Theo Kế hoạch thanh tra năm 2027 được Thanh tra Chính phủ ban hành tại Quyết định số 1032/QĐ-TTCP ngày 12-11-2026, cơ quan này dự kiến thực hiện tổng cộng 108 cuộc thanh tra, gồm 59 cuộc thanh tra chính thức và 49 cuộc thanh tra dự phòng.

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Đáng chú ý, tại danh sách các cuộc thanh tra dự phòng, Thanh tra Chính phủ đưa 5 doanh nghiệp kinh doanh vàng bạc, đá quý lớn vào diện xem xét thanh tra, gồm: Công ty TNHH MTV Vàng bạc Đá quý Sài Gòn (SJC); Tập đoàn Vàng bạc Đá quý DOJI; Công ty cổ phần Vàng bạc Đá quý Phú Nhuận (PNJ); Công ty Vàng bạc Đá quý Phú Quý và Công ty Vàng bạc Đá quý Bảo Tín Minh Châu. Ngoài ra, danh sách còn đề cập một số đơn vị khác có liên quan.

Theo phân công, Cục Thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo lĩnh vực công thương (Cục IX) được giao chủ trì cuộc thanh tra này. Phạm vi thanh tra tập trung vào hoạt động kinh doanh kim khí quý, đá quý, không bao gồm hoạt động kinh doanh vàng miếng và vàng trang sức, mỹ nghệ.

Thời kỳ thanh tra được xác định từ năm 2024 đến năm 2026. Nếu được triển khai, cuộc thanh tra dự kiến thực hiện trong quý IV-2027, với thời hạn 45 ngày.

Theo yêu cầu trong Kế hoạch thanh tra năm 2027, các đơn vị được giao nhiệm vụ phải chủ động nắm tình hình, thu thập, phân tích thông tin, tài liệu và dữ liệu để đánh giá rủi ro, phục vụ công tác quản lý, phòng ngừa, cảnh báo và phát hiện dấu hiệu vi phạm.

Trên cơ sở kết quả nắm tình hình và quy định pháp luật, cơ quan chức năng sẽ đề xuất tiến hành thanh tra đối với những nội dung có dấu hiệu vi phạm hoặc thuộc trường hợp cần thanh tra. Trường hợp chưa cần thiết hoặc chưa đủ căn cứ thực hiện, các đơn vị có thể áp dụng biện pháp cảnh báo, nhắc nhở, kiến nghị chấn chỉnh và khắc phục những tồn tại, hạn chế theo thẩm quyền.

Không chỉ lĩnh vực kinh doanh kim khí quý, đá quý, công tác phòng, chống rửa tiền còn được Thanh tra Chính phủ đưa vào kế hoạch thanh tra đối với một số lĩnh vực khác như xổ số, trò chơi điện tử trên mạng, luật sư, công chứng và kinh doanh bất động sản.