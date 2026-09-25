Dự kiến thông xe toàn tuyến cao tốc Bến Lức - Long Thành trước 30/9

Ảnh minh họa - Ảnh: VEC.

Cập nhật tiến độ thực hiện dự án đường bộ cao tốc Bến Lức - Long Thành, Tổng công ty Đầu tư phát triển đường cao tốc Việt Nam (VEC) cho biết tính đến nay, sản lượng thi công dự án đạt 99,2% giá trị hợp đồng.

VEC đã cơ bản hoàn thành thi công toàn bộ gần 58 km tuyến chính. Trong đó, có gần 30 km đã được đưa vào khai thác, thu phí từ đầu năm 2025 (từ nút giao Sài Gòn - Trung Lương đến nút giao Nguyễn Văn Tạo và từ nút giao Phước An đến nút giao Quốc lộ 51).

Trên tuyến, có 25 km đã hoàn thành thi công nhưng chưa thể thông xe do không có đường kết nối.

Đối với gói thầu J3-1 (cầu Phước Khánh) và gói thầu XL-NG51 (thi công nút giao Quốc lộ 51), nhà thầu đã cơ bản hoàn thành các hạng mục, đang chỉnh trang các hạng mục phụ trợ, bảo đảm điều kiện thông xe đồng bộ toàn tuyến cao tốc Bến Lức - Long Thành trước 30/9/2026.

Dự án đường bộ cao tốc Bến Lức - Long Thành có tổng chiều dài gần 58 km đi qua địa phận 3 tỉnh, thành phố: Tây Ninh (gần 3 km), TP. Hồ Chí Minh (hơn 26 km) và Đồng Nai (gần 29 km).

Tuyến cao tốc được đầu tư với quy mô 4 làn xe cơ giới, 2 làn dừng khẩn cấp, vận tốc thiết kế 100 km/h. Tổng mức đầu tư dự án gần 29.600 tỷ đồng, sử dụng từ 4 nguồn vốn gồm: Vốn vay của Ngân hàng Phát triển châu Á (ADB), vốn vay của Cơ quan Hợp tác Quốc tế Nhật Bản (JICA), vốn đối ứng từ ngân sách nhà nước và vốn do Tổng công ty Đầu tư phát triển đường cao tốc Việt Nam (VEC) tự thu xếp.

Trong giai đoạn đầu, khi sân bay Long Thành dự kiến đưa vào khai thác cuối năm 2026, các tuyến metro và đường sắt đang triển khai vẫn cần thêm khoảng 3 - 4 năm để hoàn thành. Do đó, đường bộ sẽ tiếp tục giữ vai trò là phương thức vận tải chủ lực đưa hành khách, hàng hóa đến sân bay.

Trong mạng lưới này, cao tốc TP. Hồ Chí Minh - Long Thành - Dầu Giây và cao tốc Bến Lức - Long Thành giữ vai trò là hai trục kết nối chính giữa TP. Hồ Chí Minh, các tỉnh phía miền Tây với sân bay Long Thành.

Cao tốc TP. Hồ Chí Minh - Long Thành - Dầu Giây đang được mở rộng từ 4 lên 8 - 10 làn xe theo lệnh khẩn cấp nhằm đáp ứng nhu cầu đi lại ngày càng tăng khi sân bay Long Thành đưa vào khai thác. Trong khi đó, cao tốc Bến Lức - Long Thành mở thêm một hướng kết nối trên hành lang Đông - Tây.

Việc hoàn thành tuyến cao tốc Bến Lức - Long Thành không chỉ là dấu mốc của một dự án hạ tầng kéo dài hơn một thập kỷ mà còn tạo ra thay đổi trong tổ chức giao thông của toàn vùng kinh tế trọng điểm phía Nam.

Với logistics, việc hình thành các tuyến kết nối trực tiếp giữa Tây Nam Bộ, Đông Nam Bộ và sân bay Long Thành có thể rút ngắn hành trình vận chuyển hàng hóa, giảm phụ thuộc vào các tuyến đường xuyên qua khu vực trung tâm TP. Hồ Chí Minh.

Khi mạng lưới giao thông liên vùng được hoàn thiện, dòng hàng từ Đồng bằng sông Cửu Long có thêm lựa chọn kết nối đến các đầu mối hàng không, cảng biển và các trung tâm sản xuất, qua đó tạo điều kiện tổ chức lại chuỗi vận chuyển và tăng tính liên kết giữa các địa phương trong khu vực.