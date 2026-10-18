Dự kiến mô hình xử lý vi phạm giao thông mới có gì đặc biệt?

Cục Cảnh sát giao thông dự kiến mô hình xử lý vi phạm hành chính về trật tự, an toàn giao thông trên môi trường điện tử, hướng tới việc người dân có thể nhận thông báo, phản hồi thông tin và nộp phạt qua ứng dụng VNeTraffic mà không phải trực tiếp đến trụ sở CSGT.

Theo thông tin từ Cục CSGT, mô hình được xây dựng trên cơ sở dự thảo Luật Xử lý vi phạm hành chính (sửa đổi) được Chính phủ trình Quốc hội xem xét, thông qua tại Kỳ họp thứ 2, Quốc hội khóa XVI. Phương án hướng tới đơn giản hóa quy trình xử lý vi phạm, đặc biệt với các trường hợp được phát hiện qua camera giám sát và thiết bị kỹ thuật nghiệp vụ.

Theo dự kiến, quy trình xử lý vi phạm gồm 7 bước, bắt đầu từ phát hiện hành vi vi phạm, xác minh thông tin người và phương tiện, gửi thông báo đến chủ xe, tiếp nhận phản hồi, ra quyết định xử phạt, nộp phạt trực tuyến và đồng bộ biên lai lên hệ thống.

Theo đề xuất xử lý vi phạm giao thông qua VNeTraffic của Cục CSGT, quy trình mới sẽ gồm 7 bước, hướng tới giảm việc đi lại. (Ảnh Thành Long)

Cụ thể, khi camera hoặc thiết bị kỹ thuật nghiệp vụ ghi nhận hành vi vi phạm, dữ liệu sẽ được chuyển đến hệ thống cơ sở dữ liệu xử lý vi phạm. Cơ quan chức năng tiếp nhận, đối chiếu thông tin phương tiện và các dữ liệu liên quan để xác minh trước khi gửi thông báo qua VNeTraffic.

Thông báo dự kiến cung cấp các thông tin như hành vi vi phạm, hình ảnh liên quan, biển số xe, thời gian, địa điểm vi phạm, mức phạt và đơn vị ra thông báo. Chủ xe có thể tiếp nhận thông tin trên ứng dụng và phản hồi nếu phát hiện nội dung chưa chính xác hoặc mình không phải người điều khiển phương tiện tại thời điểm vi phạm.

Đây là khâu đáng chú ý của quy trình. Trường hợp chủ xe không đồng ý với thông báo hoặc chưa xác định được người thực hiện hành vi vi phạm, thông tin phản hồi sẽ được chuyển đến CSGT để tiếp nhận, xác minh. Việc xử lý phải căn cứ kết quả xác minh và quy định pháp luật, không mặc nhiên coi người đứng tên đăng ký xe là người trực tiếp vi phạm.

Sau khi hoàn tất các bước xử lý theo quy định, quyết định xử phạt dự kiến được gửi qua VNeTraffic, kèm thông tin về hành vi vi phạm, số tiền phải nộp, hình thức xử phạt bổ sung nếu có, thông tin trừ điểm giấy phép lái xe trong trường hợp áp dụng và mã QR phục vụ thanh toán. Người dân có thể sử dụng mã QR, lựa chọn phương thức thanh toán phù hợp và theo dõi kết quả nộp phạt trên hệ thống.

Cục Cảnh sát giao thông dự kiến mô hình xử lý vi phạm hành chính về trật tự, an toàn giao thông trên môi trường điện tử. (Ảnh Cục CSGT)

Việc xử lý vi phạm trên môi trường điện tử được kỳ vọng giúp giảm thời gian, chi phí đi lại, nhất là với người có phương tiện vi phạm ở địa phương khác nơi cư trú. Tuy nhiên, đây hiện là mô hình dự kiến được Cục CSGT giới thiệu; việc triển khai cụ thể còn phụ thuộc quy định pháp luật và hướng dẫn có thẩm quyền.

Nếu được triển khai, người dân cần kiểm tra kỹ thông tin vi phạm, chỉ sử dụng ứng dụng và kênh thanh toán chính thức, đồng thời chủ động phản hồi khi có nội dung cần xác minh. Không nên chuyển tiền theo đường dẫn hoặc mã QR từ nguồn không xác thực.