Dự kiến trình Đề án về Chính sách tiền lương và bảo hiểm xã hội tại Hội nghị Trung ương 5

Phó Thủ tướng Chính phủ Phạm Thị Thanh Trà phát biểu tại Tổ 15 (Ảnh: Quang Vinh)

Ngày 21/10, Quốc hội thảo luận ở Tổ về: Dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật An toàn, vệ sinh lao động; Dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Bộ luật Lao động, Luật Lưu trữ, Luật Bình đẳng giới, Luật Hoạt động chữ thập đỏ và Luật Việc làm; Dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Bảo hiểm xã hội; Dự án Luật Thực hiện dân chủ ở cơ sở (sửa đổi).

Phát biểu tại Tổ 15 (gồm các Đoàn: Vĩnh Long, Lào Cai), Phó Thủ tướng Chính phủ Phạm Thị Thanh Trà cho biết, Chính phủ đang xây dựng đề án báo cáo Bộ Chính trị. Tại Hội nghị Trung ương 5 sẽ trình Ban Chấp hành Trung ương đề án để ban hành Nghị quyết về chính sách tiền lương và bảo hiểm xã hội để thay thế Nghị quyết 27/2018 (về cải cách chính sách tiền lương) và Nghị quyết 28/2018 (về cải cách chính sách bảo hiểm xã hội).

Theo Phó Thủ tướng, khi có nghị quyết mới của Ban Chấp hành Trung ương, Luật Bảo hiểm xã hội dự kiến cũng sẽ phải sửa đổi gần như toàn bộ để phù hợp với những định hướng chính sách mới.

Đề cập cụ thể đến dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Bảo hiểm xã hội, Phó Thủ tướng cho biết, lần sửa đổi này chủ yếu tập trung mở rộng diện bao phủ bảo hiểm xã hội, góp phần thúc đẩy thị trường lao động, đồng thời thực hiện mục tiêu mở rộng bảo hiểm xã hội toàn dân theo định hướng của Trung ương. “Mục tiêu của chúng ta là phấn đấu đến năm 2030 cơ bản bảo đảm bao phủ bảo hiểm xã hội toàn dân”, Phó Thủ tướng cho hay.

Liên quan đến Luật Việc làm, Phó Thủ tướng cho biết, nội dung sửa đổi lần này tập trung cắt giảm các loại giấy phép không cần thiết, điều chỉnh một số quy định về hoạt động cho thuê lại lao động và dịch vụ việc làm.

Tuy nhiên, Phó Thủ tướng lưu ý việc cắt giảm giấy phép cần đi đôi với tăng cường hậu kiểm và duy trì các công cụ quản lý cần thiết, tránh phát sinh những vấn đề phức tạp trên thị trường lao động.

Theo Phó Thủ tướng, thị trường lao động hiện nay đang phát triển rất đa dạng, linh hoạt. Nếu thiếu những công cụ quản lý cụ thể, cơ quan Nhà nước sẽ gặp khó khăn trong điều tiết quan hệ lao động cũng như quản lý thị trường lao động.

Vì vậy, các quy định liên quan cần tiếp tục được rà soát, hoàn thiện, trong đó những vấn đề thuộc thẩm quyền của Chính phủ sẽ được quy định chi tiết để bảo đảm hiệu quả quản lý nhà nước.

Về dự án Luật Thực hiện dân chủ ở cơ sở (sửa đổi), Phó Thủ tướng cho biết, đây là dự án có phạm vi sửa đổi tương đối lớn. Tới đây, Bộ Chính trị, Ban Bí thư sẽ ban hành kết luận về mô hình tổ chức dân chủ ở cơ sở sau khi thực hiện sắp xếp lại tổ chức bộ máy, đơn vị hành chính và vận hành chính quyền địa phương 2 cấp. Trong đó, cần tiếp tục thúc đẩy mô hình tự chủ, tự quản và tự chịu trách nhiệm ở cấp cơ sở.

Do đó, việc sửa đổi luật phải đi trước một bước, tạo căn cứ pháp lý để triển khai mô hình tổ chức dân chủ ở cơ sở theo định hướng của Bộ Chính trị, Ban Bí thư.

Đề cập những nội dung cần tiếp tục hoàn thiện, Phó Thủ tướng nhấn mạnh quy định về thực hiện dân chủ trên nền tảng số, trong đó có việc mở rộng hình thức họp trực tuyến hoặc kết hợp trực tiếp với trực tuyến để tạo thuận lợi cho người dân tham gia.

Phó Thủ tướng cho hay, không nên quá phụ thuộc vào công nghệ mà bỏ qua các hình thức tham gia trực tiếp truyền thống, bởi điều này có thể ảnh hưởng đến hiệu quả thực hiện dân chủ ở cơ sở.

Phó Thủ tướng đề nghị kế thừa các hình thức thực hiện dân chủ truyền thống, đồng thời có biện pháp hỗ trợ những nhóm gặp khó khăn trong tiếp cận công nghệ như người cao tuổi, người khuyết tật hoặc người dân thường xuyên đi làm ăn xa. Đồng thời nghiên cứu bổ sung vào dự thảo Luật những nguyên tắc xác định tính hợp lệ của việc biểu quyết trực tuyến. Nếu không quy định rõ các nguyên tắc này ngay trong luật sẽ khó bảo đảm tính khách quan của kết quả biểu quyết.