Dự kiến sửa đổi nhiều quy định liên quan đến hưu trí, bảo hiểm xã hội

Sáng 10/10/2026, lễ khởi công Cầu Nối Yêu Thương số 120, còn gọi là Cầu Từ Tâm số 186, đã diễn ra tại ấp Phước Phong, xã Thuận Hòa, TP Cần Thơ (khu vực thuộc tỉnh Sóc Trăng trước sáp nhập). Công trình do Công ty Cổ phần Nhựa Thiếu niên Tiền Phong phối hợp với chính quyền địa phương và các đơn vị đồng hành triển khai, mang đến kỳ vọng mới về điều kiện giao thông và đời sống cho người dân địa phương.