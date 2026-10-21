Dự kiến tăng định mức tiết dạy đối với giáo viên phổ thông

Dự thảo Thông tư mới của Bộ Giáo dục và Đào tạo điều chỉnh định mức tiết dạy của giáo viên phổ thông. Ảnh: TM

Dự thảo Thông tư quy định chế độ làm việc đối với giáo viên phổ thông, dự bị đại học và Thông tư quy định định mức số lượng người làm việc trong cơ sở giáo dục mầm non, phổ thông công lập, dự bị đại học do Bộ Giáo dục và Đào tạo vừa công bố có nhiều điểm mới so với quy định hiện hành.

Theo đó, dự thảo quy định về việc không bố trí giáo viên các trường phổ thông kiêm nhiệm các vị trí việc làm hỗ trợ; đồng thời điều chỉnh định mức tiết dạy của giáo viên phổ thông.

Dự thảo nêu: Tăng định mức tiết dạy của giáo viên cấp tiểu học lên 1 tiết thành 24 tiết/tuần; tăng định mức tiết dạy của giáo viên cấp THCS lên 1 tiết thành 20 tiết/tuần và tăng định mức tiết dạy của giáo viên cấp THPT lên 2 tiết thành 19 tiết/tuần.

Ngoài ra, dự thảo còn điều chỉnh định mức tiết dạy phó hiệu trưởng công tác tại trường có phân hiệu cũng như tổng phụ trách đội.

Bộ Giáo dục và Đào tạo nhấn mạnh, việc điều chỉnh này nhằm phản ánh đúng sự phát triển về năng lực chuyên môn, trình độ của đội ngũ giáo viên, đồng thời phát huy tối đa lợi thế từ ứng dụng công nghệ thông tin và chuyển đổi số giúp tối ưu hóa thời gian và năng suất lao động trong nhà trường.

Dự thảo cũng điều chỉnh định mức tiết dạy của giáo viên giảng dạy tại các trường phổ thông dân tộc nội trú, trường phổ thông nội trú, trường phổ thông dân tộc bán trú bằng với định mức tiết dạy của giáo viên cùng cấp tại các trường thường.

Cùng với đó, dự thảo bổ sung quy định về định mức số lượng giáo viên tối thiểu của mỗi môn học, theo hướng giữ nguyên định mức giáo viên đối với cơ sở giáo dục mầm non; riêng đối với cơ sở giáo dục phổ thông, định mức giáo viên/lớp được điều chỉnh tương ứng theo định mức tiết dạy mới của giáo viên.

Trừ trường phổ thông dân tộc bán trú, trường, lớp dành cho người khuyết tật, dự thảo quy định: Cấp tiểu học dạy 1 buổi/ngày được tối đa 1,2 giáo viên/lớp; dạy 2 buổi/ngày được tối đa 1,5 giáo viên/lớp; cấp THCS tối đa 1,8 giáo viên/lớp; cấp THPT được tối đa 2,15 giáo viên/lớp.

Dự thảo quy định thêm một số vị trí việc làm như: Cấp dưỡng trong cơ sở giáo dục, quản lý học sinh đối với trường trường phổ thông có tổ chức nội trú, bán trú và hỗ trợ tổ chức hoạt động giáo dục trong cơ sở giáo dục mầm non.