philippines, Singapore, Đài Loan, Hàn Quốc, Malaysia, Hong Kong, Việt Nam và Ấn Độ.

Sự quan tâm này phần nào cho thấy sức hút của một sự kiện âm nhạc đối với điểm đến. Khi lịch trình chuyến đi gắn với ngày diễn, người hâm mộ có thể kết hợp xem chương trình với những ngày nghỉ tại thành phố, dành thời gian thưởng thức ẩm thực, tham quan và trải nghiệm đời sống Bangkok.

Từ One Bangkok đến những góc phố về đêm

Đêm Chung kết Eurovision Song Contest Asia diễn ra tại One Bangkok Forum, thuộc khu đô thị One Bangkok. Nằm giữa khu vực trung tâm thủ đô, địa điểm này kết nối thuận tiện với các điểm tham quan, mua sắm và vui chơi, giúp du khách dễ dàng sắp xếp lịch trình trước và sau chương trình.

Trước giờ diễn, người hâm mộ có thể đến One Bangkok bằng MRT, qua ga Lumphini và lối đi ngầm kết nối trực tiếp với khu đô thị. Khu vực Art Loop có các tác phẩm điêu khắc ngoài trời, trong khi khu ẩm thực Mitsukoshi Depachika là lựa chọn để dùng bữa nhẹ. Công viên Lumphini gần đó cũng phù hợp cho một buổi dạo chơi trước khi bước vào đêm nhạc.

Thái Lan đang lên kế hoạch triển khai các gói du lịch trải nghiệm ngắn miễn phí dành cho hành khách quốc tế quá cảnh có thời gian chờ từ 6 đến 8 tiếng tại 4 sân bay lớn, bắt đầu từ đầu năm 2027. (Ảnh: THX/TTXVN)

Khi chương trình kết thúc, các khu Silom và Sathorn lân cận có nhiều quán bar, câu lạc bộ và hoạt động giải trí về đêm. Với những người muốn tìm một trải nghiệm khác, Chinatown là điểm đến để thưởng thức ẩm thực đường phố, nhất là những món ăn khuya vốn làm nên nét riêng của Bangkok.

Du khách cũng có thể dành thêm thời gian khám phá thành phố qua những trải nghiệm như ngắm toàn cảnh Bangkok từ King Power Mahanakhon SkyWalk, xem Muay Thai tại Sân vận động Rajadamnern hay tham quan thủy cung SEA LIFE Bangkok Ocean World. Những điểm đến này giúp chuyến đi không chỉ xoay quanh một đêm diễn mà còn có thêm những trải nghiệm gắn với thành phố.

Âm nhạc thêm lý do để xê dịch

Agoda với vai trò đối tác du lịch Chính thức của Eurovision Song Contest Asia, Phó Chủ tịch Cấp cao, mảng Marketing của Agoda, bà Kris Suebjaklap cho biết nền tảng sẽ triển khai ưu đãi đặt phòng lên đến 25% cho kỳ lưu trú tại Thái Lan từ ngày 9 đến ngày 16/11/2026. Ưu đãi áp dụng khi đặt phòng qua website Agoda từ nay đến ngày 14/11. Vé tham dự đêm Chung kết và chương trình Preview Show ngày 13/11 được bán riêng.

Trong ngày Chung kết, Agoda tổ chức không gian trải nghiệm Dot Studio tại One Bangkok Forum, với các hoạt động quay video, chụp ảnh và karaoke dành cho người hâm mộ. Các nhà sáng tạo nội dung phong cách sống từ nhiều thị trường châu Á cũng được mời đến Bangkok để tham dự sự kiện, chia sẻ diễn biến cuộc thi và trải nghiệm cá nhân về thành phố.

Eurovision Song Contest Asia lần đầu quy tụ 11 quốc gia châu Á cùng các nghệ sĩ của khu vực trên một sân khấu. Theo ông Assaf Blecher, Nhà sản xuất Điều hành Eurovision Song Contest Asia, người hâm mộ là một phần không thể thiếu của chương trình, và Agoda đồng hành với họ trên hành trình đến Bangkok.

Đêm chung kết Eurovision Song Contest Asia được tổ chức ở One Bangkok Forum vào ngày 14/11/2026.

Với các điểm đến, những sự kiện âm nhạc quy mô khu vực có thể tạo thêm sức hút cho du lịch, nhất là khi chương trình được tổ chức tại nơi có hệ thống lưu trú, giao thông và dịch vụ đa dạng. Người hâm mộ có thể đến vì một nghệ sĩ hay một đêm diễn, nhưng lựa chọn ở lại lâu hơn thường gắn với những trải nghiệm họ tìm thấy tại thành phố.

Du lịch âm nhạc vì thế không chỉ là chuyện đến xem một chương trình rồi trở về. Một đêm diễn có thể trở thành điểm khởi đầu cho chuyến đi, đưa du khách đến gần hơn với đời sống, văn hóa và những góc phố của điểm đến. Tại Bangkok, Eurovision Song Contest Asia là dịp để người hâm mộ kết hợp tình yêu âm nhạc với hành trình khám phá thủ đô của Thái Lan./.