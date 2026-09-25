Dự kiến năm 2027 chỉ còn 11 phương thức xét tuyển đại học

Sáng 25/9, Bộ GD-ĐT tổ chức tọa đàm xin ý kiến góp ý hoàn thiện thông tư sửa đổi, bổ sung một số điều các thông tư của bộ ban hành quy định về việc xác định số lượng tuyển sinh, quy định về chương trình đào tạo và các quy chế tuyển sinh và đào tạo trình độ CĐ ngành giáo dục mầm non và các trình độ ĐH, sau ĐH.

Một trong những nội dung nhận được nhiều sự quan tâm là đề xuất tinh gọn phương thức tuyển sinh. Theo dự thảo, năm 2027, mỗi ngành, chương trình đào tạo sử dụng tối đa 3 phương thức tuyển sinh và từ năm 2028 còn 1 phương thức; không tính xét tuyển thẳng và cử tuyển.

Theo Vụ trưởng Vụ Giáo dục Đại học Nguyễn Tiến Thảo, việc hướng tới một phương thức tuyển sinh không đồng nghĩa Bộ GDĐT quy định một phương thức chung bắt buộc cho tất cả các trường. Cơ sở đào tạo vẫn thực hiện quyền tự chủ trong lựa chọn phương thức phù hợp với yêu cầu đầu vào của ngành, chương trình đào tạo. Điều quan trọng là phương thức được lựa chọn phải đánh giá đúng năng lực cần thiết của người học và tạo cơ hội cạnh tranh công bằng giữa các thí sinh.

Bộ GD-ĐT cũng công bố danh sách 11 phương thức xét tuyển đại học dự kiến năm 2027, giảm 8 phương thức so với năm 2026. Cụ thể các phương thức này như sau: