Video khắc phục sạt lở đường sắt qua xã Canh Vinh giữa mưa lớn. Tác giả: XUÂN HUYÊN

Ngày 29-11, ông Phạm Văn Minh, Trưởng ga đường sắt Diêu Trì (tỉnh Gia Lai), cho biết, hơn 100 công nhân đang khẩn trương khắc phục sự cố sạt lở nền đường sắt Bắc - Nam đoạn qua cầu Suối Bụt (thôn Tân Vinh, xã Canh Vinh).

Công tác khắc phục được triển khai xuyên đêm 28-11 và dự kiến hoàn thành trong chiều 29-11 để sớm thông tuyến trở lại.

Lực lượng chức năng khắc phục sự cố sạt lở giữa mưa. Ảnh: XUÂN HUYÊN

Tại hiện trường, công nhân tập trung đan rọ đá, tập kết đá hộc gia cố nền đường, kết hợp các giải pháp kỹ thuật để khôi phục hạ tầng đường sắt.

Do khối lượng sạt lở lớn, vị trí sự cố nằm gần cầu Suối Bụt, nơi nước chảy xiết, các phương án xử lý đòi hỏi bảo đảm độ ổn định lâu dài cho nền đường.

Ngành đường sắt huy động 100 công nhân để xử lý nhanh sự cố sạt lở. Ảnh: XUÂN HUYÊN

Theo Trưởng ga Diêu Trì, từ đêm 28-11 đến trưa 29-11, đơn vị phối hợp lực lượng cảnh sát giao thông và các đơn vị vận tải tổ chức trung chuyển bằng ô tô cho gần 2.000 hành khách từ ga Diêu Trì (Gia Lai) đến ga Tuy Hòa (Đắk Lắk), bảo đảm hành trình của khách được thông suốt.

Hiện các lực lượng chức năng tiếp tục duy trì phương tiện và nhân lực hỗ trợ hành khách đến 18 giờ cùng ngày - thời điểm dự kiến khắc phục xong sự cố sạt lở.

Hiện trường sạt lở khiến nền đường sắt bị hổng chân ray. Ảnh: XUÂN HUYÊN

Như Báo SGGP thông tin, chiều 28-11, mưa lũ kéo dài khiến khoảng 10m nền đường sắt tại km1112+240 bị nước cuốn trôi.

Sự cố khiến 6 thanh tà vẹt mất điểm tựa, nền đường bị hổng sâu khoảng 2m, buộc ngành đường sắt tạm dừng chạy tàu qua khu vực để đảm bảo an toàn.