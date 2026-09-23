Dự kiến triển khai mở rộng cao tốc Mỹ An - Cao Lãnh lên 4 làn xe hoàn chỉnh trong quý I-2027

Các nhà thầu đang tập trung đẩy nhanh tiến độ Dự án Đầu tư xây dựng đường cao tốc Mỹ An - Cao Lãnh giai đoạn 1.

Theo Ban Quản lý dự án Mỹ Thuận, Bộ Xây dựng đã chấp thuận chủ trương nâng quy mô Dự án Đầu tư xây dựng đường cao tốc Mỹ An - Cao Lãnh giai đoạn 1 từ 4 làn xe hạn chế lên quy mô 4 làn xe hoàn chỉnh. Theo thiết kế mới, tuyến cao tốc sẽ được bố trí 2 làn dừng khẩn cấp liên tục toàn tuyến nhằm bảo đảm an toàn giao thông tối đa.

Mới đây, Ban Quản lý dự án Mỹ Thuận có văn bản báo cáo Bộ Xây dựng kết quả nghiên cứu tiền khả thi điều chỉnh chủ trương đầu tư Dự án Đầu tư xây dựng đường cao tốc Mỹ An - Cao Lãnh. Phương án đầu tư mở rộng dự án được đề xuất nâng quy mô phần tuyến và công trình trên tuyến từ 4 làn xe phân kỳ (nền đường rộng 17 m) lên 4 làn xe hoàn chỉnh (nền đường rộng 24,75 m).

Phần mở rộng có mức đầu tư gần 4.700 tỷ đồng, sử dụng vốn ngân sách nhà nước. Dự kiến, việc thi công phần mở rộng được triển khai từ quý I-2027 đến hết quý III-2028.

Để nâng cấp lên 4 làn xe hoàn chỉnh, phần nền đường hiện hữu cần phải được đắp mở rộng thêm khoảng 3 m về mỗi bên. Theo kết quả nghiên cứu bước đầu, phương án mở rộng dự án lên quy mô 4 làn xe hoàn chỉnh dự kiến cần khoảng 1,77 triệu m3 cát đắp nền đường.

Nhằm bảo đảm nguồn vật liệu thi công, Ban Quản lý dự án Mỹ Thuận đề nghị UBND tỉnh Đồng Tháp quan tâm, chỉ đạo các sở, ngành, địa phương liên quan rà soát, xác định khả năng bố trí nguồn cát khoảng 1,77 triệu m³.

Bên cạnh đó, Ban Quản lý dự án Mỹ Thuận cũng đề nghị, UBND tỉnh Đồng Tháp chỉ đạo các sở, ngành, địa phương liên quan rà soát, tổng hợp nhu cầu đầu tư đường gom, đường dân sinh dọc tuyến dự án theo nhu cầu thực tế của địa phương. Trên cơ sở đề xuất của địa phương, Ban Quản lý dự án Mỹ Thuận sẽ tổng hợp, rà soát, đề xuất quy mô, phạm vi đầu tư phù hợp với khả năng cân đối nguồn vốn của dự án và quy định của pháp luật hiện hành.

Dự án cao tốc Mỹ An - Cao Lãnh giai đoạn 1 có tổng chiều dài gần 27 km có tổng mức đầu tư khoảng 6.120 tỷ đồng. Công trình được khởi công cuối năm 2024, dự kiến hoàn thành năm 2027. Hiện tiến độ đạt khoảng 32% giá trị hợp đồng.

Việc đầu tư hoàn thiện dự án theo quy mô 4 làn xe cao tốc hoàn chỉnh nhằm từng bước hoàn thiện tuyến đường bộ cao tốc Bắc - Nam phía Tây theo quy hoạch được duyệt; nâng cao năng lực vận tải, tăng cường kết nối vùng Đồng bằng sông Cửu Long với TP. Hồ Chí Minh và vùng Đông Nam bộ.