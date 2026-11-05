Dự kiến lựa chọn, hỗ trợ 30 nhà khoa học trẻ Việt Nam tham dự Đại hội tại Nga

Sinh viên ngành Hóa học trường Đại học Khoa học và Công nghệ Hà Nội thực hành trong phòng thí nghiệm - Ảnh: USTH

Trong khuôn khổ tăng cường hợp tác khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo giữa Việt Nam và Liên bang Nga, Bộ Khoa học và Công nghệ đang trình cấp có thẩm quyền xem xét, phê duyệt Đề án hỗ trợ nhà khoa học trẻ Việt Nam tham dự Đại hội.

Việt Nam được mời tham dự Đại hội với tư cách quốc gia khách mời danh dự. Đây là cơ hội để các nhà khoa học trẻ giới thiệu kết quả nghiên cứu, trao đổi học thuật, mở rộng mạng lưới hợp tác và kết nối với các đối tác khoa học, công nghệ của Liên bang Nga.

Theo kế hoạch dự kiến, đối tượng được lựa chọn là các nhà khoa học Việt Nam dưới 35 tuổi, đang hoạt động trong lĩnh vực nghiên cứu khoa học, phát triển công nghệ hoặc đổi mới sáng tạo tại các viện nghiên cứu, cơ sở giáo dục đại học và tổ chức có liên quan.

Ứng viên cần có năng lực, thành tích nghiên cứu phù hợp; sử dụng được tiếng Anh hoặc tiếng Nga trong trao đổi học thuật; có nội dung đề xuất trình bày tại Đại hội và được cơ quan, tổ chức quản lý đồng ý cử tham dự.

Sáu lĩnh vực chuyên môn dự kiến tập trung gồm: Khoa học vật liệu và công nghệ thông tin; sinh thái học, khí hậu và nghiên cứu biển; y học và công nghệ sinh học; khoa học xã hội và nhân văn; công nghệ vũ trụ và vệ tinh quỹ đạo Trái Đất tầm thấp; công nghệ hạt nhân và năng lượng nguyên tử.

Các nhà khoa học được lựa chọn sẽ được hỗ trợ kinh phí tham dự, gồm vé máy bay khứ hồi hạng phổ thông, chi phí đi lại, lưu trú, tiền ăn, bảo hiểm và các khoản chi cần thiết khác theo Đề án được phê duyệt và quy định hiện hành.

Để chuẩn bị triển khai, NAFOSTED khuyến khích các viện nghiên cứu, trường đại học và tổ chức khoa học, công nghệ chủ động rà soát, giới thiệu những nhà khoa học trẻ có năng lực, thành tích phù hợp. Các ứng viên quan tâm có thể chuẩn bị lý lịch khoa học, tài liệu minh chứng thành tích nghiên cứu, năng lực ngoại ngữ, nội dung dự kiến trình bày và định hướng hợp tác với các đối tác Nga.

Theo kế hoạch, việc tiếp nhận hồ sơ đăng ký dự kiến được triển khai trong tháng 11/2026. Quỹ sẽ công bố thông báo chính thức về việc tiếp nhận hồ sơ sau khi có quyết định phê duyệt.