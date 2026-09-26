Dự kiến tăng lương tối thiểu 7,8% từ 1/1/2027

Theo dự thảo, mức lương tối thiểu tháng được đề xuất áp dụng theo 4 vùng. Cụ thể, vùng I là 5,7 triệu đồng/tháng, vùng II 5,08 triệu đồng, vùng III 4,45 triệu đồng và vùng IV 4,04 triệu đồng.

So với mức hiện hành, các mức lương tối thiểu mới tăng từ 310.000 đến 390.000 đồng/tháng, tương ứng mức tăng bình quân 7,8%. Phương án này được Hội đồng Tiền lương quốc gia thống nhất trước đó và Bộ Nội vụ dự kiến áp dụng từ đầu năm 2027.

Đề xuất tăng 7,8% mức lương tối thiểu vùng từ ngày 1/1/2027, dự thảo đồng thời quy định không cắt giảm các chế độ tiền lương có lợi hơn đối với người lao động. Ảnh: Thanh Thắng

Không được cắt giảm các khoản có lợi hơn

Một nội dung đáng chú ý trong dự thảo là yêu cầu người sử dụng lao động rà soát các thỏa thuận trong hợp đồng lao động, thỏa ước lao động tập thể cũng như quy chế, quy định của doanh nghiệp để điều chỉnh cho phù hợp khi mức lương tối thiểu thay đổi.

Dự thảo nêu rõ, việc điều chỉnh lương tối thiểu không đồng nghĩa với việc doanh nghiệp được xóa bỏ hoặc cắt giảm các chế độ tiền lương khác mà người lao động đang được hưởng theo quy định pháp luật.

Trong đó, các chế độ liên quan đến làm thêm giờ, làm việc vào ban đêm, bồi dưỡng bằng hiện vật và những chế độ khác theo quy định của pháp luật lao động không được cắt giảm.

Đối với những nội dung đã được thỏa thuận, cam kết trong hợp đồng lao động, thỏa ước lao động tập thể hoặc các thỏa thuận hợp pháp khác mà có lợi hơn cho người lao động so với quy định tại nghị định mới thì tiếp tục được thực hiện, trừ trường hợp các bên có thỏa thuận khác.

Các trường hợp được xác định là có lợi hơn gồm tiền lương đối với công việc, chức danh yêu cầu người lao động qua học tập, đào tạo nghề cao hơn ít nhất 7% so với mức lương tối thiểu; công việc nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm cao hơn ít nhất 5%; và công việc đặc biệt nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm cao hơn ít nhất 7% so với công việc có độ phức tạp tương đương trong điều kiện bình thường.

Tiếp tục rà soát địa bàn áp dụng lương tối thiểu

Trong quá trình hoàn thiện dự thảo, Bộ Dân tộc và Tôn giáo đề nghị nghiên cứu phương án điều chỉnh lương tối thiểu theo hướng tiệm cận hơn với mức sống tối thiểu của người lao động, đồng thời đánh giá tác động của giá cả và chi phí sinh hoạt để xây dựng lộ trình phù hợp.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam cũng đề nghị rà soát địa bàn áp dụng các vùng lương tối thiểu.

Theo Bộ Nội vụ, phương án tăng 7,8% và thời điểm thực hiện từ ngày 1/1/2027 là phương án đã được Hội đồng Tiền lương quốc gia thống nhất sau quá trình trao đổi, thương lượng giữa các bên liên quan. Cơ quan soạn thảo đang tổng hợp đề xuất điều chỉnh vùng áp dụng đối với TPHCM, Gia Lai, Hưng Yên và Đà Nẵng; riêng Quảng Trị không đề xuất điều chỉnh phân vùng.

Hơn 71% doanh nghiệp không điều chỉnh lương trong năm 2025

Theo kết quả điều tra lao động, tiền lương trong doanh nghiệp của Cục Tiền lương và Bảo hiểm xã hội được Dân trí dẫn lại, năm 2025, khi Nhà nước không điều chỉnh mức lương tối thiểu vùng, 71,2% doanh nghiệp không thực hiện điều chỉnh tiền lương, trong khi 28,8% doanh nghiệp có điều chỉnh.

Trong nhóm doanh nghiệp có điều chỉnh tiền lương, 68,64% điều chỉnh cho toàn bộ người lao động và 12,25% chỉ điều chỉnh đối với những người có mức lương thấp hơn lương tối thiểu vùng.

Hiện phương án tăng lương tối thiểu 7,8% mới đang nằm trong dự thảo Nghị định; thời điểm áp dụng dự kiến từ ngày 1/1/2027.