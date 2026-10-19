Dự kiến xử phạt qua VNeTraffic: Chủ xe cần lưu ý gì?

Xử phạt qua VNeTraffic dự kiến thực hiện theo quy trình nào?

Theo thông tin từ Cục CSGT, cơ quan này đã dự kiến mô hình xử lý vi phạm hành chính về trật tự, an toàn giao thông trên môi trường điện tử, sử dụng ứng dụng VNeTraffic do Bộ Công an cung cấp.

Mô hình được xây dựng trên cơ sở dự thảo Luật Xử lý vi phạm hành chính (sửa đổi) trình Quốc hội xem xét tại Kỳ họp thứ 2, Quốc hội khóa XVI. Mục tiêu là tạo điều kiện để người vi phạm thực hiện các thủ tục xử lý trên ứng dụng, đặc biệt đối với những trường hợp được phát hiện qua hệ thống thiết bị kỹ thuật nghiệp vụ và camera giám sát.

Theo quy trình dự kiến, khi phát hiện vi phạm, dữ liệu từ thiết bị kỹ thuật nghiệp vụ và hệ thống camera giám sát sẽ được chuyển về cơ sở dữ liệu vi phạm. Lực lượng CSGT sau đó xác minh những thông tin liên quan như chủ xe, đăng ký, kiểm định phương tiện và bảo hiểm trước khi gửi thông báo vi phạm đến chủ xe qua VNeTraffic.

Dự thảo Quy trình xử phạt toàn trình trên VNeTraffic (ẢNH: CỤC CSGT)

Sau khi nhận thông báo, chủ xe có thể lựa chọn một trong hai phương án tùy theo thông tin thực tế.

Chủ xe không đồng ý với thông báo vi phạm có thể làm gì?

Trường hợp đồng ý với vi phạm được thông báo, chủ xe thực hiện xác nhận trên ứng dụng và nộp phạt theo quy trình. Hệ thống sẽ cấp biên lai điện tử và tự động ghi nhận việc hoàn tất xử lý vi phạm.

Nếu không đồng ý, chủ xe có thể phản hồi khi phát hiện thông tin vi phạm không chính xác, bản thân không phải là người điều khiển phương tiện hoặc chưa xác định được người lái xe tại thời điểm xảy ra vi phạm.

Khi tiếp nhận phản hồi, lực lượng CSGT sẽ xác minh, làm rõ người điều khiển phương tiện vi phạm. Theo mô hình được đề xuất, thông tin vi phạm sau đó được gửi đến tài khoản VNeTraffic của người lái xe để tiếp tục xử lý theo quy trình.

Việc cho phép chủ xe phản hồi giúp phân biệt trách nhiệm của chủ phương tiện với người trực tiếp điều khiển xe, đồng thời tạo điều kiện để cơ quan chức năng kiểm tra lại thông tin trước khi hoàn tất thủ tục.

Xử phạt qua VNeTraffic có thể giúp giảm thời gian đi lại

Nếu được triển khai theo mô hình dự kiến, các bước từ thông báo vi phạm, xác nhận thông tin đến nhận quyết định xử phạt và nộp phạt sẽ được thực hiện trên môi trường điện tử. Người dân có thể chủ động tiếp nhận thông báo, phản hồi và theo dõi quá trình xử lý mà không phải đến trụ sở CSGT nơi cư trú hoặc nơi phát hiện vi phạm chỉ để thực hiện các thủ tục này.

Cách làm trên hướng tới giảm thời gian, chi phí đi lại, hạn chế tiếp xúc trực tiếp và tăng tính công khai, minh bạch trong xử lý vi phạm hành chính về trật tự, an toàn giao thông.

Tuy nhiên, đây hiện là mô hình dự kiến gắn với quá trình xây dựng, xem xét sửa đổi Luật Xử lý vi phạm hành chính. Vì vậy, người dân cần theo dõi thông báo chính thức của cơ quan chức năng để biết thời điểm triển khai và quy trình áp dụng cụ thể; không nên hiểu rằng toàn bộ thủ tục xử phạt qua VNeTraffic đã chính thức được thực hiện theo mô hình này.