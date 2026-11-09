Dự kiến người lao động có thêm 2 ngày nghỉ hưởng nguyên lương trong năm

Sáng ngày 9/11, Quốc hội thảo luận về dự thảo Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Bộ luật Lao động, Luật Lưu trữ, Luật Bình đẳng giới, Luật Hoạt động chữ thập đỏ và Luật Việc làm.

Nêu ý kiến thảo luận, đại biểu Nguyễn Sỹ Hội - Chủ tịch Hội Cựu chiến binh tỉnh Nghệ An đề nghị Quốc hội bổ sung vào luật quy định ngày 27/7 hằng năm là ngày người lao động được nghỉ, hưởng nguyên lương.

Đại biểu Nguyễn Sỹ Hội phát biểu tại hội trường sáng ngày 9/11. Ảnh: Media Quốc hội

Ông phân tích, hiện nay đất nước đã có nhiều đổi mới, kinh tế - xã hội phát triển, Đảng, Nhà nước rất quan tâm đến an sinh xã hội, xóa đói giảm nghèo, đặc biệt quan tâm với người có công. Hướng đến dịp 27/7 hằng năm, công tác tuyên truyền, giáo dục cũng được chủ động chú trọng.

Các tổ chức, đoàn thể từ Trung ương đến địa phương có nhiều hoạt động thăm hỏi Mẹ Việt Nam anh hùng, gia đình liệt sĩ, thương bệnh binh, tổ chức tu sửa, thắp hương, thắp nến tri ân tại các nghĩa trang và đài tưởng niệm liệt sĩ, thể hiện đạo lý "uống nước nhớ nguồn" của dân tộc.

Đại biểu dẫn chứng, quân đội đã nỗ lực tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ trong nhiều năm, cả trong nước và ở nước ngoài. Gần đây, "Chiến dịch 500 ngày đêm" do Ban Chỉ đạo quốc gia phát động đã thu hút sự quan tâm rộng rãi, góp phần đáp ứng mong mỏi của các gia đình và đồng đội liệt sĩ.

Lễ truy điệu, an táng liệt sĩ tại Công viên Lê Thị Riêng, TP HCM, đã thu hút đông đảo người dân đứng chờ hàng giờ để tiễn biệt các liệt sĩ về với đất mẹ. Một người nông dân ở Đà Lạt còn vận chuyển hơn 4.000 bông hoa xuống TP HCM để người dân dùng trong lễ tiễn biệt.

Theo ông Hội, những nghĩa cử này cho thấy các hoạt động tri ân có thể khơi dậy tinh thần đoàn kết và tạo sức lan tỏa sâu rộng khi đáp ứng tình cảm, nguyện vọng của người dân. Nếu ngày 27/7 trở thành ngày nghỉ hưởng nguyên lương, mỗi người sẽ có thêm thời gian tham gia các hoạt động tưởng niệm, đền ơn đáp nghĩa cùng gia đình, dòng họ, bạn bè và cộng đồng, phù hợp phong tục của từng địa phương.

Dự án luật sửa đổi, bổ sung một số điều của các luật liên quan đến lao động, việc làm được Chính phủ trình Quốc hội sáng ngày 21/10/2026. Thảo luận tại tổ vào chiều cùng ngày, một số đại biểu cũng đề xuất bổ sung ngày Thương binh - Liệt sĩ 27/7 vào danh sách ngày nghỉ hưởng nguyên lương.

Đại biểu Nguyễn Thị Kim Thoa - Phó chủ tịch Mặt trận Tổ quốc, Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Vĩnh Long, cho rằng ngày 27/7 mang ý nghĩa lịch sử, chính trị và nhân văn sâu sắc, là dịp toàn xã hội tưởng nhớ những người đã hy sinh, cống hiến cho đất nước.

Theo bà, bổ sung ngày nghỉ này không đơn thuần để người lao động có thêm thời gian nghỉ ngơi mà còn tạo điều kiện cho các gia đình thăm hỏi, chăm lo người có công và giáo dục truyền thống yêu nước, đạo lý "uống nước nhớ nguồn" cho thế hệ trẻ.

"Năm 2027 đánh dấu 80 năm ngày Thương binh - Liệt sĩ, nên bổ sung ngày nghỉ vào dịp này vừa có ý nghĩa kỷ niệm, vừa tạo nền tảng để các hoạt động tri ân trở thành nét văn hóa chung, được duy trì lâu dài,” đại biểu nêu ý kiến khi thảo luận tại tổ.

Dự kiến số ngày nghỉ nguyên lương hằng năm sẽ tăng lên 13

Bội trưởng Nội vụ Nguyễn Tiến Hải phát biểu giải trình cuối phiên thảo luận. Ảnh: Media Quốc hội

Phản hồi ý kiến đại biểu tại cuối phiên thảo luận hội trường sáng 9/11, Bộ trưởng Nội vụ Nguyễn Tiến Hải cho biết, tiếp thu ý kiến thẩm tra, ý kiến đại biểu Quốc hội và ý kiến kết luận của cơ quan có thẩm quyền, cơ quan chủ trì soạn thảo đã bổ sung ngày Thương binh - Liệt sĩ (27/7) hằng năm vào quy định về ngày nghỉ của người lao động.

Theo phương án được Bộ trưởng thông tin, người lao động sẽ được nghỉ làm việc, hưởng nguyên lương vào ngày 27/7 hằng năm, bắt đầu áp dụng từ năm 2027 nếu được Quốc hội thông qua.

Mục đích của việc bổ sung ngày nghỉ này là tạo điều kiện để người lao động tham gia các hoạt động tri ân những người có công với Tổ quốc, người có công với cách mạng, tiếp tục phát huy truyền thống của dân tộc.

Cùng với ngày 27/7, dự luật bổ sung ngày Văn hóa Việt Nam 24/11 vào danh sách ngày nghỉ hưởng nguyên lương, áp dụng từ năm 2026, nhằm thể chế hóa Nghị quyết 80 của Bộ Chính trị.

Bộ luật Lao động hiện hành quy định người lao động được nghỉ 11 ngày lễ, Tết hưởng nguyên lương mỗi năm, gồm một ngày Tết Dương lịch, 5 ngày Tết Nguyên đán, một ngày Giỗ Tổ Hùng Vương, một ngày 30/4, một ngày Quốc tế Lao động và hai ngày Quốc khánh. Nếu cả hai ngày nghỉ mới được bổ sung theo đề xuất, tổng số ngày nghỉ lễ, Tết hưởng nguyên lương hằng năm sẽ tăng lên 13.