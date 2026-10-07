Dự kiến lựa chọn 2 địa phương thí điểm xây dựng mô hình xã xã hội chủ nghĩa tại Thái Nguyên

Đồng chí Nguyễn Đăng Bình, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh, chủ trì Hội nghị.

Đồng chí Nguyễn Đăng Bình, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh, chủ trì Hội nghị. Dự Hội nghị có đồng chí Đỗ Thị Minh Hoa, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy; đại diện các sở, ngành, đơn vị.

Các nội dung được thảo luận nhằm bảo đảm bám sát nhiệm vụ đã xác định trong Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ ba Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV, làm cơ sở tham mưu Thường trực Tỉnh ủy xem xét, chỉ đạo.

Các đại biểu dự Hội nghị.

Tại Hội nghị, các đại biểu nghe báo cáo kết quả khảo sát bước đầu tại 5 xã: Định Hóa, Chợ Đồn, La Bằng, Hợp Thành và Tân Cương. Báo cáo khái quát điều kiện, tiềm năng, lợi thế và mức độ đáp ứng yêu cầu của từng địa phương, phục vụ việc nghiên cứu, đề xuất phương án lựa chọn địa bàn thí điểm.

Đồng chí Đỗ Thị Minh Hoa, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, phát biểu thảo luận.

Các ý kiến tập trung phân tích, làm rõ những yêu cầu đối với địa bàn được lựa chọn, nhất là tính đại diện, khả thi và khả năng nhân rộng; năng lực lãnh đạo, điều hành của cấp ủy, chính quyền; nền tảng kinh tế và dư địa phát triển; sự đồng thuận, tham gia của nhân dân; mức độ sẵn sàng về chuyển đổi số, đổi mới sáng tạo và tình hình an ninh, trật tự ở cơ sở.

Đại biểu phát biểu tại Hội nghị.

Cùng với đó, các đại biểu cho ý kiến về định hướng xây dựng mô hình thôn bảo đảm các tiêu chí kỷ cương, an toàn, văn minh, hài hòa, phát triển. Việc xác định tiêu chí và hướng dẫn triển khai bám sát chỉ đạo của Trung ương, phù hợp với điều kiện thực tế, phát huy vai trò tự quản và sự tham gia của cộng đồng dân cư.

Đồng chí Nguyễn Đăng Bình kết luận Hội nghị.

Kết luận Hội nghị, đồng chí Nguyễn Đăng Bình giao Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy tiếp thu đầy đủ các ý kiến, hoàn thiện nội dung, khẩn trương tham mưu báo cáo đồng chí Bí thư và Thường trực Tỉnh ủy xem xét, cho ý kiến về phương án lựa chọn 2 xã để thí điểm xây dựng mô hình xã xã hội chủ nghĩa trên địa bàn tỉnh.

Đại biểu dự Hội nghị.

Đồng chí giao Đảng ủy MTTQ, các đoàn thể tỉnh chủ trì, phối hợp với Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Đảng ủy Công an tỉnh xây dựng tiêu chí, hướng dẫn xây dựng mô hình thôn phù hợp với điều kiện thực tế và bám sát Chương trình hành động số 33-CTr/TU của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh; triển khai phát động phong trào thi đua xây dựng xã hội kỷ cương, an toàn, văn minh, hài hòa, phát triển; xây dựng, nhân rộng các mô hình khu dân cư, tổ dân phố tự quản văn minh, an toàn, xanh, thông minh.