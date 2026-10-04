Dự kiến vận hành thương mại sân bay Long Thành vào cuối tháng 12 năm nay

Thi công bên trong nhà ga hành khách sân bay Long Thành.

Chuẩn bị các điều kiện để khai thác sân bay

Dự án đầu tư xây dựng Cảng hàng không quốc tế Long Thành (sân bay Long Thành) đang được triển khai đồng bộ 4 dự án thành phần, cùng hệ thống hạ tầng giao thông kết nối. Trong đó, đến nay, dự án thành phần 1 gồm các công trình trụ sở cơ quan quản lý nhà nước đã cơ bản hoàn thành hạ tầng.

Dự án thành phần 2 gồm đài kiểm soát không lưu và các trang thiết bị hàng không chuyên dụng, đã hoàn thiện các hạng mục chính.

Dự án thành phần 3 gồm nhà ga hành khách, đường cất hạ cánh, sân đỗ và nhiều hạng mục hạ tầng kỹ thuật quan trọng đang được hoàn thiện, vận hành thử trong tháng 10 và tháng 11. Dự án thành phần 4 đang triển khai bảo đảm tiến độ theo kế hoạch.

Theo Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam (ACV), đến thời điểm này có 12/16 gói thầu cơ bản đáp ứng các điều kiện về tiến độ phục vụ mục tiêu đưa dự án sân bay Long Thành vào khai thác trong tháng 12/2026. Thời điểm đưa sân bay vào vận hành thương mại dự kiến từ ngày 24/12/2026.

Khu vực làm thủ tục nhà ga hành khách sân bay Long Thành.

Lãnh đạo Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam cho biết, việc đưa sân bay Long Thành vào khai thác thương mại được xây dựng theo nguyên tắc tăng dần quy mô. Trong đó, giai đoạn 1, từ tháng 12/2026 đến 3/2027, nhà ga hành khách sẽ khai thác cánh tây và khu trung tâm.

Dự kiến do Vietnam Airlines và Vietjet đăng ký tương đương 6-10% công suất thiết kế, khoảng 20-30 chuyến bay/ngày, tập trung vào các đường bay nội địa và quốc tế chặng ngắn. Tổng sản lượng dự kiến tối đa 366 chuyến bay/tuần.

Đối với hàng hóa, một phần nhà ga hàng hóa số 1 sẽ phục vụ hàng hóa quốc nội từ ngày 24/12/2026. Từ tháng 1/2027, nhà ga bắt đầu phục vụ các chuyến bay quốc tế.

Giai đoạn 2, từ tháng 4 đến tháng 10/2027, khi Vietnam Airlines và Vietjet tiếp tục mở thêm các đường bay quốc tế và một số đường bay nội địa khác, sản lượng hành khách dự kiến đạt 50% công suất thiết kế. Cùng thời gian này sẽ hoàn tất thủ tục cấp phép cho toàn bộ hạ tầng.

Với giai đoạn 3, từ tháng 10/2027, căn cứ lịch bay mùa đông, sân bay sẽ chính thức khai thác 100% công suất thiết kế với đầy đủ mạng bay quốc tế và nội địa, gồm các tuyến vận chuyển hàng hóa.

Dự kiến sân bay Long Thành sẽ được đưa vào vận hành thương mại kể từ ngày 24/12/2026.

Đối với vận hành thử nghiệm, Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam sẽ triển khai chương trình toàn diện qua 3 đợt tháng 10 và 11/2026. Qua các đợt thử nghiệm, các đơn vị liên quan sẽ đánh giá rủi ro, xác nhận mức độ sẵn sàng của toàn bộ hệ thống, hạ tầng và nhân sự trước khi sân bay chính thức khai thác.

Tổ chức thi công 24/7

Sau khi nghe ý kiến của đại diện lãnh đạo các bộ, ngành, đơn vị liên quan, phát biểu kết luận cuộc làm việc, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc đánh giá, thời gian qua, các bộ, ngành, đơn vị liên quan tham gia dự án xây dựng sân bay Long Thành đã khắc phục những khó khăn, nỗ lực đẩy nhanh tiến độ các gói thầu.

Về tổng thể, đến nay dự án đã đạt hơn 80% khối lượng, nhiều gói thầu cơ bản hoàn thành. Để có kết quả trên phải ghi nhận nhiều nhà thầu đã bám sát tiến độ, tổ chức thi công quyết liệt. Tuy nhiên, vẫn còn một số nhà thầu triển khai công việc chậm, trong khi khối lượng còn lại rất lớn, thời gian thực hiện không còn nhiều.

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc yêu cầu các đơn vị có liên quan tiếp tục tăng tốc đẩy nhanh tiến độ, tổ chức thi công các gói thầu 24/7, kiểm soát tiến độ theo từng ngày, từng tuần.

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc phát biểu chỉ đạo kết luận cuộc làm việc.

Trước ngày 7/10, Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam, đơn vị chủ đầu tư dự án thành phần 3 sân bay Long Thành báo cáo đầy đủ tình hình thực hiện dự án, kế hoạch và mốc thời gian hoàn thành toàn bộ dự án. Cùng với đó, phương án cụ thể khai thác từng phần, các điều kiện cần thiết để tổ chức khai thác an toàn, hiệu quả sân bay Long Thành.

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ cũng yêu cầu chủ đầu tư cũng cần xác định rõ trách nhiệm của từng cơ quan, đơn vị và tiến độ ở từng gói thầu, phần việc của dự án. Qua đó, bảo đảm ở tất cả các khâu đều có người chịu trách nhiệm, thời hạn hoàn thành.

Thời gian còn lại theo kế hoạch dự kiến để khai thác thương mại sân bay Long Thành không nhiều, trong khi khối lượng công việc còn rất lớn. Do vậy, các đơn vị liên quan phải tăng tốc, phối hợp chặt chẽ để bảo đảm các mốc kế hoạch như cam kết. Chỉ vận hành, khai thác thương mại sân bay sau khi đã bảo đảm các điều kiện, an toàn theo quy định.

Sân bay Long Thành được xây dựng trên diện tích khoảng 5.000ha ở phường Long Thành, thành phố Đồng Nai. Dự án có tổng mức đầu tư khoảng 16 tỷ USD. Sân bay Long Thành được đầu tư 3 giai đoạn, hướng tới công suất 100 triệu hành khách/năm và 5 triệu tấn hàng hóa/năm, đạt cấp 4F theo phân cấp của Tổ chức Hàng không dân dụng quốc tế (ICAO), kỳ vọng trở thành một trong những cảng hàng không quốc tế quan trọng và trung tâm trung chuyển hàng không của khu vực. Giai đoạn 1 có tổng mức đầu tư khoảng 5,45 tỷ USD, gồm 2 đường cất hạ cánh, một nhà ga hành khách và các hạng mục phụ trợ đồng bộ. Khi hoàn thành, giai đoạn này có công suất 25 triệu hành khách và 1,2 triệu tấn hàng hóa mỗi năm.