Dự kiến thu ngân sách năm 2027 hơn 3,3 triệu tỷ

Theo Báo cáo công khai dự toán ngân sách nhà nước (NSNN) năm 2027 Chính phủ trình Quốc hội do Bộ Tài chính biên soạn, tổng thu NSNN năm 2027 dự kiến đạt 3.334,3 nghìn tỷ đồng, tăng khoảng 9,1% so với ước thực hiện năm 2026. Tỷ lệ huy động vào ngân sách dự kiến khoảng 20,2% GDP.

Trong đó, thu nội địa dự kiến đạt 2.949,5 nghìn tỷ đồng, tăng 10% so với ước thực hiện năm 2026, chiếm 88,5% tổng thu ngân sách. Thu từ hoạt động xuất nhập khẩu dự kiến đạt 531 nghìn tỷ đồng, tăng 6%.

Ảnh minh hoạ.

Thu dầu thô được dự báo đạt 52 nghìn tỷ đồng, bằng 83,5% mức ước thực hiện năm 2026, trên cơ sở giá dầu dự kiến khoảng 75 USD/thùng và sản lượng kế hoạch 8,5 triệu tấn. Khoản hoàn thuế giá trị gia tăng dự kiến khoảng 207,2 nghìn tỷ đồng, tăng 5,1%; thu viện trợ đạt khoảng 9 nghìn tỷ đồng.

Bộ Tài chính cho biết, dự toán thu được xây dựng trên cơ sở chính sách thuế và các khoản thu ngân sách hiện hành, đồng thời tiếp tục thực hiện một số chính sách miễn, giảm thuế để hỗ trợ sản xuất, kinh doanh. Định hướng là cơ cấu lại nguồn thu theo hướng bền vững hơn, tăng tỷ trọng thu nội địa và giảm phụ thuộc vào những nguồn thu chịu tác động từ bên ngoài.

Ở chiều chi, tổng chi NSNN năm 2027 dự kiến đạt 4.074,3 nghìn tỷ đồng, tăng 915,2 nghìn tỷ đồng so với dự toán năm 2026.

Trong cơ cấu chi, ngân sách dành khoảng 1.756 nghìn tỷ đồng cho đầu tư phát triển, chiếm 43% tổng chi, cao hơn mức 35,5% trong dự toán năm 2026.

Chi thường xuyên, bao gồm chi cải cách tiền lương, dự kiến ở mức 2.061,3 nghìn tỷ đồng, tương đương 50,6% tổng chi, giảm tỷ trọng so với mức 57,3% của năm trước.

Đối với ngân sách trung ương, tổng chi dự kiến khoảng 1.955,7 nghìn tỷ đồng, tăng 438,6 nghìn tỷ đồng. Trong đó, chi đầu tư phát triển khoảng 757,2 nghìn tỷ đồng, tăng 287,2 nghìn tỷ đồng so với dự toán năm 2026.

Riêng chi đầu tư công được bố trí 690 nghìn tỷ đồng, tăng 260 nghìn tỷ đồng, tập trung cho các công trình, dự án quan trọng quốc gia và những dự án thúc đẩy tăng trưởng kinh tế trong kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2026-2030.

Chi đầu tư phát triển khác dự kiến đạt 67,2 nghìn tỷ đồng, gồm các khoản hỗ trợ đầu tư, bù giá bao tiêu dự án Nhà máy lọc hóa dầu Nghi Sơn và bổ sung vốn điều lệ cho một số doanh nghiệp, ngân hàng.

Chi thường xuyên của ngân sách trung ương, bao gồm cải cách tiền lương, dự kiến đạt 980,9 nghìn tỷ đồng, tăng 120,5 nghìn tỷ đồng. Trong đó, khoảng 80,4 nghìn tỷ đồng được bố trí cho cải cách tiền lương, thu nhập khu vực công và bổ sung nguồn tích lũy cải cách tiền lương.

Đối với ngân sách địa phương, tổng chi dự kiến khoảng 2.118,6 nghìn tỷ đồng, tăng 476,6 nghìn tỷ đồng. Trong đó, chi đầu tư phát triển đạt khoảng 998,8 nghìn tỷ đồng, còn chi thường xuyên khoảng 1.080,3 nghìn tỷ đồng.