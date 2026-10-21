Dự kiến trình Hội nghị Trung ương 5 chính sách tiền lương và bảo hiểm xã hội mới

Phó Thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà. Ảnh: Media Quốc hội.

Chiều 21/10, phát biểu tại phiên thảo luận tổ của Quốc hội về các dự án luật thuộc lĩnh vực nội vụ, Phó Thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà cho biết, yêu cầu xuyên suốt trong quá trình xây dựng, sửa đổi pháp luật hiện nay là phải khơi thông các điểm nghẽn, tập trung cho kiến tạo và phát triển. Đây vừa là nhiệm vụ cấp bách trước mắt, vừa có ý nghĩa chiến lược lâu dài.

Đối với dự án luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Bảo hiểm xã hội, Phó Thủ tướng cho biết đợt sửa đổi lần này chủ yếu nhằm giải quyết một số vấn đề trước mắt, trong đó có mở rộng diện bao phủ bảo hiểm xã hội, góp phần thúc đẩy thị trường lao động và thực hiện mục tiêu bảo đảm an sinh xã hội.

Về định hướng dài hạn, Phó Thủ tướng cho biết Chính phủ đang xây dựng đề án báo cáo Bộ Chính trị, dự kiến trình Ban Chấp hành Trung ương tại Hội nghị Trung ương 5, làm cơ sở ban hành nghị quyết thay thế Nghị quyết 27/2018 về cải cách chính sách tiền lương và Nghị quyết 28/2018 về cải cách chính sách bảo hiểm xã hội.

Đi vào nội dung cụ thể của Luật Bảo hiểm xã hội, Phó Thủ tướng Chính phủ nhấn mạnh mục tiêu chủ yếu là mở rộng diện bao phủ nhằm thực hiện nguyên tắc vừa thúc đẩy thị trường lao động, vừa đảm bảo nâng tỷ lệ bao phủ Bảo hiểm xã hội toàn dân. Mục tiêu đến năm 2030 cơ bản bảo đảm bao phủ bảo hiểm xã hội toàn dân.

Một nội dung khác được Phó Thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà đề cập là đề xuất mở rộng phạm vi ngân hàng được nhận tiền gửi của Quỹ bảo hiểm xã hội, trong đó có các ngân hàng thương mại cổ phần đáp ứng điều kiện về tỷ lệ vốn Nhà nước hoặc vốn của doanh nghiệp Nhà nước.

Phó Thủ tướng cho biết Chính phủ đã thảo luận kỹ nội dung này. Yêu cầu cốt lõi là bảo đảm an toàn, bền vững và hiệu quả của Quỹ, đồng thời có đủ nguồn để chi trả đúng hạn các chế độ, bảo vệ quyền lợi an sinh lâu dài của người dân.

Theo đó, việc lựa chọn ngân hàng nhận tiền gửi phải nằm trong phạm vi có thể kiểm soát, gắn với các điều kiện chặt chẽ. Chính phủ sẽ quy định cụ thể việc phân loại và các tiêu chí để bảo đảm những yêu cầu này.

Phó Thủ tướng phân tích, quản lý chặt chẽ và sử dụng hiệu quả nguồn tiền chưa đến hạn chi trả sẽ vừa giúp bảo toàn tiền bảo hiểm của người tham gia, vừa tạo điều kiện tăng trưởng Quỹ. Phần tăng trưởng này tiếp tục tạo thêm nguồn lực hỗ trợ các chính sách an sinh xã hội.

Trên cơ sở đó, Phó Thủ tướng đề nghị các đại biểu cân nhắc đề xuất mở rộng phạm vi ngân hàng nhận tiền gửi, lấy việc bảo đảm quyền lợi an sinh lâu dài của người dân làm nguyên tắc xuyên suốt.

Bên cạnh chính sách tiền lương và bảo hiểm xã hội, Phó Thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà nhấn mạnh yêu cầu tiếp tục hoàn thiện pháp luật, giải quyết những vướng mắc từ thực tiễn để khơi thông nguồn lực phát triển.

Theo Phó Thủ tướng, việc sắp xếp tổ chức bộ máy và triển khai mô hình chính quyền địa phương hai cấp đòi hỏi phải rà soát, sửa đổi nhiều quy định nhằm bảo đảm hệ thống chính trị và chính quyền địa phương vận hành thông suốt. Theo đó, tháo gỡ điểm nghẽn thể chế vừa là nhiệm vụ cấp bách, vừa có ý nghĩa chiến lược lâu dài. Quá trình sửa luật phải đồng thời cắt giảm, đơn giản hóa thủ tục hành chính, giảm chi phí tuân thủ cho tổ chức, người dân và doanh nghiệp; xử lý đồng bộ những bất cập được phát hiện trong thực tiễn.

Phó Thủ tướng cũng đề cập yêu cầu thúc đẩy ứng dụng khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số; đẩy mạnh phân cấp, phân quyền, tạo điều kiện để Chính phủ chủ động, linh hoạt giải quyết các vấn đề phát sinh trong điều hành.

"Tuy nhiên, thẩm quyền được tăng cường cũng đi cùng trách nhiệm lớn hơn của Chính phủ và các Bộ, ngành. Vì vậy, các cơ quan phải khẩn trương hoàn thiện văn bản hướng dẫn thi hành, bảo đảm luật được triển khai kịp thời sau khi Quốc hội thông qua," Phó Thủ tướng nói.