Dự kiến trường học có từ 5-9 phân hiệu được bố trí tối đa hai kế toán

Dự kiến cơ sở giáo dục có từ 5 phân hiệu đến 9 phân hiệu được bố trí tối đa 2 kế toán. Ảnh minh hoạ: HUFLIT

Bộ Giáo dục và Đào tạo đang lấy ý kiến của các bộ, ngành, địa phương về dự thảo Thông tư quy định chế độ làm việc đối với giáo viên phổ thông, dự bị đại học (thay thế Thông tư số 05/2025/TT-BGDĐT) và Thông tư quy định định mức số lượng người làm việc trong cơ sở giáo dục mầm non, phổ thông công lập, dự bị đại học (thay thế Thông tư số 19/2023/TT-BGDĐT và Thông tư số 20/2023/TT-BGDĐT).

Theo dự thảo, trường không có phân hiệu thì số lượng nhân sự hỗ trợ giáo dục giữ nguyên định mức theo quy định hiện hành.

Trường có phân hiệu thì số lượng nhân sự hỗ trợ giáo dục giữ nguyên định mức theo Nghị quyết số 37/2026/NQ-CP. Trong đó, các vị trí kế toán, văn thư, thủ quỹ mỗi trường một người; các vị trí việc làm khác mỗi phân hiệu có một người, trường chính có một người.

Về số lượng kế toán đối với cơ sở giáo dục có phân hiệu, dự thảo Thông tư quy định cơ sở giáo dục có từ 4 phân hiệu trở xuống được bố trí một người; cơ sở giáo dục có từ 5 phân hiệu đến 9 phân hiệu hoặc cơ sở giáo dục có từ 4 phân hiệu trở xuống thuộc loại hình trường có học sinh bán trú, nội trú có quy mô từ 40 lớp trở lên được bố trí tối đa 2 người; có từ 10 phân hiệu trở lên được bố trí tối đa 3 người.

Dự thảo cũng bổ sung thêm một số vị trí việc làm như cấp dưỡng trong cơ sở giáo dục (tại Thông tư số 19,20/2023/TT-BGDĐT là vị trí việc làm nấu ăn thuộc danh mục hỗ trợ, phục vụ), quản lý học sinh (tại Thông tư số 20/2023/TT-BGDĐT đang giao cho nhân viên giáo vụ thực hiện nhiệm vụ của vị trí việc làm này) đối với trường trường phổ thông có tổ chức nội trú, bán trú; vị trí việc làm hỗ trợ tổ chức hoạt động giáo dục trong cơ sở giáo dục mầm non. Trong đó, sẽ quy định ở mỗi phân hiệu và trường chính đều được bố trí tối thiểu một người cho một vị trí việc làm, số lượng cụ thể do cơ quan có thẩm quyền quyết định.