Dự kiến thi tuyển vào lớp 10 chỉ còn 2 môn Toán và Ngữ văn

Đề xuất thi tuyển vào lớp 10 với 2 môn Toán và Ngữ văn

Bộ Giáo dục và Đào tạo vừa công bố dự thảo Thông tư ban hành Quy chế tiếp nhận học sinh đầu cấp giáo dục phổ thông trên Cổng thông tin điện tử của Bộ để lấy ý kiến góp ý của các cơ quan, tổ chức, cá nhân.

Đề xuất thi tuyển vào lớp 10 với 2 môn nhằm giảm áp lực thi cử và tạo sự ổn định cho học sinh.

Theo Bộ Giáo dục và Đào tạo, đối với lớp 10, dự thảo vẫn giữ các phương thức hiện hành nhưng định hướng giảm tổ chức thi tuyển khi chưa thực sự cần thiết.

Cụ thể, Sở Giáo dục và Đào tạo căn cứ quy mô học sinh, nhu cầu học tập, khả năng tiếp nhận của các cơ sở giáo dục, điều kiện bảo đảm chất lượng giáo dục, mạng lưới trường lớp và điều kiện thực tế của địa phương để quyết định phương thức tiếp nhận học sinh vào lớp 10 đối với từng cơ sở giáo dục hoặc nhóm cơ sở giáo dục trên địa bàn.

Đáng chú ý, dự thảo quy định thi tuyển vào lớp 10 gồm 2 môn Toán và Ngữ văn. Theo Bộ Giáo dục và Đào tạo, quy định này nhằm giảm áp lực thi cử, tạo sự ổn định để học sinh chủ động học tập và giảm nguồn lực tổ chức kỳ thi.

Cùng với việc đề xuất số môn thi, dự thảo quy định nội dung thi tuyển không vượt quá yêu cầu cần đạt của chương trình giáo dục phổ thông cấp trung học cơ sở.

Đối với việc tiếp nhận học sinh vào trường trung học phổ thông chuyên, dự thảo quy định học sinh phải thi các môn thi chung và một môn thi chuyên.

Mỗi môn chuyên có một đề thi riêng theo chương trình môn học cấp trung học cơ sở. Nội dung thi phải bảo đảm tuyển chọn được học sinh có năng khiếu về môn chuyên đó.

Bên cạnh đó, dự thảo Thông tư nêu rõ các đối tượng thuộc diện chính sách được tuyển thẳng, ưu tiên, khuyến khích.

Đồng thời, dự thảo giao quyền cho địa phương căn cứ điều kiện thực tế và các quy định pháp luật để xác định đối tượng tuyển thẳng, bảo đảm nguyên tắc và mục tiêu tiếp nhận học sinh đầu cấp.

Không kiểm tra, tuyển chọn học sinh vào lớp 1

Ngoài những đề xuất liên quan đến thi tuyển vào lớp 10, dự thảo Thông tư còn đưa ra các quy định về tiếp nhận học sinh vào lớp 1 và lớp 6.

Theo Bộ Giáo dục và Đào tạo, việc xây dựng dự thảo Thông tư nhằm đáp ứng yêu cầu trong bối cảnh có những thay đổi về quản trị giáo dục, chuyển đổi số, sắp xếp mạng lưới cơ sở giáo dục và tổ chức chính quyền địa phương.

Dự thảo được xây dựng theo hướng kế thừa những quy định còn phù hợp, đồng thời đổi mới cách tiếp cận từ “tuyển sinh” sang “tiếp nhận học sinh đầu cấp”, mở rộng phạm vi điều chỉnh đối với lớp 1, lớp 6 và lớp 10.

Theo đó, việc tiếp nhận học sinh không chỉ được nhìn nhận là một thủ tục đầu năm học mà còn là nội dung của quản trị hệ thống giáo dục, gắn với nhu cầu học tập, dân cư, mạng lưới trường lớp, khả năng tiếp nhận và điều kiện thực tế của từng địa bàn.

Đối với lớp 1, dự thảo quy định không thực hiện kiểm tra, đánh giá, phân loại hoặc tuyển chọn trẻ em dưới bất kỳ hình thức nào để làm căn cứ tiếp nhận.

Đối với lớp 6, dự thảo quy định không phân loại, tuyển chọn, trừ trường hợp cơ sở giáo dục được cấp có thẩm quyền giao thực hiện nhiệm vụ phát hiện, bồi dưỡng học sinh có năng khiếu, học sinh có thành tích nổi bật để phục vụ mục tiêu phát triển giáo dục mũi nhọn của địa phương. Những cơ sở này được tiếp nhận học sinh bằng phương thức xét tuyển theo quy định.

Một nội dung đáng chú ý khác là dự thảo quy định cơ chế phân bổ, điều phối học sinh giữa các trường, điểm trường, phân hiệu khi cần thiết.

Việc bố trí học sinh căn cứ vào nhu cầu, địa bàn cư trú, quy mô, khả năng tiếp nhận, cơ sở vật chất, đội ngũ, khoảng cách và điều kiện đi lại.

Khi một cơ sở giáo dục vượt khả năng tiếp nhận, phải chủ động có phương án điều phối phù hợp. Đặc biệt, việc phân bổ, điều phối không được sử dụng để tuyển chọn hoặc loại học sinh đã đủ điều kiện tiếp nhận.

Dự thảo cũng xác định dữ liệu là công cụ để dự báo nhu cầu, xác định địa bàn, quy mô học sinh, khả năng tiếp nhận và phương án bố trí học sinh.

Việc tiếp nhận học sinh được tổ chức trên môi trường số, khai thác và kết nối các cơ sở dữ liệu hợp pháp, hạn chế yêu cầu người dân cung cấp lại những thông tin, giấy tờ đã có và được xác thực trong cơ sở dữ liệu. Đồng thời, dự thảo quy định phải có phương án tiếp nhận phù hợp khi hệ thống gặp sự cố và có hình thức hỗ trợ khi người dân gặp khó khăn trong sử dụng môi trường số.

Theo Bộ Giáo dục và Đào tạo, dự thảo Thông tư mới được xây dựng nhằm bảo đảm công bằng trong giáo dục, cơ hội học tập của người học. Đồng thời, tạo căn cứ để địa phương hoạch định mạng lưới trường lớp, đội ngũ, cơ sở vật chất và các điều kiện bảo đảm chất lượng giáo dục.