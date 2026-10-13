Dự kiến ngày 15-10 tuyên án tài xế trong vụ TNGT làm nữ sinh ở Vĩnh Long tử vong

Bị cáo Nguyễn Văn Bảo Trung tại phiên tòa

Bị cáo Nguyễn Văn Bảo Trung (34 tuổi, ngụ xã Tam Ngãi, tỉnh Vĩnh Long) bị xét xử về tội “Vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ”.

Tại phiên tòa, đại diện hợp pháp của gia đình nạn nhân đề nghị xét xử đúng người, đúng tội, đúng pháp luật. Gia đình nạn nhân cũng nộp yêu cầu bồi thường dân sự với tổng số tiền hơn 1,5 tỷ đồng.

Đại diện Viện kiểm sát giữ quyền công tố, phân tích bị cáo đã điều khiển xe tải thiếu quan sát, vượt xe không bảo đảm an toàn, lấn sang phần đường ngược chiều, dẫn đến vụ tai nạn làm em N.N.B.T. tử vong. Từ đó, đại diện Viện kiểm sát đề nghị hội đồng xét xử tuyên phạt bị cáo Trung từ 18 đến 30 tháng tù.

Theo cáo trạng, khoảng 9 giờ 45 ngày 4-9-2024, Trung điều khiển xe tải lưu thông trên Tỉnh lộ 901, tỉnh Vĩnh Long (hướng Vàm Vòng đi Vĩnh Xuân). Đến đoạn đường thuộc ấp Vĩnh Lợi (xã Vĩnh Xuân), do có phương tiện di chuyển cùng chiều phía trước sát lề phải, Trung điều khiển xe lấn sang phần đường bên trái để vượt.

Lúc này, có hai nữ sinh điều khiển hai xe đạp điện lưu thông chiều ngược lại. Phát hiện xe tải lấn đường, nữ sinh đi trước phanh gấp dừng lại; còn em N.N.B.T. lưu thông phía sau không xử lý kịp, va vào xe trước rồi ngã sang trái nhưng vẫn nằm trong phần đường của mình. Em T. bị xe tải cán trúng, bị thương nặng và tử vong sau đó.

Sau vụ tai nạn, Công an huyện Trà Ôn, tỉnh Vĩnh Long (trước đây) không khởi tố vụ án. Gia đình nạn nhân nhiều lần khiếu nại nhưng đều bị bác đơn. Đến ngày 28-4-2025, cha của em N.N.B.T. dùng súng tự chế bắn Trung bị thương nặng rồi tự sát. Cơ quan điều tra đã khởi tố vụ án “Giết người”, sau đó đình chỉ điều tra do người thực hiện hành vi đã chết.

Ngày 7-5-2025, Công an tỉnh Vĩnh Long khởi tố vụ án “Vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ”. Ngày 26-6-2025, Cơ quan Cảnh sát điều tra ra quyết định khởi tố bị can Trung.