Dự kiến tăng tiền đặt trước đấu giá đất ở lên tối đa 50%, cấm người bỏ cọc tham gia đến 5 năm

Từ chiếc SUV vẫn di chuyển khi một bánh bị khóa đến siêu xe có thể nhảy khỏi mặt đất, xe địa hình nổi trên mặt nước hay ô tô mang theo máy bay, các hãng đang biến những bộ phận quen thuộc thành những hệ thống có khả năng vượt xa công dụng truyền thống.