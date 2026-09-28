Dự kiến thi tuyển sinh lớp 10 chỉ còn 2 môn: Giảm áp lực nhưng lo học lệch

Bộ Giáo dục và Đào tạo dự kiến kỳ thi tuyển sinh lớp 10 sẽ chỉ còn hai môn là Toán và Ngữ văn. (Ảnh: Thu Hoài/TTXVN)

Phương án dự kiến thi tuyển sinh vào lớp 10 sẽ chỉ còn hai môn Toán và Ngữ văn của Bộ Giáo dục và Đào tạo đang nhận được sự quan tâm đặc biệt từ dư luận khi đây vốn là kỳ thi vô cùng áp lực với thí sinh.

Sẽ giảm áp lực

Theo quy định hiện hành, kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 sẽ gồm 3 bài thi, trong đó có hai môn bắt buộc là Toán và Ngữ văn, bài thi thứ 3 do các địa phương tự quyết định và không được trùng lặp quá 3 năm. Quy định này bắt đầu áp dụng từ năm 2025.

Sẽ giảm áp lực là chia sẻ của nhiều học sinh, giáo viên trước dự thảo quy chế tuyển sinh lớp 10 chỉ còn hai môn của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Theo cô Phạm Thị Hồng Thắm, giáo viên Trường Trung học cơ sở-Trung học phổ thông Hà Thành (Hà Nội), kinh nghiệm dạy lớp 9 nhiều năm cho thấy các em chịu áp lực rất lớn nên phương án thi hai môn là rất phù hợp. Đây cũng là chia sẻ của Bích Thu, học sinh Trường Trung học cơ sở-Trung học phổ thông Hà Thành: “Khi chỉ còn hai môn, các em sẽ có nhiều thời gian để ôn tập, giảm bớt thời gian học."

Minh Anh, học sinh Trường Trung học cơ sở Chu Văn An (Hà Nội) cho hay để chuẩn bị cho kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10, từ tháng 7 em đã bắt đầu đi học thêm ba môn Toán, Ngữ văn và Tiếng Anh, tuần 2 buổi cho mỗi môn, tổng số 6 buổi học thêm mỗi tuần. Từ khi bắt đầu năm học mới, ban ngày phải học trên trường, lịch học thêm chuyển sang chiều tối và cuối tuần. “Nếu giảm số môn thi, em sẽ bớt phải đi học thêm vì chỉ còn phải tập trung cho hai môn,” Minh Anh chia sẻ.

Học sinh ôn thi lớp 10. (Ảnh: PV/Vietnam+)

Nhiều học sinh không chỉ học thêm ba môn Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh mà còn học các môn khác. Chị Trần Hồng Minh (Hoàng Liệt, Hà Nội) cho hay trong hai năm 2025 và 2026, hầu hết các địa phương đều chọn Tiếng Anh là môn thi thứ ba của kỳ thi này. Vì vậy, việc môn thi thứ ba trong kỳ thi tuyển sinh lớp 10 năm 2027 sẽ là môn thi nào là một ẩn số khó đoán, có thể không phải là Tiếng Anh nữa mà sẽ là một môn tổ hợp như Khoa học Tự nhiên hoặc Lịch sử-Địa lý, khiến học sinh, phụ huynh càng lo lắng và áp lực hơn.

“Vì vậy, nếu chỉ còn thi hai môn Toán và Ngữ văn, công bố rõ ràng, áp lực sẽ giảm đi rất nhiều,” chị Minh nói.

Băn khoăn học lệch

Giảm áp lực nhưng dễ dẫn đến tình trạng học sinh học lệch, hổng kiến thức cơ bản là vấn đề khiến nhiều phụ huynh và lãnh đạo quản lý trường học trăn trở nếu chỉ thi hai môn.

Chị Nguyễn Thị Phương (khu đô thị Thanh Hà, Hà Nội) cho rằng nếu chỉ thi hai môn Toán và Ngữ văn, học sinh sẽ chỉ tập trung học hai môn này và lơ là các môn khác. Nhà trường cũng sẽ phải thay đổi kế hoạch dạy và học phù hợp theo hướng tăng cường dạy Toán, Ngữ văn, có thể sẽ giảm bớt thời lượng hoặc giảm nhẹ yêu cầu cần đạt cho các môn học khác. “Điều này sẽ ảnh hưởng đến mục tiêu trang bị kiến thức cơ bản cho học sinh ở bậc trung học cơ sở trong khi lên cấp ba, các con đã học chọn môn,” chị Phương chia sẻ.

Đây cũng là băn khoăn của bà Nguyễn Thị Vân Hồng, Hiệu trưởng Trường Tiểu học-Trung học cơ sở Chương Dương (Hà Nội). Từ thực tiễn giáo dục nhà trường, bà Vân Hồng cho rằng việc chỉ thi hai môn là chưa thật hợp lý khi mục tiêu đặt ra của bậc trung học cơ sở là giáo dục toàn diện. “Nếu chỉ thi hai môn, tâm lý chung của người học và người dạy sẽ chỉ tập trung vào hai môn đó. Nên cố định hai môn Toán, Văn và chọn thêm một môn khác. Điều băn khoăn nữa là thời điểm công bố, nên công bố vào đầu học kỳ hai để các con chủ động hơn,” bà Vân Hồng nói.

Bộ Giáo dục và Đào tạo sớm chốt phương án và công bố môn thi cũng là mong mỏi chung của các thí sinh, phụ huynh, giáo viên và các nhà trường khi tuyển sinh vào lớp 10 hiện là kỳ thi vô cùng áp lực do tính cạnh tranh cao, đặc biệt là ở các đô thị lớn.

Hiện Dự thảo quy chế tuyển sinh vẫn đang được Bộ Giáo dục và Đào tạo lấy ý kiến góp ý từ các địa phương. Bộ đề nghị các sở giáo dục và đào tạo có góp ý bằng văn bản trước ngày 30/9./.