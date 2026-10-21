Dự kiến tháng 11.2026, tổ chức kỷ niệm 80 năm Ngày Văn hóa toàn quốc

Chương trình nghệ thuật đặc biệt chào mừng Hội nghị Văn hóa toàn quốc 2021 tại Nhà hát lớn Hà Nội. Ảnh: Trần Huấn

Sáng 21.10, tại Trụ sở Trung ương Đảng, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú đã chủ trì Phiên họp thứ nhất Ban Chỉ đạo Trung ương kỷ niệm các ngày lễ lớn và sự kiện lịch sử quan trọng của đất nước giai đoạn 2026-2030.

Tham dự Phiên họp có Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Trịnh Văn Quyết; Bí thư Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ Phạm Thị Thanh Trà; đại diện lãnh đạo các ban, bộ, ngành và TP. Hà Nội.

Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ VHTTDL Lâm Thị Phương Thanh dự Phiên họp.

Theo TTXVN, sau khi nghe lãnh đạo Ban Tuyên giáo Trung ương báo cáo tình hình tổ chức các hoạt động từ đầu năm 2026 cùng một số nội dung trọng tâm, các đại biểu thảo luận, phát biểu kết luận phiên họp, Thường trực Ban Bí thư nhấn mạnh yêu cầu các thành viên Ban Chỉ đạo thực hiện đầy đủ, trách nhiệm các nhiệm vụ được phân công; chủ động kiểm tra, đôn đốc các cơ quan, đơn vị phụ trách và chịu trách nhiệm trước Ban Chỉ đạo về tiến độ, kết quả thực hiện.

Các ban, bộ, ngành, địa phương được phân công chủ trì chịu trách nhiệm về nội dung, tiến độ và kết quả công việc; các cơ quan phối hợp có trách nhiệm tham gia thực chất, hiệu quả, kịp thời theo đúng chức năng, nhiệm vụ được giao.

Về cơ chế hoạt động, Thường trực Ban Bí thư giao cơ quan thường trực Ban Chỉ đạo (Ban Tuyên giáo Trung ương) tiếp thu các ý kiến tại phiên họp để hoàn thiện Quy chế làm việc và phân công nhiệm vụ cụ thể cho các thành viên; đồng thời duy trì nền nếp làm việc, chế độ thông tin, báo cáo nhằm theo dõi sát sao tiến độ công việc...

Đối với chương trình công tác của Ban Chỉ đạo và công tác chuẩn bị hoạt động kỷ niệm các sự kiện cấp quốc gia trong thời gian tới, Ban Chỉ đạo cơ bản thống nhất chương trình công tác giai đoạn 2026-2030.

Thường trực Ban Bí thư giao cơ quan thường trực tiếp thu đầy đủ ý kiến đóng góp, rà soát lại từng nhiệm vụ, sản phẩm, kết quả cụ thể gắn với trách nhiệm triển khai của từng cơ quan chủ trì, cơ quan phối hợp cũng như thời hạn hoàn thành, qua đó chuẩn bị nội dung phương án thật thống nhất.

Đối với công tác xây dựng các đề án, cần hoàn thiện để trình Ban Chỉ đạo xem xét, cho ý kiến trước khi ban hành.

Thường trực Ban Bí thư đề nghị các ban, bộ, ngành, địa phương khi tổ chức các ngày lễ kỷ niệm phải bám sát Kết luận số 91-KL/TW ngày 3.9.2026 về tổ chức kỷ niệm các ngày lễ lớn và sự kiện lịch sử quan trọng của đất nước giai đoạn 2026-2030, cùng Hướng dẫn của Ban Tuyên giáo Trung ương; đồng thời chuẩn bị kỹ lưỡng đề án, kế hoạch, sớm gửi Ban Tuyên giáo Trung ương thẩm định, hoàn thiện trình Ban Chỉ đạo, tuyệt đối không để chậm muộn, bảo đảm đáp ứng yêu cầu đề ra.

Về việc tổ chức các hoạt động kỷ niệm quan trọng trong 3 tháng cuối năm 2026, nêu rõ thời gian từ nay đến khi diễn ra các sự kiện lớn không còn nhiều, Thường trực Ban Bí thư đề nghị TP. Hà Nội và Bộ VHTTDL tiếp thu đầy đủ các ý kiến phát biểu, phối hợp chặt chẽ với Ban Tuyên giáo Trung ương cùng các cơ quan liên quan để khẩn trương hoàn thiện đề án tổng thể. Trong đó, cần xác định rõ trọng tâm, thời gian, địa điểm, trách nhiệm của cơ quan chủ trì và cơ quan phối hợp, cùng tiến độ thực hiện cụ thể, nhằm đảm bảo tương xứng với tầm vóc và tính chất của sự kiện.

Đối với kỷ niệm 80 năm Ngày Văn hóa toàn quốc và Tuần lễ Văn hóa đại đoàn kết toàn dân tộc (dự kiến tháng 11.2026), theo Thường trực Ban Bí thư, các nội dung triển khai cần làm nổi bật giá trị lịch sử của Hội nghị Văn hóa toàn quốc lần thứ nhất (24.11.1946) và tư tưởng Hồ Chí Minh về vai trò của văn hóa; đồng thời nhấn mạnh sự kế thừa, phát triển tư duy lý luận và đường lối của Đảng về văn hóa (thể hiện qua Nghị quyết số 80-NQ/TW của Bộ Chính trị về phát triển văn hóa Việt Nam); tập trung tuyên truyền, tổ chức các hoạt động văn hóa thiết thực, mở rộng sự tham gia và thụ hưởng của nhân dân nhằm lan tỏa giá trị lịch sử, tư tưởng cùng các định hướng lớn về phát triển văn hóa Việt Nam trong thời kỳ mới.

Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú cũng cho ý kiến chỉ đạo về chuẩn bị Lễ kỷ niệm cấp quốc gia 950 năm thành lập Quốc Tử Giám (1076-2026) dự kiến diễn ra vào tháng 11.2026 và kỷ niệm 80 năm Ngày Toàn quốc kháng chiến (19.12.1946-19.12.2026.

Nhấn mạnh yêu cầu đôn đốc, theo dõi tiến độ và kịp thời báo cáo Ban Chỉ đạo, Thường trực Ban Bí thư đề nghị Văn phòng Trung ương Đảng, Văn phòng Chính phủ, các ban, bộ, ngành hữu quan có trách nhiệm thực hiện tốt nhiệm vụ theo phân công; chủ động phối hợp chặt chẽ với Bộ VHTTDL cùng TP. Hà Nội để bảo đảm hiệu quả, chất lượng công việc trên tinh thần chủ động từ sớm, chuẩn bị kỹ lưỡng, phối hợp đồng bộ. Qua đó, bảo đảm mỗi ngày lễ lớn, mỗi sự kiện lịch sử quan trọng thực sự là đợt sinh hoạt chính trị, văn hóa và lịch sử sâu rộng trong toàn Đảng, toàn dân và toàn quân.