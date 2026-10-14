Cục CSGT dự kiến xử lý vi phạm làn chạy tốc độ cao trên cao tốc Cầu Giẽ - Cao Bồ

từ ngày 20/10

Theo Cục CSGT, qua kiến nghị của lực lượng chức năng và khảo sát thực tế, Cục Đường bộ Việt Nam đã bố trí lại tổ chức giao thông trên tuyến cao tốc Cầu Giẽ - Cao Bồ theo hướng phân làn phương tiện dựa trên tốc độ lưu thông.

Cục CSGT dự kiến xử lý vi phạm làn chạy tốc độ cao trên cao tốc Cầu Giẽ - Cao Bồ từ ngày 20/10

Theo đó, làn sát dải phân cách giữa đường (làn 1) được tổ chức thành làn chạy tốc độ cao, với tốc độ tối đa 100km/h và tốc độ tối thiểu 80km/h. Phương án này được triển khai theo kiến nghị trước đó của Cục CSGT.

Đối với xe khách trên 29 chỗ và xe tải trên 7,5 tấn, các phương tiện không được lưu thông thường xuyên tại làn 1, chỉ được sử dụng làn này để vượt xe, sau đó phải trở về làn 2 nằm liền kề bên phải.

Các phương tiện không bảo đảm tốc độ tối thiểu 80km/h được yêu cầu di chuyển ở làn 2, nhường làn 1 cho những phương tiện lưu thông với tốc độ cao hơn.

Tại làn 2, tốc độ tối đa được quy định là 100km/h, tốc độ tối thiểu 60km/h, dành cho các loại ôtô.

Hạn chế tình trạng phương tiện chạy chậm bám làn sát dải phân cách giữa

Theo Cục CSGT, việc tổ chức làn chạy tốc độ cao nhằm hạn chế tình trạng phương tiện chạy chậm bám làn sát dải phân cách giữa, làm giảm năng lực thông hành và khả năng khai thác của tuyến cao tốc, đồng thời gây ức chế cho những người điều khiển phương tiện khác.

Hiện công tác lắp đặt biển báo và sơn giới hạn tốc độ trên mặt đường cơ bản đã hoàn tất.

Dự kiến, từ ngày 14/10 đến ngày 19/10/2026, các đơn vị sẽ tổ chức thông tin, tuyên truyền rộng rãi về phương án tổ chức giao thông mới, đồng thời nhắc nhở các lái xe vi phạm.

Từ ngày 20/10/2026, lực lượng chức năng dự kiến áp dụng xử lý đối với các trường hợp vi phạm khi lưu thông tại làn chạy tốc độ cao (làn 1).