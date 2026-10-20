Dự kiến tăng tiền đặt trước đấu giá đất ở lên tối đa 50%, cấm người bỏ cọc tham gia đến 5 năm
Ngày 19/10/2026, dự án Luật Đấu giá tài sản (sửa đổi) đã được trình Quốc hội, trong đó đáng chú ý là đề xuất nâng mức tiền đặt trước khi đấu giá quyền sử dụng đất ở cho cá nhân lên 20% đến 50% giá khởi điểm. Quy định này nhằm luật hóa Nghị quyết 66.11/2026/NQ-CP để tháo gỡ các vướng mắc trong hoạt động đấu giá.
Nguồn ANTĐ: https://anninhthudo.vn/du-kien-tang-tien-dat-truoc-dau-gia-dat-o-len-toi-da-50-cam-nguoi-bo-coc-tham-gia-den-5-nam-post672692.antd