Dự kiến thu thuế thu nhập cá nhân giảm 33.800 tỉ đồng

Thu thuế thu nhập cá nhân năm 2026 dự kiến giảm do thay đổi chính sách thuế. Ảnh minh họa

Nguyên nhân thu thuế thu nhập cá nhân giảm

Theo báo cáo công khai dự toán ngân sách Nhà nước của Bộ Tài chính, dự toán thu thuế thu nhập cá nhân năm 2026 là 237.000 tỉ đồng.

Trong 9 tháng, khoản thu thuế thu nhập cá nhân ước đạt 65,7% dự toán, giảm 12,7% so với cùng kỳ năm ngoái.

Ước tính cả năm, thu thuế thu nhập cá nhân đạt 203.200 tỉ đồng, giảm 33.800 tỉ đồng, tương đương 14,3% so với dự toán và giảm 13,6% so với thực hiện năm 2026.

Nguyên nhân được xác định là do thực hiện nâng mức giảm trừ gia cảnh, thay đổi số bậc thuế lũy tiến từ 7 bậc xuống 5 bậc theo Luật Thuế thu nhập cá nhân số 109/2025, đồng thời thay đổi kỳ kê khai từ hằng tháng sang hằng quý theo quy định.

Thu ngân sách năm 2026 dự kiến vượt dự toán

Tổng thu ngân sách Nhà nước năm 2026 dự kiến đạt hơn 3,055 triệu tỉ đồng, vượt dự toán 526.300 tỉ đồng, tương đương 20,8%, và tăng 14% so với thực hiện năm 2025.

Dự toán thu ngân sách Nhà nước năm nay là hơn 2,529 triệu tỉ đồng.

Trong 9 tháng, tổng thu ước đạt 2,187 triệu tỉ đồng, bằng 86,5% dự toán và tăng 12,1% so với cùng kỳ năm ngoái.

Tỉ lệ huy động vào ngân sách Nhà nước cả năm dự kiến đạt khoảng 20,8% GDP.

Trong các khu vực kinh tế, thu từ khu vực doanh nghiệp FDI dự kiến đạt 403.800 tỉ đồng trong năm nay, vượt dự toán 82.400 tỉ đồng, tương đương 25,6%. So với thực hiện năm 2025, khoản thu này ước tăng 24,7%.

Đối với khu vực kinh tế ngoài quốc doanh, số thu cả năm dự kiến đạt 671.800 tỉ đồng, vượt dự toán 168.100 tỉ đồng và tăng 33,7% so với năm ngoái. Trong 9 tháng, khoản thu này đã đạt 98,5% dự toán cả năm, tăng 38,1% so với cùng kỳ.

Thu từ khu vực doanh nghiệp Nhà nước cũng được dự báo vượt kế hoạch. Cụ thể, ước đạt 216.300 tỉ đồng trong cả năm, cao hơn dự toán 21.900 tỉ đồng, tương đương 11,3%, và tăng 12,6% so với thực hiện năm 2025.

Đáng chú ý, tiền sử dụng đất dự toán thu năm nay ở mức 474.200 tỉ đồng, nhưng số thu cả năm được dự báo lên tới 640.300 tỉ đồng, vượt 166.200 tỉ đồng, tương đương 35% dự toán. So với năm ngoái, khoản thu này ước tăng 28,4%.

Trong 9 tháng, thu tiền sử dụng đất đạt khoảng 77% dự toán, tăng 1,6% so với cùng kỳ.

Ở chiều ngược lại, thu thuế bảo vệ môi trường cũng dự kiến giảm mạnh. Nguyên nhân chủ yếu là việc áp dụng mức thuế bảo vệ môi trường 0 đồng/lít đối với xăng (trừ etanol), dầu diesel và nhiên liệu bay theo các quyết định, nghị quyết có liên quan.

Trong khi đó, thu từ hoạt động xổ số kiến thiết dự kiến đạt khoảng 63.000 tỷ đồng, vượt dự toán 5.300 tỉ đồng, tương đương 9,2%, và tăng 10,2% so với năm ngoái.

Ngoài thu nội địa, thu từ dầu thô cũng được dự báo vượt kế hoạch. Dự toán thu năm nay là 43.000 tỉ đồng, trong khi số thu 9 tháng ước đạt 50.000 tỉ đồng, bằng 116,4% dự toán và tăng 33,8% so với cùng kỳ.

Cả năm, khoản thu này dự kiến đạt 62.300 tỉ đồng, vượt dự toán 19.300 tỉ đồng, tương đương 44,8%, và tăng 28,9% so với thực hiện năm 2025.

Theo cơ quan quản lý, kết quả này chủ yếu do giá dầu thanh toán bình quân ước khoảng 85 USD/thùng, cao hơn 20 USD/thùng so với mức giá xây dựng dự toán. Sản lượng dầu thô dự kiến đạt kế hoạch.

Đối với hoạt động xuất nhập khẩu, dự toán thu cân đối năm nay là 278.000 tỉ đồng, trên cơ sở tổng thu thuế xuất nhập khẩu 451.000 tỉ đồng và hoàn thuế giá trị gia tăng 173.000 tỉ đồng.

Trong 9 tháng, tổng thu thuế từ hoạt động xuất nhập khẩu ước đạt 253.500 tỉ đồng, bằng 91,2% dự toán và tăng 7,1% so với cùng kỳ. Tổng kim ngạch xuất nhập khẩu chịu thuế tăng 22,6% so với cùng kỳ, góp phần tăng thu ngân sách.

Cả năm, tổng thu từ hoạt động xuất nhập khẩu dự kiến đạt 501.000 tỉ đồng. Sau khi hoàn thuế giá trị gia tăng khoảng 197.200 tỉ đồng, thu cân đối ước đạt 303.800 tỉ đồng, vượt dự toán 25.800 tỉ đồng, tương đương 9,3%, nhưng giảm 4,7% so với thực hiện năm 2025.