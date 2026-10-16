Dự kiến lựa chọn 2 lĩnh vực để chất vấn tại Kỳ họp thứ 2, Quốc hội khoá XVI

Chiều 16/10, Tổng Thư ký Quốc hội, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Lê Quang Mạnh chủ trì họp báo thông tin về chương trình kỳ họp thứ 2, Quốc hội khóa XVI. Một trong những nội dung được phóng viên quan tâm là chất vấn và trả lời chất vấn tại kỳ họp.

Ông Hoàng Nam Hải, đại biểu Quốc hội hoạt động chuyên trách tại Ủy ban Dân nguyện và Giám sát của Quốc hội trả lời tại họp báo. Ảnh: Media Quốc hội.

Theo thông lệ tại các kỳ họp Quốc hội, phiên chất vấn và trả lời chất vấn thường diễn ra trong 2,5 ngày với 4 bộ trưởng, trưởng ngành đăng đàn, cùng một phiên trả lời chất vấn của Thủ tướng hoặc Phó Thủ tướng.

Trả lời câu hỏi của phóng viên về dự kiến tư lệnh ngành hoặc lĩnh vực sẽ được lựa chọn trả lời chất vấn tại kỳ họp, ông Hoàng Nam Hải, đại biểu Quốc hội hoạt động chuyên trách tại Ủy ban Dân nguyện và Giám sát của Quốc hội cho biết, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã có văn bản gửi đoàn đại biểu Quốc hội các tỉnh, thành phố.

Đến nay, trên cơ sở tổng hợp các đoàn đại biểu Quốc hội, Thường trực Ủy ban Dân nguyện và Giám sát đã dự kiến 6 lĩnh vực được xem xét, lựa chọn gồm y tế; nông nghiệp - môi trường; giáo dục - đào tạo; khoa học - công nghệ; tài chính; nội vụ.

Về quy trình lựa chọn, ông Hoàng Nam Hải cho biết Ủy ban Dân nguyện và Giám sát sẽ phối hợp, lấy ý kiến Hội đồng Dân tộc và các Ủy ban của Quốc hội trước khi báo cáo Ủy ban Thường vụ Quốc hội. Trên cơ sở đó, Ủy ban Thường vụ Quốc hội sẽ lựa chọn một số vấn đề, trình đại biểu Quốc hội quyết định 2 lĩnh vực chất vấn chính thức.

Do khối lượng công tác xây dựng pháp luật tại kỳ họp thứ 2 rất lớn, vì vậy Ủy ban Thường vụ Quốc hội dự kiến bố trí một ngày (12/11) để tiến hành chất vấn và trả lời chất vấn.

"Đối với 2 lĩnh vực được lựa chọn, dự kiến sẽ có 2 bộ trưởng chịu trách nhiệm trả lời chất vấn chính. Trường hợp nội dung chất vấn liên quan đến nhiều ngành, lĩnh vực như an toàn thực phẩm hoặc quản lý đất đai, các bộ trưởng có liên quan có thể được mời tham gia trả lời, làm rõ những vấn đề thuộc trách nhiệm quản lý", ông Hoàng Nam Hải cho hay.

Theo ông Hải, hiện việc lựa chọn nội dung chất vấn vẫn đang trong quá trình lấy ý kiến theo quy định. Vì vậy, chưa thể xác định cụ thể 2 lĩnh vực và các bộ trưởng sẽ trả lời chất vấn tại kỳ họp này.

Đại biểu chuyên trách của Ủy ban Kinh tế - Tài chính Phạm Thị Hồng Yến trả lời tại họp báo. Ảnh: Media Quốc hội.

Cũng tại họp báo, trả lời câu hỏi về về dự án Luật Đất đai (sửa đổi), đại biểu chuyên trách của Ủy ban Kinh tế - Tài chính Phạm Thị Hồng Yến khẳng định dự thảo luật hướng tới hoàn thiện bảng giá đất, hệ số điều chỉnh và chính sách tài chính đất đai phù hợp với thực tiễn, bảo đảm công bằng, hài hòa lợi ích giữa Nhà nước, người sử dụng đất và nhà đầu tư.

"Mục tiêu là kết hợp, liên thông giữa dữ liệu đất đai với các dữ liệu chuyên ngành có liên quan, nhằm bảo đảm ngăn ngừa thao túng, hình thành giá ảo", bà Yến nhấn mạnh.

Về thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ, tái định cư, bà Yến cho biết yêu cầu đặt ra là quy định chặt chẽ để giảm khiếu kiện, ổn định đời sống của nhân dân cũng như đẩy nhanh tiến độ triển khai các dự án.

Luật sẽ quy định rõ các trường hợp cho phép thu hồi đất trước khi phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư và thu hồi đất trước khi hoàn thành việc bố trí tái định cư.

Dự thảo luật cũng bổ sung quy định ràng buộc, cam kết để đảm bảo quyền và lợi ích hợp pháp của người dân có đất bị thu hồi, cũng như hoàn thiện các quy định để thể chế hóa nguyên tắc bảo đảm cải thiện nơi ở, điều kiện sống và sinh kế của người dân.

Tổng Thư ký Quốc hội, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Lê Quang Mạnh cho biết, theo dự kiến, Kỳ họp thứ 2, Quốc hội khóa XVI sẽ khai mạc sáng mai (17/10) và kéo dài khoảng 28 ngày, dự kiến bế mạc vào ngày 21/11. Để bảo đảm thời gian xem xét, quyết định khối lượng công việc lớn, kỳ họp được tổ chức thành 2 đợt, đồng thời bố trí làm việc một số ngày thứ Bảy và Chủ nhật. Kỳ họp được tổ chức theo hình thức họp tập trung và chia thành 2 đợt: Đợt 1, từ ngày 17/10 đến ngày 14/11; Đợt 2, từ ngày 20 đến 21/11 (dự phòng bế mạc ngày 23/11). Tại kỳ họp này, Quốc hội dự kiến xem xét, thông qua 43 luật, nghị quyết quy phạm pháp luật và cho ý kiến đối với 4 dự án luật, nhằm hoàn thành chương trình lập pháp năm 2026, đáp ứng các chủ trương, định hướng và yêu cầu mới được xác định trong các văn kiện của Đảng. Bên cạnh công tác lập pháp, Quốc hội sẽ xem xét, quyết định 10 nhóm nội dung quan trọng liên quan đến kinh tế - xã hội, ngân sách Nhà nước, giám sát và các vấn đề thuộc thẩm quyền.