Dự kiến tiền ăn bán trú của học sinh Hà Nội cao nhất 50.000 đồng

Giờ ăn bán trú tại trường Tiểu học Chu Văn An (phường Việt Hưng, Hà Nội). Ảnh: Đinh Hà.

Nội dung trên thuộc dự thảo Quyết định về danh mục các khoản và mức thu với dịch vụ hỗ trợ giáo dục của UBND thành phố Hà Nội, vừa hoàn tất khâu lấy ý kiến.

Cụ thể, năm học 2026-2027, với các trường công lập không phải chất lượng cao, Sở GD&ĐT Hà Nội đề xuất tăng mức trần đối với dịch vụ tiền ăn của học sinh cấp bậc mầm non lên 22.000 đồng/học sinh/ngày (bữa sáng) và 40.000 đồng/học sinh/ngày (bữa trưa).

Ở cấp tiểu học, THCS, THPT, dự kiến mức trần đối với dịch vụ tiền ăn sáng là 25.000 đồng/học sinh/ngày; mức trần 50.000 đồng/học sinh/ngày đối với tiền ăn trưa. Riêng đối với cấp tiểu học, các trường phải đảm bảo mức tiền ăn tối thiểu là 40.000 đồng/học sinh/ngày, trong đó thành phố hỗ trợ 28.000 đồng/ngày.

Hiện, theo Nghị quyết số 60/2025, mức trần tiền ăn bán trú là 20.000 đồng với bữa sáng và 35.000 đồng bữa trưa, áp dụng với tất cả cấp học.

Về lý do đề xuất, tại tờ trình gửi UBND thành phố, Sở GD&ĐT cho biết việc điều chỉnh mức trần dịch vụ tiền ăn trên cơ sở rà soát tình hình thực tế tổ chức bữa ăn tại các cơ sở giáo dục, mặt bằng chi phí nguyên liệu thực phẩm và các chi phí hợp lý liên quan đến việc tổ chức, chế biến, bảo quản và cung cấp bữa ăn.

Đồng thời, việc điều chỉnh nhằm bảo đảm yêu cầu về chất lượng, an toàn thực phẩm, khẩu phần và dinh dưỡng phù hợp với từng độ tuổi.

Mức trần đề xuất là giới hạn tối đa để các cơ sở giáo dục căn cứ điều kiện thực tế xác định mức thu cụ thể; không phải mức thu bắt buộc áp dụng thống nhất. Việc xác định mức thu cụ thể phải bảo đảm phù hợp với nhu cầu thực tế, khả năng chi trả của người học, được công khai và thực hiện theo quy định.

Ngoài đề xuất tăng tiền ăn bán trú, Sở GD&ĐT Hà Nội bổ sung hai dịch vụ. Thứ nhất là dịch vụ hoạt động giáo dục kỹ năng sống đối với cấp tiểu học do các cơ sở giáo dục công lập trực tiếp thực hiện. Mức trần dự kiến là 15.000 đồng/học sinh/tiết dạy

Phạm vi dịch vụ được xác định là các hoạt động giáo dục kỹ năng sống được tổ chức ngoài nội dung, chương trình và thời lượng giáo dục bắt buộc do ngân sách nhà nước bảo đảm; không bao gồm nội dung đã thuộc chương trình giáo dục phổ thông, thời lượng dạy học theo quy định của Bộ GD&ĐT hoặc hoạt động bồi dưỡng, bổ sung kiến thức các môn văn hóa thuộc chương trình giáo dục phổ thông.

Thứ hai là dịch vụ công nghệ, học tập số, gồm học liệu điện tử; sổ liên lạc điện tử; phần mềm quản lý, hỗ trợ học tập trực tuyến; phần mềm kiểm tra, đánh giá và các giải pháp công nghệ phục vụ trực tiếp hoạt động giáo dục theo nhu cầu. Mức trần đề xuất là 100.000 đồng/học sinh/tháng.

Theo sở, việc cung cấp dịch vụ công nghệ, học tập số nhằm đáp ứng nhu cầu sử dụng của người học và hỗ trợ hoạt động quản lý, dạy học, kết nối thông tin giữa nhà trường và gia đình.

Việc tổ chức cung cấp phải bảo đảm tự nguyện, công khai, minh bạch; không làm phát sinh khoản thu bắt buộc đối với những dịch vụ người học không có nhu cầu sử dụng hoặc cơ sở giáo dục không tổ chức cung cấp.

Các danh mục và mức trần các dịch vụ phục vụ, hỗ trợ hoạt động giáo dục còn lại vẫn giữ nguyên theo Nghị quyết 60/2025 để đảm bảo tính ổn định trong triển khai thực hiện.