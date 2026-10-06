Dự kiến ngày 9-10 thực hiện kiểm đếm, xác nhận nguồn gốc đất thu hồi tại Dự án Thành phố Amata Long Thành

Thành ủy viên, Phó Chủ tịch UBND thành phố Đồng Nai Nguyễn Thị Cát Tiên chủ trì buổi làm việc. Ảnh: Kim Liễu

Theo UBND xã An Phước, đến nay xã đã hoàn thành thông báo thu hồi đất đến các hộ dân thuộc dự án (trong đó đã gửi thông báo qua đường bưu điện cho 370 trường hợp người dân ngoài địa phương). UBND xã đang phối hợp với đơn vị chức năng thành lập 8 tổ kiểm đếm, xác nhận nguồn gốc đất.

Tại buổi làm việc, Phó Chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Thị Cát Tiên chỉ đạo các đơn vị liên quan và chính quyền địa phương chuẩn bị nhân lực, phương tiện và các trang thiết bị cần thiết để thực hiện công tác kiểm đếm và xác minh hồ sơ của từng trường hợp, dự kiến triển khai vào ngày 9-10 tới.

Dự án Thành phố Amata Long Thành tại xã An Phước do Công ty TNHH Đầu tư xây dựng đô thị Long Thành Riverside làm nhà đầu tư theo quy định tại Điều 6 Nghị định số 147/2026/NĐ-CP ngày 7-5-2026 của Chính phủ. Đây là một trong những dự án nhằm cụ thể hóa quan điểm, mục tiêu của Nghị quyết số 16-NQ/TW ngày 21-7-2026 của Bộ Chính trị về xây dựng và phát triển thành phố Đồng Nai đến năm 2035, tầm nhìn đến năm 2065. Dự án có ý nghĩa quan trọng đối với sự phát triển kinh tế - xã hội của thành phố Đồng Nai.