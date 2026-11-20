Dự án được đề cập trong Kế hoạch số 436/KH-UBND ngày 18-11-2026 của UBND tỉnh Quảng Ngãi về triển khai Đề án phát triển đặc khu Lý Sơn thành trung tâm du lịch biển đảo đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045.

Hiện nay, người dân và du khách di chuyển từ đảo Lớn sang đảo Bé và ngược lại chủ yếu bằng ca nô, tàu. Trong đó, đảo Bé rộng 0,69 km², chỉ bằng khoảng 1/13 diện tích đảo Lớn, có hơn 100 hộ dân, khoảng 400-500 nhân khẩu sinh sống.

Một góc đảo Lý Sơn

Ngoài ra, theo danh mục các dự án định hướng đầu tư đến năm 2045, đặc khu Lý Sơn dự kiến triển khai nhiều công trình, dự án phục vụ phát triển du lịch và hạ tầng đặc khu. Trong đó, Cảng hàng không Lý Sơn với diện tích 153ha, tổng vốn đầu tư dự kiến 11.300 tỷ đồng. Hệ thống tàu điện đảo Lớn với vốn đầu tư 300 tỷ đồng. Bảo tàng địa chất - thám hiểm rộng 0,5ha, vốn đầu tư 500 tỷ đồng.