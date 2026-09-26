Dự kiến thi lớp 10 còn 2 môn toán, ngữ văn: Bộ Giáo dục và Đào tạo nhận góp ý trước 30-9

Thí sinh dự thi lớp 10 năm học 2026-2027. Ảnh: ND

Bộ Giáo dục và Đào tạo vừa có Công văn số 6426/BGDĐT-GDPT đề nghị các đơn vị góp ý dự thảo Thông tư ban hành Quy chế tiếp nhận học sinh đầu cấp giáo dục phổ thông.

Trước đó, vào trung tuần tháng 8-2026, Bộ từng có công văn gửi Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội, Hải Phòng, thành phố Hồ Chí Minh để xin ý kiến về nội dung trên.

Theo dự thảo, việc tiếp nhận học sinh vào lớp 10 được thực hiện theo một trong ba phương thức: Xét tuyển, thi tuyển hoặc kết hợp thi tuyển với xét tuyển.

Sở Giáo dục và Đào tạo căn cứ quy mô học sinh, nhu cầu học tập, khả năng tiếp nhận, mạng lưới trường lớp và điều kiện thực tế để quyết định phương thức tuyển sinh.

Việc tổ chức thi tuyển hoặc kết hợp thi tuyển với xét tuyển chỉ được thực hiện khi số học sinh đăng ký vượt khả năng tiếp nhận của cơ sở giáo dục và sau khi đã rà soát, áp dụng các phương án điều phối, phân bổ nhưng vẫn không bảo đảm đủ chỗ học.

Với phương thức thi tuyển vào trường THPT không chuyên, dự thảo quy định kỳ thi gồm hai môn toán và ngữ văn. Thời gian làm bài môn ngữ văn là 120 phút; môn toán là 90 hoặc 120 phút. Nội dung thi nằm trong chương trình giáo dục phổ thông cấp THCS.

Đối với trường THPT chuyên, học sinh thi hai môn chung là toán, ngữ văn và thi thêm một môn chuyên. Mỗi môn chuyên có đề thi riêng nhằm tuyển chọn học sinh có năng khiếu ở môn học đó.

Số môn thi tại dự thảo có sự thay đổi đáng kể so với quy chế hiện hành. Theo Thông tư số 30/2024/TT-BGDĐT, kỳ thi tuyển sinh lớp 10 gồm toán, ngữ văn và môn thi thứ ba do Sở Giáo dục và Đào tạo lựa chọn, công bố trước ngày 31-3 hằng năm; một môn không được chọn làm môn thi thứ ba quá ba năm liên tiếp.

Bộ Giáo dục và Đào tạo cho biết, việc xây dựng dự thảo được thực hiện trên cơ sở rà soát quy định hiện hành, đồng thời nghiên cứu các quy định pháp luật và chủ trương mới về đổi mới quản trị giáo dục, chuyển đổi số, cải cách thủ tục hành chính.

Bộ đề nghị các đơn vị tổ chức lấy ý kiến các cơ sở giáo dục thuộc phạm vi quản lý, tập trung vào những vấn đề còn vướng mắc, chưa rõ, chưa phù hợp hoặc khó khăn trong tổ chức thực hiện; đồng thời đề xuất phương án sửa đổi, bổ sung cụ thể.

Bộ Giáo dục và Đào tạo nêu rõ: Các đơn vị gửi văn bản góp ý về Bộ trước ngày 30-9-2026.