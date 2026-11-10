Dự kiến thay đổi cách tuyển sinh, tổ chức lớp học ở trường chuyên

Bộ Giáo dục và Đào tạo đang lấy ý kiến về dự thảo Thông tư ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của trường trung học phổ thông (THPT) chuyên, thay thế Thông tư số 05/2023/TT-BGDĐT ngày 28/2/2023.

Dự kiến, học sinh trường chuyên đăng ký thêm hai môn học chuyên sâu vào cuối học kỳ I lớp 10.

Theo Bộ Giáo dục và Đào tạo, dự thảo cụ thể hóa định hướng đột phá phát triển giáo dục và đào tạo tại Nghị quyết số 71-NQ/TW ngày 22/8/2025 của Bộ Chính trị. Trường chuyên được định hướng phát hiện, bồi dưỡng tài năng trên nền tảng giáo dục toàn diện, tăng cường học tập liên môn và hướng nghiệp sớm, qua đó khắc phục tình trạng học lệch, chạy theo thành tích giải thưởng.

Dự thảo đề xuất tổ chức lớp học và tuyển sinh theo ba khối gồm Khoa học tự nhiên, Khoa học xã hội và Ngoại ngữ. Mỗi khối áp dụng một phương thức tuyển sinh, một điểm chuẩn và không xác định chỉ tiêu riêng theo từng môn chuyên.

Thí sinh dự tuyển khối Khoa học tự nhiên thi Toán nâng cao, Ngữ văn và bài đánh giá năng lực đọc hiểu khoa học tự nhiên. Khối Khoa học xã hội thi Ngữ văn nâng cao, Toán và bài đánh giá năng lực đọc hiểu khoa học xã hội. Khối Ngoại ngữ thi Toán, Ngữ văn và Ngoại ngữ.

Bài đánh giá năng lực đọc hiểu kiểm tra khả năng đọc hiểu, tư duy logic, lập luận và giải quyết vấn đề trên nền tảng chương trình giáo dục phổ thông cấp THCS. Theo Bộ Giáo dục và Đào tạo, bài thi không yêu cầu kiến thức chuyên sâu của từng môn, nhằm hạn chế tình trạng luyện thi.

Bài thi Toán và Ngữ văn không nâng cao sử dụng đề chung của sở giáo dục và đào tạo trong kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10. Bài thi nâng cao và bài thi ngoại ngữ được tính hệ số tối thiểu là 2.

Trong học kỳ I lớp 10, học sinh được tham gia dự án học tập nhập môn và được tư vấn về lĩnh vực, ngành nghề quan tâm. Cuối học kỳ, ngoài môn chuyên bắt buộc của khối là Toán, Ngữ văn hoặc Ngoại ngữ trúng tuyển, mỗi học sinh đăng ký thêm hai môn thuộc khối để học chuyên sâu.

Từ học kỳ II lớp 10, học sinh học các chuyên đề định hướng và tham gia ít nhất một dự án học tập liên môn, liên ngành theo nhóm để giải quyết vấn đề thực tiễn. Từ lớp 11, học sinh học ổn định nội dung nâng cao tại lớp chuyên theo môn học. Học sinh có nguyện vọng có thể được xem xét đổi môn chuyên sâu vào cuối lớp 10 hoặc lớp 11, trên cơ sở tư vấn, đánh giá năng lực và sự đồng ý của cha mẹ.

Dự thảo tổ chức hoạt động giáo dục theo ba tầng gồm giáo dục toàn diện theo Chương trình giáo dục phổ thông 2018, giáo dục nâng cao theo khối chuyên và giáo dục chuyên sâu theo môn. Việc dạy nâng cao, chuyên sâu không làm phát sinh môn bắt buộc ngoài chương trình hoặc tăng thời lượng học tập vượt quy định.

Theo lộ trình đề xuất, mô hình mới được áp dụng từ năm học 2027-2028. Trường chưa bảo đảm điều kiện sẽ áp dụng từ năm học 2028-2029. Sở giáo dục và đào tạo hoặc cơ sở giáo dục đại học quản lý trường chuyên quyết định thời điểm áp dụng và công bố cùng kế hoạch tuyển sinh vào lớp 10.

Học sinh đã trúng tuyển và đang học tại trường chuyên trước thời điểm Thông tư có hiệu lực sẽ tiếp tục học theo lớp chuyên và chương trình đã tuyển sinh đến khi hoàn thành cấp học.