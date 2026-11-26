Bộ GD&ĐT dự kiến lắp camera tại phòng thi tốt nghiệp THPT 2027. Ảnh minh họa: Hoài Bảo.

Đề xuất thuộc dự thảo quy chế thi tốt nghiệp THPT, Bộ GD&ĐT đang lấy ý kiến góp ý từ nay đến ngày 6/12.

Về cơ bản, kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2027 giữ ổn định như năm 2026. Tuy nhiên, Bộ GD&ĐT sửa đổi, bổ sung một số quy định liên quan quy trình tổ chức thi để tăng cường an ninh, an toàn.

Cụ thể, dự thảo đề xuất bổ sung camera tại điểm thi. Hệ thống camera phải bảo đảm bao quát, giám sát, ghi nhận được đầy đủ hình ảnh: Quá trình lưu trữ đề thi, bài thi; quá trình làm bài của thí sinh, giám thị; quá trình vận chuyển đề thi, bài thi giữa phòng trực và các phòng thi. Màn hình hiển thị hình ảnh camera phải được bố trí tại phòng điều hành của điểm thi.

Hệ thống camera được kết nối hữu tuyến (có dây) trong mạng cục bộ (không kết nối Internet), bảo đảm chỉ những người có thẩm quyền mới được phép truy cập.

Camera phải bảo đảm hoạt động ghi hình liên tục, kể cả khi xảy ra sự cố mất điện lưới. Hệ thống camera phải được lực lượng công kiểm tra an ninh, an toàn, bảo đảm không kết nối Internet để phòng ngừa lộ, lọt thông tin.

Bộ GD&ĐT nêu rõ dữ liệu camera là căn cứ để phục vụ công tác kiểm tra, giám sát, xử lý vi phạm và các vấn đề liên quan đến công tác tổ chức thi.

Bên cạnh đó, khi sắp xếp điểm thi, phòng thi, ban chỉ đạo thi cấp tỉnh phải trộn thí sinh đến từ tối thiểu hai trường THPT, đồng thời bảo đảm thuận lợi cho việc đi lại của thí sinh.

Trường hợp không thể trộn thí sinh đến từ các trường khác nhau do điều kiện đi lại không thuận lợi, ban chỉ đạo thi cấp tỉnh phải xem xét, quyết định, đồng thời triển khai thêm các giải pháp để bảo đảm tổ chức thi an toàn, nghiêm túc.

Về nhân sự tại điểm thi, dự thảo quy định rõ những người thuộc cơ sở giáo dục nơi đặt điểm thi chỉ thực hiện nhiệm vụ về cơ sở vật chất. Trong thời gian thí sinh dự thi, chỉ phó trưởng điểm thi phụ trách cơ sở vật chất được ở lại khu vực thi, những người phục vụ còn lại của cơ sở giáo dục nơi đặt điểm thi phải ra khỏi khu vực thi.

Giám thị tại mỗi điểm thi được điều động từ ít nhất ba trường phổ thông khác nhau, bảo đảm giám thị 1, 2, 3 không cùng công tác tại một cơ sở giáo dục phổ thông.

Trưởng điểm thi phải chỉ đạo tổ chức rà soát toàn bộ điểm thi trước và sau mỗi buổi thi, đồng thời tổ chức rà soát các vật dụng thí sinh được mang vào phòng thi. Các phòng tại điểm thi luôn phải được khoá, niêm phong khi không sử dụng.

Giảng viên các trường đại học tham gia phối hợp tổ chức kỳ thi sẽ thực hiện nhiệm vụ giám sát coi thi, chấm thi và phúc khảo bài thi, thay cho nhiệm vụ kiểm tra như hiện nay.

Ở khâu coi thi, mỗi điểm thi có một thành viên giám sát tại phòng trực điểm thi, mỗi giảng viên giám sát từ 4-6 phòng thi. Ở khâu chấm thi, số lượng giảng viên tham gia giám sát được giữ như đoàn kiểm tra trước đây, với 5 giảng viên tại mỗi hội đồng thi. Giảng viên cũng tham gia giám sát khâu phúc khảo bài thi.