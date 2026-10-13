Dự kiến trình Quốc hội một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển du lịch Việt Nam

Phó Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa và Xã hội Tạ Văn Hạ phát biểu tại cuộc làm việc

Thực hiện Nghị quyết số 26-NQ/TW ngày 22/8/2026 của Bộ Chính trị về phát triển du lịch Việt Nam trở thành ngành kinh tế mũi nhọn trong kỷ nguyên mới, dự kiến Chính phủ sẽ trình Quốc hội dự thảo Nghị quyết về một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển du lịch tại Kỳ họp thứ Hai tới.

Cuộc họp nhằm trao đổi, rà soát tiến độ xây dựng, định hướng chính sách và những nội dung chủ yếu của dự thảo Nghị quyết. Đây là bước chuẩn bị quan trọng phục vụ công tác thẩm tra, góp phần bảo đảm dự thảo Nghị quyết có căn cứ, đúng trình tự, thủ tục, khả thi và đáp ứng yêu cầu phát triển du lịch trong giai đoạn mới.

Thứ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hồ An Phong phát biểu tại cuộc làm việc

Theo dự thảo Tờ trình, Nghị quyết được ban hành nhằm tạo cơ sở pháp lý cho các nhóm chính sách có thể thực hiện, kiểm tra và đánh giá; huy động đầu tư vào các dự án động lực phát triển du lịch, các mô hình kinh doanh du lịch mới, phát triển thương hiệu và sản phẩm du lịch, nâng cao năng lực nguồn nhân lực du lịch, phát triển các doanh nghiệp du lịch mạnh, hỗ trợ phát triển hạ tầng dịch vụ du lịch.

Đồng thời, góp phần thực hiện mục tiêu đến năm 2030 phát triển mạnh 3 cực tăng trưởng: thành phố Hà Nội, thành phố Hồ Chí Minh, thành phố Đà Nẵng; 10 trung tâm du lịch trọng điểm; 20 khu du lịch quốc gia; 15 tập đoàn, tổng công ty có thương hiệu mạnh, sức cạnh tranh quốc tế; bảo đảm khoảng 1,5 triệu buồng lưu trú, 2,3 triệu việc làm trực tiếp và 3,5 triệu việc làm gián tiếp.

Cục trưởng Cục Du lịch Quốc gia Việt Nam Nguyễn Trùng Khánh trình bày dự thảo Nghị quyết

Dự thảo Nghị quyết gồm 10 điều, tập trung vào 4 nhóm chính sách: Ưu đãi đối với dự án du lịch động lực; phát triển doanh nghiệp và nhân lực du lịch; ưu đãi đối với mô hình kinh doanh du lịch mới; ưu tiên, hỗ trợ của nhà nước cho phát triển du lịch.

Các nhóm chính sách có quan hệ bổ trợ, thúc đẩy các dự án tạo động lực phát triển du lịch; đào tạo, thương hiệu tạo năng lực cạnh tranh; phát triển các mô hình kinh doanh mới; ưu tiên hỗ trợ phát triển hạ tầng dịch vụ du lịch.

ĐBQH hoạt động chuyên trách tại Ủy ban Văn hóa và Xã hội Vũ Minh Đạo phát biểu tại cuộc làm việc

Tại cuộc họp, các đại biểu thống nhất với việc xây dựng Nghị quyết; đồng thời lưu ý Nghị quyết cần quán triệt các quan điểm chỉ đạo trong Nghị quyết số 26 -NQ/TW về phát triển du lịch Việt Nam trở thành ngành kinh tế mũi nhọn trong kỷ nguyên mới cũng như các Nghị quyết liên quan, từ đó xây dựng các chính sách thực sự đột phá, khả thi, giải quyết được các điểm nghẽn của du lịch hiện nay.

ĐBQH hoạt động chuyên trách tại Ủy ban Văn hóa và Xã hội Nguyễn Thị Mai Thoa phát biểu tại cuộc làm việc

Các chính sách ưu đãi phải có sự thống nhất với các bộ liên quan (như Bộ Tài chính, Bộ Nông nghiệp và Môi trường, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam…), thiết kế bảo đảm cụ thể, ngắn gọn, khả thi, rõ đối tượng, rõ chính sách…

Cuộc họp đã thống nhất những nội dung chủ yếu của dự thảo Nghị quyết

Dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thể dục, thể thao, Luật Du lịch, Luật Thư viện, Luật Điện ảnh, Luật Di sản văn hóa, Luật Quảng cáo và Luật Báo chí sẽ được trình Quốc hội cho ý kiến tại Kỳ họp thứ Hai. Luật Du lịch năm 2017 dự kiến được sửa đổi toàn diện trong nhiệm kỳ Quốc hội khóa XVI.

Trong bối cảnh đó, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa và Xã hội Tạ Văn Hạ lưu ý, cần xác định ranh giới điều chỉnh giữa dự thảo Nghị quyết và các dự án luật, bảo đảm không trùng lặp, không gây xung đột chính sách và có lộ trình phù hợp để xử lý những vấn đề cần quy định ổn định, lâu dài trong luật.