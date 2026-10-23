Dự kiến vận hành bãi chôn lấp rác thải Sao Vàng từ ngày 25/10

Dự án có tổng diện tích khoảng 6,26ha, do UBND xã Sao Vàng làm chủ đầu tư, Công ty CP Môi trường và Công trình đô thị An Hưng thi công.

Trong giai đoạn 1, dự án triển khai trên diện tích khoảng 4,2ha, gồm các hạng mục: hố chôn lấp số 1, khu xử lý nước thải, hệ thống đường giao thông, cây xanh, nhà bảo vệ, trạm cân và hệ thống chiếu sáng.

Theo chỉ đạo của Chủ tịch UBND tỉnh tại Thông báo số 378/TB-UBND, ngày 11/8/2026, hố chôn lấp số 1 phải hoàn thành, đưa vào vận hành trước ngày 30/9/2026. Tuy nhiên, do ảnh hưởng của thời tiết, tiến độ thực hiện phải điều chỉnh sang ngày 25/10/2026.

Nhà thầu huy động nhân lực, máy móc đẩy nhanh tiến độ thi công.

Để bù đắp thời gian bị gián đoạn, nhà thầu đã xây dựng phương án thi công cụ thể cho từng hạng mục, triển khai đồng thời các phần việc đủ điều kiện.

Ông Nguyễn Ngọc Đức, Trưởng phòng Dự án, Công ty Cổ phần Môi trường và Công trình đô thị An Hưng, cho biết, đơn vị đã huy động tối đa nhân lực, máy móc, có thời điểm sử dụng trên 30 xe tải, máy xúc, tăng ca đêm để đẩy nhanh tiến độ, phấn đấu hoàn thành và đưa hố chôn lấp số 1 vào vận hành theo đúng tiến độ đã được điều chỉnh.

Khối lượng đất đào đắp hố chôn lấp số 1 cơ bản hoàn thành.

Đến ngày 22/10, khối lượng đào đắp hố chôn lấp số 1 cơ bản hoàn thành. Các vật tư chủ lực như bạt HDPE, ống UPVC, ống HDPE, phên tre, cọc tre, hố ga bê tông đúc sẵn... đã được tập kết đầy đủ, phục vụ hoàn thiện các công đoạn cuối cùng.

Các loại vật tư phục vụ hoàn thiện công trình được tập kết tại dự án.

Cùng với việc đôn đốc nhà thầu, UBND xã Sao Vàng phân công cán bộ thường xuyên kiểm tra, theo dõi tiến độ, giám sát chất lượng và kỹ thuật thi công, kịp thời tháo gỡ những khó khăn phát sinh.

Ông Trịnh Quang Trung, Trưởng phòng Kinh tế xã Sao Vàng, cho biết: “Thời gian qua, địa phương thường xuyên kiểm tra, đôn đốc đơn vị thi công, yêu cầu bảo đảm tiến độ và các yêu cầu kỹ thuật, phấn đấu đưa công trình vào hoạt động theo kế hoạch”.

Cán bộ xã Sao Vàng trao đổi với đơn vị thi công về hoàn thiện các hạng mục dự án.

Theo kế hoạch, hố chôn lấp số 1 sẽ vận hành từ ngày 25/10/2026; toàn bộ các hạng mục giai đoạn 1 dự kiến đưa vào sử dụng trước ngày 15/11/2026.

Khi đi vào hoạt động, dự án có công suất tiếp nhận khoảng 321 tấn rác thải mỗi ngày, phục vụ thu gom, chôn lấp chất thải rắn sinh hoạt cho các xã thuộc huyện Thọ Xuân (cũ) và 4 phường Hạc Thành, Hàm Rồng, Nguyệt Viên, Đông Sơn, góp phần giảm áp lực cho công tác xử lý chất thải rắn sinh hoạt trên địa bàn tỉnh.