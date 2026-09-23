Dự kiến nâng mức phạt tiền tối đa trong xử phạt vi phạm hành chính

Chiều 23-9, tiếp tục chương trình phiên họp thứ 6, Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến về dự án Luật Xử lý vi phạm hành chính (sửa đổi).

Quang cảnh phiên họp. Ảnh: media.quochoi.vn

Trình bày tờ trình, Thượng tướng Phạm Thế Tùng, Thứ trưởng Bộ Công an cho biết, về những nội dung mới so với Luật Xử lý vi phạm hành chính hiện hành, dự thảo Luật sửa đổi quy định định khung thời hiệu xử phạt vi phạm hành chính là từ 1 năm đến 3 năm, trừ trường hợp luật khác quy định về thời hiệu xử phạt vi phạm hành chính thì thực hiện theo quy định của luật đó. Đồng thời, giao Chính phủ quy định chi tiết thời hiệu xử phạt vi phạm hành chính trong từng lĩnh vực.

Về xử lý vi phạm hành chính trên môi trường điện tử, dự thảo bổ sung quy định cơ quan, người có thẩm quyền được phát hiện, xác minh, tiến hành hoạt động giải trình, xử lý vi phạm hành chính, thi hành và cưỡng chế thi hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính trên môi trường điện tử.

Bổ sung quy định các cơ quan, tổ chức có liên quan có trách nhiệm kết nối, chia sẻ dữ liệu giữa cơ sở dữ liệu quốc gia về xử lý vi phạm hành chính, cơ sở dữ liệu xử lý vi phạm hành chính với các cơ sở dữ liệu quốc gia, cơ sở dữ liệu chuyên ngành, hệ thống thông tin của cơ quan, tổ chức, cá nhân và cơ sở dữ liệu liên quan đến các cá nhân, tổ chức vi phạm hành chính để thực hiện các trình tự, thủ tục xử lý vi phạm hành chính trên môi trường điện tử; kết nối, đồng bộ dữ liệu với Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, ứng dụng định danh điện tử (VNeID).

Thượng tướng Phạm Thế Tùng, Thứ trưởng Bộ Công an trình bày tờ trình. Ảnh: media.quochoi.vn

Những nội dung mới về các hình thức xử phạt và biện pháp khắc phục hậu quả tại dự thảo Luật so với Luật Xử lý vi phạm hành chính hiện hành, bao gồm: Nâng mức phạt tiền tối đa trong xử phạt vi phạm hành chính từ 1 tỷ đồng lên 1,5 tỷ đồng đối với cá nhân, từ 2 tỷ đồng lên 3 tỷ đồng đối với tổ chức. Bổ sung một số lĩnh vực có thể áp dụng mức phạt tiền cao hơn tối đa không quá 2 lần mức phạt chung áp dụng đối với cùng hành vi vi phạm đối với địa bàn thuộc các thành phố, khu kinh tế đặc biệt.

Bổ sung các biện pháp cưỡng chế thi hành quyết định xử phạt mới, gồm tạm hoãn xuất cảnh; niêm phong trụ sở, địa điểm, cơ sở hoặc bộ phận cơ sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ; yêu cầu ngừng cung cấp dịch vụ điện, nước đối với công trình, cơ sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ; tạm dừng đăng kiểm, đăng ký, cấp giấy phép điều khiển phương tiện; yêu cầu ngừng cung cấp dịch vụ internet, dịch vụ viễn thông, hạ tầng số hoặc thực hiện biện pháp ngăn chặn kỹ thuật, chặn truy cập đối với tổ chức, cả nhân không chấp hành hình thức xử phạt…

Báo cáo thẩm tra, Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật và Tư pháp của Quốc hội Phan Chí Hiếu cho biết, Thường trực Ủy ban Pháp luật và Tư pháp nhận thấy một số biện pháp cưỡng chế mới được đề xuất bổ sung vào dự thảo Luật là các biện pháp có mục đích nhằm đình chỉ, chấm dứt hành vi vi phạm chứ không thật sự phù hợp với tính chất cưỡng chế thi hành quyết định xử phạt, chưa thật sự có tính căn cơ, toàn diện. Do đó, đề nghị tiếp tục rà soát, chỉnh lý các quy định này của dự thảo Luật để bảo đảm tính phù hợp, khả thi.

Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật và Tư pháp của Quốc hội Phan Chí Hiếu báo cáo thẩm tra. Ảnh: media.quochoi.vn

Về việc nâng thời hiệu xử phạt vi phạm hành chính, Thường trực Ủy ban Pháp luật và Tư pháp cho rằng, để bảo đảm nguyên tắc “mọi vi phạm hành chính phải được phát hiện, ngăn chặn kịp thời…” và “việc xử phạt vi phạm hành chính được tiến hành nhanh chóng…”, đề nghị Chính phủ tiếp tục rà soát, có sự phân hóa cụ thể đối với những lĩnh vực được phép kéo dài thời hiệu xử phạt để quy định một cách phù hợp tại Nghị định hướng dẫn thi hành Luật.

Đối với xử lý vi phạm hành chính trên môi trường điện tử, Thường trực Ủy ban Pháp luật và Tư pháp đề nghị Chính phủ tiếp tục nghiên cứu, có các giải pháp phù hợp để người vi phạm biết được thông tin về hành vi vi phạm của mình, bảo đảm quyền giải trình, khiếu nại, khởi kiện… của người vi phạm tránh việc người vi phạm vừa phải thực hiện các thủ tục trên môi trường điện tử, vừa phải làm việc trực tiếp với cơ quan, người có thẩm quyền.

Về việc nâng mức phạt tiền tối đa trong xử phạt vi phạm hành chính, Thường trực Ủy ban Pháp luật và Tư pháp cho rằng, nếu quy định mức phạt tiền quá cao, không phù hợp với khả năng tài chính thực tế của đa số cá nhân và doanh nghiệp thì sẽ không phát huy được hiệu quả.

Do đó, bên cạnh phương án tăng mức phạt tiền, cần xem xét các giải pháp căn cơ hơn như áp dụng các biện pháp khắc phục hậu quả, áp dụng các hình thức phạt bổ sung (tước quyền sử dụng giấy phép, đình chỉ hoạt động…), đồng thời cần nghiên cứu, tham khảo thêm kinh nghiệm nước ngoài để vừa tăng cường tính răn đe, phòng ngừa, nâng cao ý thức tuân thủ pháp luật, hạn chế việc tăng mức phạt tiền quá cao.