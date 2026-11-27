Theo thông tin từ Đại học Quốc gia TP.HCM, năm 2027, kỳ thi Đánh giá năng lực Đại học Quốc gia TP.HCM (V-ACT) tiếp tục được tổ chức thành 2 đợt trước kỳ thi tốt nghiệp THPT. Kỳ thi duy trì hình thức trắc nghiệm khách quan trên giấy và ổn định cấu trúc đề thi nhằm tạo thuận lợi cho thí sinh, đồng thời hỗ trợ đối sánh kết quả qua các năm.

Cụ thể, dự kiến đợt 1 mở đăng ký từ ngày 22/1 đến 12/2/2027, tổ chức thi ngày 28/3 và công bố kết quả ngày 10/4. Đợt 2 dự kiến mở đăng ký từ ngày 12/4 đến 22/4, tổ chức thi ngày 23/5 và công bố kết quả ngày 5/6.

Để chuẩn bị cho kỳ thi, Đại học Quốc gia TP.HCM sẽ tiếp tục hoàn thiện quy định, quy trình và hướng dẫn nghiệp vụ; chuẩn hóa ngân hàng câu hỏi, nâng cao chất lượng đội ngũ tổ chức thi. Công tác kiểm tra, giám sát, bảo đảm an toàn, bảo mật và kiểm soát rủi ro cũng được tăng cường trong suốt quá trình tổ chức.

Thí sinh tham dự kỳ thi Đánh giá năng lực Đại học Quốc gia TP.HCM năm 2026. (Ảnh: ĐH Quốc gia TP.HCM)

Đáng chú ý, Đại học Quốc gia TP.HCM sẽ đẩy mạnh phân tích, đối sánh kết quả thi với dữ liệu tuyển sinh và kết quả học tập của sinh viên. Qua đó, bổ sung căn cứ khoa học về độ tin cậy, độ giá trị của bài thi, hỗ trợ các cơ sở giáo dục sử dụng kết quả đánh giá năng lực để tuyển chọn thí sinh phù hợp với yêu cầu từng ngành, chương trình đào tạo.

Đối với công tác lọc ảo và xét tuyển chung năm 2027, Đại học Quốc gia TP.HCM phối hợp với các đơn vị rà soát, đánh giá và cải tiến quy trình, bảo đảm phù hợp với quy định hiện hành và thực tiễn tuyển sinh của các trường.

Trong kỳ thi đánh giá năng lực Đại học Quốc gia TP.HCM năm 2026 ghi nhận 308.877 lượt đăng ký của 197.107 thí sinh đến từ 2.245 trường THPT thuộc 34 tỉnh, thành phố. Trong đó, 193.802 thí sinh dự thi, đạt tỷ lệ 98,32%.

Hai đợt thi được tổ chức với sự phối hợp của 69 cơ sở giáo dục tại 15 tỉnh, thành phố, từ Huế đến Cà Mau. Đại học Quốc gia TP.HCM tiếp tục chuẩn hóa công tác tổ chức thông qua tập huấn, sát hạch nghiệp vụ, áp dụng bảng kiểm, tăng cường kiểm tra, giám sát nhằm bảo đảm an toàn và bảo mật kỳ thi.

Việc sử dụng căn cước điện tử trên ứng dụng VNeID và thực hiện chính sách miễn, giảm lệ phí thi cũng góp phần tạo thuận lợi cho thí sinh.

Theo đánh giá, điểm thi có phân bố gần chuẩn, trải rộng trên thang điểm và bảo đảm khả năng phân loại thí sinh. Kết quả giữa hai đợt thi có tương quan thuận mạnh, cho thấy tính ổn định của bài thi.

Năm 2026, có 120 trường đại học, cao đẳng đăng ký sử dụng kết quả kỳ thi trong tuyển sinh. Trong số sinh viên nhập học vào Đại học Quốc gia TP.HCM, 90,97% từng dự kỳ thi, bao gồm cả những sinh viên sử dụng và không sử dụng kết quả thi để xét tuyển.

Về công tác lọc ảo Nhóm phía Nam, có 96 trường tham gia đầy đủ dưới sự điều phối kỹ thuật của Đại học Quốc gia TP.HCM. Nhóm thực hiện 11 lần lọc ảo, xen kẽ với 8 lần lọc ảo xét tuyển chung toàn quốc. Trung bình mỗi lần lọc ảo, hệ thống xử lý gần 1 triệu nguyện vọng, tỷ lệ ảo trung bình trong Nhóm là 178,9%.