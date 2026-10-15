Dự kiến sửa đổi nhiều quy định liên quan đến hưu trí, bảo hiểm xã hội
Dự kiến sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Bảo hiểm xã hội 2024 nhằm hoàn thiện chính sách bảo hiểm xã hội, bảo đảm tính thống nhất và tạo thuận lợi trong tổ chức thực hiện.
Bảo hiểm xã hội Việt Nam cho biết, tờ trình số 865/TTr-CP của Chính phủ trình Quốc hội đề xuất sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Bảo hiểm xã hội 2024 nhằm hoàn thiện chính sách bảo hiểm xã hội, bảo đảm tính thống nhất và tạo thuận lợi trong tổ chức thực hiện.
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Nguồn ANTĐ: https://anninhthudo.vn/du-kien-sua-doi-nhieu-quy-dinh-lien-quan-den-huu-tri-bao-hiem-xa-hoi-post672140.antd