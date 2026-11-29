Thí sinh dự thi tốt nghiệp THPT 2026.

Hai nhóm thí sinh dự kiến được miễn thi Ngoại ngữ

Bộ GDĐT đang lấy ý kiến đối với dự thảo Thông tư ban hành Quy chế thi tốt nghiệp THPT, dự kiến áp dụng từ kỳ thi năm 2027. Một trong những nội dung đáng chú ý là quy định về các trường hợp được miễn thi môn Ngoại ngữ trong xét công nhận tốt nghiệp THPT.

Theo Điều 43 của dự thảo, có hai nhóm thí sinh được xem xét miễn thi môn Ngoại ngữ.

Nhóm thứ nhất là thành viên đội tuyển quốc gia dự thi Olympic quốc tế môn Ngoại ngữ theo quyết định của Bộ trưởng Bộ GDĐT.

Nhóm thứ hai là thí sinh có một trong các chứng chỉ ngoại ngữ thuộc danh mục quy định tại Quy chế thi hoặc chứng chỉ được Bộ GDĐT công nhận tương đương với Khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam, đạt từ bậc 3 trở lên và còn giá trị sử dụng đến ngày làm thủ tục dự thi.

Như vậy, việc sở hữu chứng chỉ ngoại ngữ đạt yêu cầu có thể giúp thí sinh không phải tham gia bài thi Ngoại ngữ khi xét công nhận tốt nghiệp. Tuy nhiên, điều kiện miễn thi không áp dụng đại trà cho tất cả các chứng chỉ ngoại ngữ mà phải căn cứ vào danh mục và mức điểm cụ thể được quy định trong dự thảo.

Bổ sung chứng chỉ, làm rõ mức điểm được chấp nhận

Tại Phụ lục I của dự thảo, Bộ GDĐT đưa ra danh mục chứng chỉ ngoại ngữ được sử dụng để miễn thi môn Ngoại ngữ trong xét công nhận tốt nghiệp THPT, gồm 7 thứ tiếng: Anh, Nga, Pháp, Trung Quốc, Đức, Nhật và Hàn Quốc.

Đối với tiếng Anh, các chứng chỉ được đề xuất gồm TOEFL ITP từ 450 điểm; TOEFL iBT từ 45 điểm; TOEIC đủ 4 kỹ năng với mức tối thiểu Nghe 275, Đọc 275, Nói 120 và Viết 120; IELTS từ 4.0 điểm.

Ngoài ra, danh mục còn có các chứng chỉ như B1 Preliminary, B1 Business Preliminary, B1 Linguaskill, Aptis ESOL B1, PEIC Level 2, PTE Academic từ 43 điểm và VSTEP từ 43 điểm.

Đáng chú ý, dự thảo lần này bổ sung Oxford Test of English (OTE) từ 81 điểm và OTE Advanced từ 111 điểm. Đây là hai mức chứng chỉ mới được đưa vào danh mục đề xuất, mở rộng thêm lựa chọn cho thí sinh có năng lực tiếng Anh.

Với các ngoại ngữ khác, dự thảo quy định mức chứng chỉ tối thiểu gồm: tiếng Nga có TORFL cấp độ 1; tiếng Pháp có TCF từ 300 điểm hoặc DELF B1; tiếng Trung Quốc có HSK cấp độ 3 hoặc TOCFL cấp độ 3; tiếng Đức có Goethe-Zertifikat B1 hoặc DSD cấp độ B1; tiếng Nhật có JLPT cấp độ N3 hoặc J.TEST cấp độ D; tiếng Hàn có TOPIK cấp độ 3.

Một điểm cần lưu ý là từ ngày 1/1/2028, dự thảo đề xuất điều chỉnh cách xác định chứng chỉ được sử dụng để miễn thi. Theo đó, việc miễn thi sẽ được xem xét đối với chứng chỉ ngoại ngữ theo khung năng lực ngoại ngữ dùng cho Việt Nam, đạt từ bậc 3 trở lên hoặc chứng chỉ ngoại ngữ nước ngoài đã được Bộ GDĐT công nhận để sử dụng trong hệ thống giáo dục quốc dân và đạt từ bậc 3 trở lên.

Việc điều chỉnh này hướng tới xác định rõ chuẩn năng lực ngoại ngữ, đồng thời gắn việc công nhận chứng chỉ với hệ thống giáo dục quốc dân.

Được miễn thi tốt nghiệp không đồng nghĩa được miễn thi để xét tuyển đại học

Bên cạnh điều kiện và danh mục chứng chỉ, thí sinh cần đặc biệt lưu ý phạm vi áp dụng của chính sách miễn thi. Theo dự thảo, việc miễn thi môn Ngoại ngữ chỉ được sử dụng trong xét công nhận tốt nghiệp THPT, không mặc nhiên thay thế điểm thi môn Ngoại ngữ trong các phương thức tuyển sinh đại học.

Thực tế tuyển sinh năm 2026 cho thấy, cách sử dụng chứng chỉ ngoại ngữ giữa các trường đại học có sự khác nhau. Một số trường cho phép quy đổi chứng chỉ thành điểm môn Ngoại ngữ, trong khi một số trường không áp dụng phương thức này hoặc yêu cầu thí sinh phải có điểm thi tốt nghiệp THPT môn tiếng Anh để đáp ứng điều kiện xét tuyển.

Do đó, thí sinh có chứng chỉ IELTS hoặc các chứng chỉ ngoại ngữ khác cần tìm hiểu kỹ đề án tuyển sinh của những trường dự kiến đăng ký. Nếu ngành học, tổ hợp xét tuyển hoặc phương thức tuyển sinh yêu cầu điểm thi môn Ngoại ngữ, việc chủ động tham gia kỳ thi vẫn có thể cần thiết.

Đáng chú ý, dự thảo quy định thí sinh đủ điều kiện miễn thi nhưng vẫn có nguyện vọng dự thi môn Ngoại ngữ thì phải sử dụng kết quả bài thi để tính điểm xét công nhận tốt nghiệp THPT.

Đề xuất miễn thi Ngoại ngữ không chỉ tạo thêm lựa chọn cho thí sinh đã có năng lực ngoại ngữ được chứng nhận mà còn đặt ra yêu cầu chủ động hơn trong việc lựa chọn phương án dự thi. Trong thời gian chờ Quy chế chính thức được ban hành, thí sinh cần theo dõi các quy định của Bộ GDĐT để có kế hoạch học tập, thi chứng chỉ và đăng ký dự thi phù hợp.