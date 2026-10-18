Dự kiến xử lý vi phạm trật tự, an toàn giao thông qua VNeTraffic

Căn cứ dự thảo Luật Xử lý vi phạm hành chính (sửa đổi) được Chính phủ trình Quốc hội xem xét, thông qua tại Kỳ họp thứ 2, Quốc hội khóa XVI, Cục CSGT đã dự kiến mô hình xử lý vi phạm hành chính về trật tự, an toàn giao thông trên môi trường điện tử.

Theo mô hình dự kiến, người vi phạm có thể thực hiện toàn bộ quy trình xử lý vi phạm trên ứng dụng VNeTraffic do Bộ Công an cung cấp, không phải đến trụ sở CSGT nơi sinh sống hoặc nơi phát hiện vi phạm. Quy trình này đặc biệt thuận tiện đối với các vi phạm được phát hiện qua hệ thống thiết bị kỹ thuật nghiệp vụ, hệ thống camera giám sát.

Sơ đồ quy trình xử phạt hành chính qua VNeTraffic do Bộ Công an cung cấp.

Cụ thể, khi hệ thống thiết bị kỹ thuật nghiệp vụ, hệ thống camera giám sát phát hiện vi phạm, dữ liệu sẽ được gửi về hệ thống cơ sở dữ liệu vi phạm. Trên cơ sở đó, CSGT tiến hành xác minh các thông tin liên quan như chủ xe, đăng ký, kiểm định xe, bảo hiểm... Sau khi xác minh, CSGT gửi thông báo vi phạm đến chủ xe qua ứng dụng VNeTraffic.

Chủ xe có hai lựa chọn: Nếu đồng ý với vi phạm, chủ xe xác nhận và thực hiện nộp phạt, nhận biên lai điện tử; hệ thống tự động ghi nhận hoàn tất việc xử lý vi phạm.

Trường hợp không đồng ý với thông báo vi phạm do thông tin không chính xác, chủ xe không phải là người điều khiển phương tiện hoặc không xác định được người điều khiển phương tiện, CSGT sẽ tiếp nhận thông tin, tiến hành xác minh, làm rõ người điều khiển phương tiện vi phạm và gửi thông tin vi phạm đến tài khoản VNeTraffic của người điều khiển phương tiện.

Toàn bộ quy trình dự kiến được thực hiện trên hệ thống và qua ứng dụng VNeTraffic, giúp người dân chủ động tiếp nhận thông tin vi phạm, xác nhận đồng ý hoặc không đồng ý với thông báo. Qua đó, mô hình góp phần hạn chế việc tiếp xúc trực tiếp, giảm thời gian đi lại, rút ngắn thời gian thực hiện thủ tục nộp phạt, đồng thời bảo đảm công khai, minh bạch trong xử lý vi phạm.