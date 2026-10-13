Dự kiến trình Quốc hội thông qua chủ trương đầu tư cao tốc Bảo Hà - Tân Phong tại kỳ họp sắp tới

Ảnh minh họa. (Nguồn: Cổng TTĐT Chính phủ).

Theo Cổng TTĐT tỉnh Lai Châu, tại Trung tâm Hội nghị - Văn hóa tỉnh, Đoàn công tác của Thường trực Ủy ban Kinh tế và Tài chính của Quốc hội khóa XVI đã làm việc với địa phương về tình hình chuẩn bị đầu tư cao tốc Bảo Hà - Lai Châu, đoạn Bảo Hà - Tân Phong.

Hồ sơ nghiên cứu tiền khả thi dự án cho biết, tuyến cao tốc đoạn Bảo Hà - Tân Phong có điểm đầu tại vị trí giao với đường cao tốc Hà Nội - Lào Cai, thuộc xã Bảo Hà, tỉnh Lào Cai; điểm cuối tại vị trí giao với đại lộ Lê Lợi, phường Tân Phong, tỉnh Lai Châu.

Phạm vi đầu tư tuyến cao tốc khoảng 119 km, quy mô 4 làn xe cao tốc, vận tốc thiết kế từ 80 - 100 km/h. Trên tuyến dự kiến xây dựng 59 cầu (tổng chiều dài hơn 26 km), 6 công trình hầm (tổng chiều dài khoảng 11 km); khoảng 7 nút giao liên thông.

Sơ bộ tổng mức đầu tư dự án gần 51.000 tỷ đồng, dự kiến hoàn thành năm 2031. Đây là dự án quan trọng quốc gia, được đề xuất đầu tư theo hình thức đầu tư công bằng nguồn ngân sách nhà nước.

Tại buổi làm việc, Chủ tịch UBND tỉnh cho biết tuyến cao tốc sau khi hình thành sẽ rút ngắn thời gian di chuyển từ Lai Châu về Thủ đô Hà Nội, từng bước thu hẹp khoảng cách giữa miền núi và miền xuôi.

Chủ tịch UBND tỉnh cũng đề nghị Đoàn công tác của Thường trực Ủy ban Kinh tế và Tài chính cùng các bộ, ngành tạo điều kiện trong quá trình thẩm tra hồ sơ, báo cáo để Quốc hội xem xét thông qua chủ trương đầu tư dự án tại Kỳ họp thứ 2, Quốc hội khóa XVI diễn ra trong tháng 10 - 11/2026.