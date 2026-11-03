Dự kiến tuần này di dời cổng Parabol của Đại học Bách khoa Hà Nội

Ngày 2/11, đại diện Đại học Bách khoa Hà Nội cho biết nhà trường sẽ phối hợp triển khai việc di dời cổng Parabol trong tuần này. Theo phương án được thống nhất, cổng sẽ được lùi vào phía trong khoảng 20m so với vị trí hiện tại.

Việc di dời được thực hiện đồng bộ với kế hoạch giải phóng mặt bằng phục vụ dự án Trục không gian Quốc lộ 1A, đoạn qua đường Giải Phóng, thuộc địa bàn phường Bạch Mai, Hà Nội.

Phương án này đã được UBND thành phố Hà Nội thống nhất với Đại học Bách khoa Hà Nội. Đơn vị thi công dự án Trục không gian Quốc lộ 1A sẽ là đầu mối triển khai việc di dời.

Theo quy hoạch, dự án sẽ thực hiện giải phóng mặt bằng, tái định cư và đầu tư xây dựng tuyến quốc lộ 1A dài khoảng 36,3km, từ nút giao hầm Kim Liên đến khu vực Cầu Giẽ.

Tuyến đường có mặt cắt ngang 90m, gồm 10 làn xe chính và 6 làn đường song hành hai bên, với tổng diện tích sử dụng đất khoảng 337,3ha.

Theo kế hoạch, công trình và hệ thống hạ tầng dự kiến hoàn thành trong năm 2027.

Theo nhà trường, dù thay đổi vị trí, cổng Parabol vẫn được giữ lại, bảo tồn giá trị biểu tượng vốn có và tiếp tục là một dấu ấn kiến trúc của Đại học Bách khoa Hà Nội.

Cổng Parabol được xây dựng cách đây hơn 50 năm, mang kiến trúc độc đáo, từng là niềm tự hào của tri thức thế hệ mới.

Ngoài cổng Parabol trên đường Giải Phóng, Đại học Bách khoa Hà Nội còn hai cổng khác nằm trên đường Đại Cồ Việt và Trần Đại Nghĩa.

Hiện cổng Trần Đại Nghĩa là nơi đi lại chính của nhiều sinh viên, nhưng cổng Parabol vẫn là một nét đặc trưng và là huyền thoại của sinh viên mỗi khi nhắc về trường.

Ngày 2/11, đại diện Đại học Bách khoa Hà Nội cho biết nhà trường sẽ phối hợp triển khai việc di dời cổng Parabol trong tuần này. Ảnh minh họa

Theo trang web chính thức của Đại học Bách khoa Hà Nội, tại cuộc gặp mặt hơn 200 cựu giáo chức trở về thăm mái trường xưa hồi cuối tháng 5, GS Lê Anh Tuấn - Bí thư Đảng ủy Đại học Bách khoa Hà Nội cho biết, do thành phố Hà Nội có chủ trương mở rộng đường Giải Phóng, phần đất của nhà trường sẽ bị thu hẹp lại đến sát nhà C9.

Ông Tuấn thông tin, tập thể lãnh đạo nhà trường sẽ tính toán kỹ lưỡng nhằm giữ gìn biểu tượng cổng Parabol, dù bằng cách xây mới hay dịch chuyển. Hình ảnh cổng Parabol vẫn sẽ luôn gắn bó với Đại học Bách khoa Hà Nội, đại diện cho ngôi trường khoa học công nghệ hàng đầu Việt Nam.