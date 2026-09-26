Dự kiến thi lớp 10 chỉ còn 2 môn Toán, Ngữ văn

Thí sinh dự thi vào lớp 10 ở Hà Nội năm 2026. (Ảnh: Phạm Hải)

Dự thảo quy chế mới của Bộ GD&ĐT cho phép địa phương chọn xét tuyển, thi tuyển hoặc kết hợp. Nếu tổ chức thi tuyển, số môn thi sẽ giảm xuống còn hai môn là Toán và Ngữ văn.

Bộ GD&ĐT đang lấy ý kiến góp ý dự thảo Quy chế tiếp nhận học sinh đầu cấp. Theo dự thảo, Sở GD&ĐT căn cứ quy mô học sinh, nhu cầu học tập, khả năng tiếp nhận, mạng lưới trường lớp và điều kiện thực tế để quyết định phương thức tuyển sinh lớp 10.

Việc tiếp nhận học sinh được thực hiện theo một trong ba phương thức: Xét tuyển, thi tuyển hoặc kết hợp.

Việc thi tuyển hoặc kết hợp thi tuyển với xét tuyển chỉ được áp dụng khi số học sinh đăng ký vượt khả năng tiếp nhận của cơ sở giáo dục và không thể giải quyết bằng phương án điều phối, phân bổ học sinh.

Đối với trường THPT không chuyên, số môn thi sẽ bao gồm 2 môn Toán (90 hoặc 120 phút) và Ngữ văn (120 phút), thay vì 3 môn như hiện nay. Nội dung thi nằm trong chương trình giáo dục phổ thông cấp THCS.

Với trường THPT chuyên, học sinh thi 2 môn chung là Toán, Ngữ văn và một môn chuyên. Mỗi môn chuyên có đề thi riêng nhằm tuyển chọn học sinh có năng khiếu ở môn chuyên đó.

Hiện kỳ thi lớp 10 do Sở GD&ĐT từng địa phương lựa chọn, bao gồm gồm 3 môn thi, công bố trước ngày 31/3 hàng năm. Một môn không được chọn làm môn thi thứ ba quá 3 năm liên tiếp.