Dự kiến xử phạt giao thông qua VNeTraffic, người dân không cần đến trụ sở CSGT

VNeTraffic là nền tảng được Cục Cảnh sát giao thông (CSGT, Bộ Công an) dự kiến sử dụng để xử lý vi phạm hành chính về trật tự, an toàn giao thông trên môi trường điện tử. Mô hình này được xây dựng trên cơ sở dự thảo Luật Xử lý vi phạm hành chính (sửa đổi), do Chính phủ trình Quốc hội xem xét, thông qua tại Kỳ họp thứ 2, Quốc hội khóa XVI.

Theo mô hình này, các bước từ tiếp nhận thông báo vi phạm, phản hồi thông tin đến thực hiện nghĩa vụ nộp phạt có thể được tiến hành thông qua ứng dụng VNeTraffic. Người dân không cần đến trụ sở CSGT nơi sinh sống hoặc nơi phát hiện vi phạm để thực hiện trực tiếp các thủ tục, đặc biệt với những trường hợp vi phạm được phát hiện qua hệ thống camera giám sát và thiết bị kỹ thuật nghiệp vụ.

Việc xử lý trực tuyến cũng giúp người dân chủ động kiểm tra thông tin, phản hồi nếu phát hiện sai sót, đồng thời giảm chi phí đi lại và thời gian giải quyết thủ tục. Cơ quan chức năng có thể khai thác dữ liệu điện tử để xác minh thông tin phương tiện, người liên quan, góp phần nâng cao tính công khai, minh bạch trong quá trình xử lý vi phạm.

Quy trình dự kiến như sau.

1. Hệ thống thiết bị kĩ thuật nghiệp vụ, hệ thống camera giám sát phát hiện vi phạm và gửi về hệ thống cơ sở dữ liệu vi phạm.

2. CSGT có dữ liệu điện tử về vi phạm sẽ tiến hành xác minh các thông tin liên quan (chủ xe, đăng ký, kiểm định xe, bảo hiểm….).

3. CSGT gửi thông báo vi phạm tới chủ xe qua ứng dụng VNeTraffic.

4. Sau khi nhận được thông báo vi phạm từ ứng dụng VNeTraffic, chủ xe có 2 lựa chọn, đồng ý với vi phạm thì sẽ thực hiện xác nhận và thực hiện nộp phạt, nhận biên lai điện tử và hệ thống sẽ tự động ghi nhận hoàn tất xử lý vi phạm; Còn nếu không đồng ý vi phạm (với các trường hợp thông tin vi phạm không chính xác, chủ xe không phải lái xe hoặc không xác định được lái xe) thì CSGT tiếp nhận thông tin và xác minh, làm rõ lái xe vi phạm và gửi thông tin vi phạm tới tài khoản VNeTraffic của lái xe.

Dự kiến quy trình xử lý vi phạm giao thông qua VNeTraffic (Ảnh: Cục CSGT).

Cục CSGT cho biết, toàn bộ quy trình trên sẽ thực hiện trên hệ thống và qua ứng dụng VNeTraffic, người dân hoàn toàn chủ động trong việc tiếp nhận thông tin vi phạm, đồng ý hoặc không đồng ý với thông báo đó. Việc này sẽ hạn chế việc tiếp xúc trực tiếp, đi lại, rút ngắn thời gian thực hiện các thủ tục nộp phạt, công khai minh bạch việc xử lý vi phạm.

Tuy nhiên, đây hiện là quy trình dự kiến được xây dựng trên cơ sở dự thảo Luật Xử lý vi phạm hành chính (sửa đổi), chưa phải quy định đã chính thức có hiệu lực. Việc triển khai thực tế sẽ căn cứ vào quy định được ban hành và hướng dẫn của cơ quan có thẩm quyền.