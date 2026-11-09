Dự kiến từ năm 2027, người lao động được nghỉ hưởng nguyên lương Ngày 27/7

Bộ trưởng Bộ Nội vụ Nguyễn Tiến Hải phát biểu trước Quốc hội

Dự kiến áp dụng ngày nghỉ 27/7 từ năm 2027

Nội dung trên nằm trong dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Bộ luật Lao động và các luật liên quan, gồm 5 luật: Bộ luật Lao động, Luật Lưu trữ, Luật Bình đẳng giới, Luật Hoạt động chữ thập đỏ và Luật Việc làm.

Theo Bộ trưởng Bộ Nội vụ Nguyễn Tiến Hải, cơ quan chủ trì soạn thảo đã tiếp thu ý kiến thẩm tra, ý kiến của đại biểu Quốc hội và kết luận của cơ quan có thẩm quyền để bổ sung ngày 27/7 vào dự thảo. Theo phương án được nêu, "người lao động sẽ được nghỉ làm việc, hưởng nguyên lương vào ngày 27/7 hằng năm".

Nếu được Quốc hội thông qua, quy định này dự kiến được áp dụng từ năm 2027.

Mục đích của quy định, theo người đứng đầu ngành Nội vụ, là "tạo điều kiện để người lao động tham gia các hoạt động tri ân những người có công với Tổ quốc".

Cùng với ngày 27/7, dự thảo luật cũng quy định người lao động được nghỉ và hưởng nguyên lương vào ngày 24/11 hằng năm là Ngày Văn hóa Việt Nam. Theo Bộ trưởng, nội dung này nhằm thể chế hóa Nghị quyết số 80-NQ/TW của Bộ Chính trị.

Khác với ngày 27/7, quy định về ngày 24/11 được đề xuất áp dụng từ năm 2026.

Nghiên cứu mở rộng đối tượng tham gia BHXH

Bên cạnh việc bổ sung ngày nghỉ, dự án luật còn sửa đổi quy định về điều kiện kinh doanh trong lĩnh vực lao động, việc làm và lưu trữ, đồng thời phân định rõ hơn trách nhiệm quản lý nhà nước ở một số lĩnh vực.

Trong phần giải trình, Bộ trưởng cũng trả lời các vấn đề liên quan đến dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Bảo hiểm xã hội (BHXH). Về mở rộng đối tượng tham gia BHXH bắt buộc, cơ quan soạn thảo dự kiến báo cáo Chính phủ giữ quy định hiện hành: Chính phủ trình Ủy ban Thường vụ Quốc hội quyết định khi có nhóm đối tượng có việc làm, thu nhập ổn định. Việc mở rộng với người làm việc không có quan hệ lao động và lao động trên nền tảng số sẽ tiếp tục được nghiên cứu, chưa ấn định thời điểm bắt buộc tham gia đối với lao động trên nền tảng số.

Về thủ tục, Bộ trưởng cho biết việc cắt giảm hồ sơ, thủ tục được định hướng theo hướng đẩy mạnh giao dịch điện tử, song chuyển đổi số không được hạn chế quyền thụ hưởng của người dân, đặc biệt là người cao tuổi, người khuyết tật, người ở vùng sâu, vùng xa; việc chi trả tận nhà tiếp tục được duy trì với người tuổi cao, sức khỏe yếu. Với đầu tư quỹ BHXH, dự thảo bổ sung các nguyên tắc an toàn, bảo toàn, bền vững, hiệu quả và minh bạch.

Luật BHXH sẽ được sửa đổi toàn diện trong giai đoạn 2027-2028.