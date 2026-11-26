Cụ thể, thành phố dự kiến hỗ trợ 5.000 vé xe, khởi hành ngày 31/1/2027 (24 tháng Chạp); 2.000 vé tàu, khởi hành ngày 1/2/2027 (25 tháng Chạp) và 500 vé máy bay, khởi hành ngày 2/2/2027 (26 tháng Chạp).

Ngoài ra, Liên đoàn Lao động TP Hồ Chí Minh còn phối hợp với Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam triển khai Chuyến tàu Công đoàn và Chuyến bay Công đoàn. Trong đó, Chuyến tàu Công đoàn dự kiến có 1.200 vé khứ hồi, lượt đi trong các ngày 31/1, 1/2 và 2/2/2027 (24, 25 và 26 tháng Chạp), lượt về ngày 12/2/2027 (mùng 7 Tết). Chuyến bay Công đoàn dự kiến có 260 vé khứ hồi, lượt đi ngày 1/2/2027 (25 tháng Chạp), lượt về vào ngày 10/2 và 15/2/2027 (mùng 5 và mùng 10 Tết).

Người lao động và sinh viên được tặng vé xe về quê đón Tết 2026.

Những trường hợp được xét hỗ trợ là đoàn viên, người lao động xa quê có hoàn cảnh khó khăn, thu nhập thấp, bị giảm việc làm, nợ lương, mắc bệnh hiểm nghèo, tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp hoặc nhiều năm chưa có điều kiện về quê. Mỗi chương trình có tiêu chí, điều kiện và quy trình xét chọn riêng.

Người lao động có nhu cầu đăng ký thông qua công đoàn cơ sở, cung cấp thông tin về hoàn cảnh, hành trình và số năm chưa về quê và giấy tờ để xuất vé. Trường hợp nơi làm việc chưa có công đoàn cơ sở, người lao động có thể liên hệ công đoàn phường, xã, đặc khu hoặc đơn vị công đoàn được giao phụ trách để được hướng dẫn.

Ông Bùi Công Hoan cho biết, đơn vị đang triển khai rà soát, nắm tình hình lương, thưởng và công tác chăm lo Tết năm 2027 tại doanh nghiệp. Việc rà soát tập trung vào các doanh nghiệp gặp khó khăn, từ đó kịp thời có giải pháp hỗ trợ và bảo vệ quyền lợi hợp pháp của người lao động.