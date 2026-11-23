Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Đồng Nai Hà Anh Dũng phát biểu mở đầu hội nghị. Ảnh: Công Nghĩa

Theo dự thảo do Sở Giáo dục và Đào tạo (GD-ĐT) chủ trì xây dựng, nhằm tiếp tục nâng cao chất lượng giáo dục và chăm lo cho học sinh, thời gian tới, thành phố dự kiến triển khai nhiều chính sách hỗ trợ thiết thực về đời sống giáo viên, điều kiện học tập của học sinh và cơ sở vật chất học đường. Trong đó dành sự quan tâm lớn đối với học sinh có hoàn cảnh khó khăn, giáo viên và học sinh ở vùng sâu, vùng xa, vùng biên giới.

Theo đó, học sinh thuộc diện chính sách được hỗ trợ chi phí học tập 150 ngàn đồng/tháng (hộ nghèo được cộng thêm 100 ngàn đồng) và tiền thuê nhà 400 ngàn đồng/tháng nếu ở xa không có chỗ nội trú; trẻ mầm non, học sinh tiểu học bán trú thuộc diện này được hỗ trợ tiền ăn 30 ngàn đồng/ngày. Ngân sách thành phố ưu tiên đầu tư hạ tầng giáo dục số và ngoại ngữ với mức hỗ trợ trang bị phòng Tin học, trí tuệ nhân tạo (AI) lên đến 600 triệu đồng/cơ sở; phòng LAB tiếng Anh tối đa 400 triệu đồng/cơ sở; thiết bị STEM/STEAM tối đa 100 triệu đồng/cơ sở.

Các trường còn được cấp 35 triệu đồng/năm để ứng dụng phần mềm chuyển đổi số, 30 triệu đồng/năm cho mỗi câu lạc bộ ngoại khóa và tối đa 300 triệu đồng/cơ sở mầm non công lập để chuẩn bị điều kiện tổ chức nhóm trẻ 6-18 tháng tuổi.

Đại diện Sở Giáo dục và Đào tạo trình bày dự thảo chính sách hỗ trợ phát triển toàn diện giáo dục và đào tạo để lấy ý kiến phản biện tại hội nghị. Ảnh: Công Nghĩa

Đối với đội ngũ nhà giáo và cán bộ quản lý, các chính sách mới tập trung chăm lo đời sống, tháo gỡ khó khăn và khuyến khích nâng cao năng lực chuyên môn. Cụ thể, nhân sự ngành giáo dục công tác cách nơi thường trú từ 20km trở lên được hỗ trợ chi phí đi lại từ 2-5 triệu đồng/tháng; giáo viên và cán bộ trực quản lý học sinh buổi trưa tại trường bán trú được nhận phụ cấp từ 50-200 ngàn đồng/buổi.

Để thúc đẩy quá trình hội nhập quốc tế, giáo viên dạy các môn học khác bằng tiếng nước ngoài được hỗ trợ 100-120 ngàn đồng/tiết; giáo viên (không chuyên ngoại ngữ) tự đào tạo đạt tiếng Anh từ B1 trở lên để tham gia giảng dạy bằng tiếng nước ngoài được hỗ trợ một lần 10 triệu đồng/người. Ngoài ra, thành viên Hội đồng chuyên môn giáo viên cốt cán trên địa bàn thành phố sẽ được bồi dưỡng 400 ngàn đồng/buổi làm nhiệm vụ và tối đa 3 triệu đồng cho việc biên soạn mỗi sản phẩm chuyên đề, qua đó tạo động lực mạnh mẽ để ngành giáo dục đổi mới toàn diện.

Đại diện Trường THPT Ngô Quyền (phường Trấn Biên) đóng góp ý kiến cho dự thảo. Ảnh: Công Nghĩa

Tại hội nghị, các đại biểu cơ bản thống nhất với dự thảo, đánh giá cao chính sách hỗ trợ bữa ăn, chi phí học tập và phát triển cơ sở vật chất. Bên cạnh đó, nhiều ý kiến đề xuất mở rộng đối tượng thụ hưởng là các trường ngoài công lập, đặc biệt là khối mầm non để đảm bảo công bằng. Đối với giáo dục phổ thông, cần tính đến đặc thù địa bàn, có tiêu chí bổ sung để hỗ trợ học sinh ở những nơi địa hình giao thông cách trở, đi lại khó khăn.

Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo thành phố Đồng Nai Trần Ngọc Thắng phát biểu tiếp thu ý kiến đóng góp tại hội nghị. Ảnh: Công Nghĩa

Tiếp thu các ý kiến đóng góp, Phó Giám đốc Sở GD-ĐT Trần Ngọc Thắng cho biết, sở sẽ nghiên cứu, bổ sung, hoàn chỉnh dự thảo trước khi tham mưu UBND thành phố trình HĐND thành phố xem xét thông qua vào kỳ họp cuối năm 2026.

Kết luận hội nghị, đồng chí Hà Anh Dũng đề nghị Sở GD-ĐT chủ trì, phối hợp nghiên cứu, tiếp thu các ý kiến có căn cứ; đồng thời giải trình rõ những vấn đề chưa tiếp thu. Ban Dân chủ, giám sát và phản biện xã hội (Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Đồng Nai) có trách nhiệm tổng hợp đầy đủ ý kiến, tham mưu hoàn thiện văn bản phản biện gửi cơ quan có thẩm quyền.