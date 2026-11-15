Dù là giải giao hữu, U23 Việt Nam vẫn nhận về tiền thưởng 'khủng' với ngôi vô địch

Tối 14/11, U23 Việt Nam chính thức đăng quang Gia Lai VTV Cup 2026 sau trận hòa 1-1 trước U23 Qatar trên sân vận động Pleiku (Gia Lai). Kết quả này giúp thầy trò HLV Đinh Hồng Vinh khép lại giải đấu với 7 điểm sau 3 lượt trận, gồm 2 chiến thắng và 1 trận hòa.

Trước đó, U23 Việt Nam lần lượt đánh bại U23 Thái Lan với tỷ số 3-0 và U23 Singapore với tỷ số 1-0. Ở lượt trận cuối, dù bị U23 Qatar dẫn trước trong hiệp một, các cầu thủ Việt Nam vẫn tìm được bàn gỡ nhờ pha lập công của Nguyễn Minh Tâm ở phút 47, qua đó bảo toàn ngôi đầu bảng.

U23 Việt Nam nhận về khoản tiền thưởng "khủng" với ngôi vô địch. (Ảnh: Tuan Huu Pham)

Với chức vô địch, U23 Việt Nam nhận khoản thưởng 100.000 USD, tương đương khoảng 2,6 tỷ đồng từ Ban tổ chức. Trong khi đó, U23 Qatar giành ngôi Á quân với phần thưởng 40.000 USD (hơn 1 tỷ đồng), còn U23 Thái Lan xếp thứ ba và nhận 20.000 USD (khoảng 520 triệu đồng).

Không chỉ giành chức vô địch tập thể, U23 Việt Nam còn có màn trình diễn nổi bật ở các hạng mục giải thưởng cá nhân. Tiền đạo Nguyễn Minh Tâm được trao danh hiệu Cầu thủ xuất sắc nhất giải và Vua phá lưới với 3 bàn thắng. Thủ môn Cao Văn Bình cũng được vinh danh ở hạng mục Thủ môn xuất sắc nhất.

Nguyễn Minh Tâm - cầu thủ giành danh hiệu Cầu thủ xuất sắc nhất giải, đồng thời là Vua phá lưới với 3 bàn thắng. (Ảnh: VFF)

Theo cơ cấu giải thưởng được công bố trước giải, danh hiệu Cầu thủ xuất sắc nhất trị giá 2.000 USD, Vua phá lưới trị giá 1.000 USD và Thủ môn xuất sắc nhất trị giá 1.000 USD. Như vậy, ba danh hiệu cá nhân mà các cầu thủ U23 Việt Nam giành được có tổng giá trị 4.000 USD (khoảng 104 triệu đồng).

Gia Lai VTV Cup 2026 có sự tham dự của bốn đội tuyển U23 Việt Nam, U23 Qatar, U23 Singapore và U23 Thái Lan. Bên cạnh ý nghĩa cạnh tranh thành tích, giải đấu còn là dịp để các cầu thủ trẻ tích lũy kinh nghiệm thi đấu quốc tế, giúp ban huấn luyện đánh giá lực lượng và hoàn thiện lối chơi trước những mục tiêu tiếp theo.